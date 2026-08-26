Oscar-díj: Chile a „The Meltdown”-t választotta a legjobb nemzetközi filmpályázatnak

Manuela Martelli korszaki misztériuma Az Olvadás Chile képviseletét választották a legjobb nemzetközi játékfilm kategóriában a 2027-es Oscar-gálán, amely a 99. Oscar-gálát jelenti majd. A Chilei Filmakadémia szerdán hozta nyilvánosságra a döntést.

A film, a színésznőből lett író/rendező Martelli másodéves filmje (Isten nem fog segíteni, A Jövő) szeptember 3-án jelenik meg Chilében. A Kino Lorber megszerezte az amerikai forgalmazási jogokat, és 2027 elején tervezi a mozikban való megjelenést az Egyesült Államokban, amelyet digitális, oktatási és otthoni videós megjelenés követ.

Az Olvadás világpremierjét az idei Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában tartotta, ahol A Hollywood Reporter rejtett gyöngyszemként tüntette fel.

Martelli Augusto Pinochet tábornok című politikai thrillerének folytatása Chile '76 főszereplők: Maya O'Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia és Mauricio Pešutić. Az 1992-ben játszódik, mindössze két évvel Pinochet rezsimjének vége után, és Chile „gazdasági csodája” közepette. A kilenc éves Inés nagyszülei Andok síközpontjában száll meg, míg szülei egy sevillai kereskedelmi konferencián vesznek részt. Összebarátkozik Hannával, egy német tinédzserrel, aki versenysízővé edz, miközben lázad az uralkodó életének korlátai ellen. Amikor Hanna nyomtalanul eltűnik, és édesanyja Inés segítségét kéri fordítónak, az eltűnt tinédzser keresése kérdéseket vet fel, és olyan rejtett igazságokat tár fel, amelyek próbára teszik a fiatal lány hűségét, és visszhangozzák hazája sötét történelmét.”

Az Olvadás producere Alejandra García a chilei Ronda Cine számára, Alex C. Lo az amerikai Cinema Inutile számára és Andrés Wood a chilei Wood Producciones számára. A spanyolországi Elastica Films számára María Zamora, a mexikói Julio Chavezmontes a zongorára és a chilei Fundación Río számára Pablo Díaz készítette.

„A fő érdeklődésem az, hogy karaktereken, érzelmeiken és élményeiken keresztül visszamenjek a történelembe, ahelyett, hogy a történelmet nagy H-vel írnám” – osztotta meg Martelli THR az év elején. Emlékszik arra, hogy 1992-ben 9 éves volt, amikor „ez a chilei átmenet áthatott, ami egy nagyon furcsa és összetett pillanat volt. Számomra érdekes volt, hogy átfedjem egy gyerek és egy ország és a világ átmenetét.”

THRvéleményét Az Olvadás megjegyezte, hogy „az igazság ritka áru egy lassan égő rejtélyben”, így zárja: „Zavaros kapcsolatok, szülői meghatalmazottak, gyarmati történetek – Martelli ezeket a narratív szálakat szakértelemmel és művésziséggel szövi át. Egy személy sorsának rejtélyén keresztül egy fiatal hős bizonyos alapszabályokra ébred, és egy kísértetjárta helyet fedez fel.”

Chile már egyszer elnyerte a legjobb nemzetközi játékfilm Oscar-díját, Sebastián Lelio 2017-es játékáért Fantasztikus Nő. Pablo Larraín 2012-es filmje Nem kategóriában is jelölték.