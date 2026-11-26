Éhezők viadala: Napkelte aratáskor a hálaadás hétvége pénztárában az asztalfőt követeli as Házigazda és Hexed belépni az arénába.

Lionsgate hatodik filmje a disztópikában Éhezők viadala franchise-t 4018 észak-amerikai moziban vetítik másodéves keretére, szerdán ugyanis 15,1 millió dollár körüli bevételt hozott. Francis Lawrence rendező, Suzanne Collins írónő 2025-ös előzményregényéből készült adaptációja 85 millió dollár körüli ötnapos összeget keres, hogy a hazai összköltség vasárnapig nagyjából 233 millió dollárra emelkedjen. A film főszereplője Joseph Zada ​​a fiatal Haymitch Abernathy, akit Woody Harrelson alakított az első négy Jennifer Lawrence vezette filmben.

A Lionsgate történetének ötödik legnagyobb bevezetése után a múlt hétvégén 119 millió dollárral belföldön és 225 millió dollárral világszerte, Éhezők viadala: Napkelte aratáskor folytatta lendületét. A 150 millió dolláros költségvetésű film, amely A-CinemaScore-t szerzett, kedden 15,98 millió dollár bevételt hozott belföldön, ezzel meghaladta a franchise legnagyobb első keddi bevételét, kis híján meghaladva a 2013-as 15,96 millió dollárt. Tűz fogása. Napkelte'A hétfői 12,8 millió dolláros összeg szintén felülmúlta a sorozat előző, 12,3 millió dolláros nyitóhétfőjét. Tűz fogása.

A keleti partot a közép-nyugattól a keleti tengerpartig terjedő nagy vihar sújtotta, ami miatt a New York-i Macy's Hálaadás Napi Felvonulást szombatra helyezték át, 100 éves történetének első elhalasztása miatt. A zord időjárás lelassíthatja a mozizást a hétvége folyamán, beleértve a fekete pénteket is, amely általában a legnagyobb nap a pénztárak számára a hálaadás napján.

Megjelent a Disney Hexed 3725 észak-amerikai moziban szerdán, az animációs fantasyfilm becslések szerint 7,6 millió dollárt gyűjtött a nyitás napján, ebből 2,1 millió dollárt a keddi előzetesek. Jason Hand és Fawn Veerasunthorn rendező filmje, amelynek költségvetése 200 millió dollárnál északabbra esik, 35 millió dollár körüli ötnapos bemutatóra készülhet. Ez némileg elmarad a stúdió által eredetileg tervezett 45 millió dolláros nyitástól.

Hexed Disney Enterprises, Inc.

Hailee Steinfeld, Rashida Jones és Jodie Foster a főszereplők Hexedmelynek középpontjában egy anya és tinédzser lánya áll, akik a lány mágikus erejével küszködnek. A stúdió abban reménykedett, hogy továbbra is végigfut az ünnepi folyosón, és követni fogja az idei év eredeti animációs figuráit kellemes előadásokkal, köztük Kecske és Tölcsérekbár más friss eredetiek kedvelik Elfelejtett sziget küzdöttek.

A-CinemaScore megszerzése, Hexed 66 százalékos kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on. A Hollywood Reporter Angie Han kritikus azt írta kritikájában, hogy „több mint elég ahhoz, hogy egy kellemesen utazó színházi kirándulást tegyen”.

Universal Pictures Találkozz a Szülőkkel folytatás Házigazda szerdán indult 3382 észak-amerikai moziban, a nyitás napján 5,3 millió dollár bevételt hozott. Úgy tűnik, John Hamburg rendező filmje 36,3 millió dolláros nyitást ér el az ötnapos keretben, ami szintén egy kicsit elmarad a kezdeti, 45 millió dolláros sávban. Ariana Grande csatlakozik a franchise visszatérőihez, Ben Stillerhez és Robert De Niróhoz, ahogy egy nőt alakít, aki Stiller Greg Focker fiához megy feleségül.

Ben Stiller (balra) és Ariana Grande Házigazda. Univerzális és kiemelkedő

Találkozz a Szülőkkel 2000-ben belföldi 28,6 millió dollárra nyitott (útban a 166,2 millió dolláros belföldi ára felé). Folytatás Ismerje meg Fockereket 2004-ben még nagyobbat dobott piacra 70,5 millió dollárral az ötnapos karácsonyi kerethez képest, míg a 2010-es Kis Fockers 45 millió dollárra csökkent az ötnapos nyitókerethez képest.

Házigazda B+ CinemaScore-t szerzett a közönségtől, és durva 29 százalékos kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on. számára írt recenziójában THRFrank Scheck kritikusa azt írta, hogy a folytatás „olyan mélypontnak tűnik egy sorozatban, amely ugyanazokat a megunt vicceket dolgozza fel egyre kétségbeesettebben”.

A Disney animációs alkotásai arról ismertek, hogy a hálaadáskor debütálnak Moana 2 2024-ben az ötnapos hétvége során hatalmas 225 millió dollárra nyitott, ezzel segítve az idei ünnepi keretet minden idők rekordjának felállításában 423 millió dollárral az összes címet tekintve. Tavaly, Zootopia 2 A hálaadás előtti szerdán indult, és az öt nap alatt 158 ​​millió dollárt gyűjtött össze, hogy a keretet 290 millió dolláros összösszeghez vezesse. Az idei ünnepi keret összege várhatóan mindkettő alatt lesz.

Korlátozott kiadásban a Netflix elindította David Fincher rendezőjét Cliff Booth további rossz kalandjai 252 Imax képernyőn Észak-Amerikában. A Brad Pitt vezette nyomon követés 2019-ig Volt egyszer Hollywoodban Úgy tűnik, körülbelül 5 millió dollárt keresett belföldön a december 23-i streamelést megelőző öt napon belül.