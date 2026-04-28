A „Lady Champagne”, a „Hunky Jesus” és a „Barbara Forever” a Milestone Frameline Fesztiválra választották

A Frameline, San Francisco kiemelkedő LMBTQ+ filmfesztiválja mérföldkőnek számít az 50. kiadással, amikor a következő hónapban, június 17. és 27. között jelenik meg. Ennek alkalmából a Frameline három válogatást választott a nyitóestjéhez, a központi és a Pride kezdőfilmekhez.

A 2026-os kiadást a San Francisco-i Castro Színház nyitó estéjén D'Arcy Drollinger Lady Champagneamelyet Drollinger írt, rendezett és a folytatásaként szerepel Szar és pezsgő. Gyilkosságra állítják és „hölgybörtönbe” vetik, az egzotikus Champagne táncosnő

White nagyszabású szökést hajt végre álarcok, egysorosok és táncmozdulatok arzenáljával, hogy lerombolja a baljós parfümbirodalmat a „dragsploitation” slapstick vígjátékban. A teljes egészében San Franciscóban forgatott projektben Matthew Martin társszereplője, valamint Alaska Thunderfuck, Varla Jean Merman, Jackie Beat, Peaches Christ, Nicki Jizz és mások drag-előadói is fellépnek.

Majd június 25-én a Frameline50 bemutatja a Brydie O'Connor-t Barbara Forever a Castro Színházban egy dokumentumfilm, amely Barbara Hammer leszbikus filmrendező életét, munkásságát és örökségét tárja fel. Ez egy teljes körben zajló pillanat lesz, amolyan Hammer néven – olyan munkáiról ismert, mint az 1974-es Diketaktika1992-es évek Nitrát csókok és 2008-as A ló nem metafora – filmeket vetített a fesztiválon, és 2000-ben Frameline-díjat kapott.

A harmadik ma nyilvánosságra hozott válogatás Jennifer M. Krooté Hunky Jézusamelyet június 26-án mutatnak be a Castro Színházban. A Büszkeség nyitófilmjeként szolgáló Hunky Jesus méltó a címéhez azzal, hogy lencsevégre állítja a címadó versenyt, amelyet minden húsvétvasárnap a Sisters of Perpetual Indulgence, San Francisco szatirikus húzóapácái szerelnek fel. A dokumentumot George Takei narrálja, és Roma nővér és Honey Mahogany szerepel benne.

„San Francisco nem csak filmeket néz, hanem mi készítjük, felbontjuk és a saját képünkre alakítjuk át őket. Ez a három film San Francisco-i történet a művészekről, az aktivistákról, a drag queenekről, a gátokról és azokról a furcsaságokról, akik felépítették a város kultúráját, és merték vetíteni a filmet” – mondta Allegra Madsen, a Frameline eirector ügyvezetője. „Azt a Frameline-t, amely 50. évét nyitja meg velük, a Castróban, kevésbé tűnik véletlennek, inkább sorsnak. Ötven év elteltével a Frameline még mindig készülőben lévő történelem.”

A Frameline május 14-én indít egy fesztiválközpontot a Castro's Hamburger Mary helyszínén, és június 14-ig tart nyitva. Június 18-26-ig újra megnyílik a fesztivál meghatározott időpontjaiban. A Frameline50-et az Alaska Airlines, az Amazon, a Comcast NBCUniversal, a Gilead és a Hilton San Francisco Union Square, valamint a Parc 55 Hotel és a PACT Studio hivatalos fesztiválpartnerei mutatják be. A fesztivál teljes programját május 13-án hozzák nyilvánosságra.

