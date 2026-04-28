Ma a Netflixre érkezik minden idők egyik legnagyobb filmje – filmtörténeti mestermű két legendás színésszel

2026.04.28.

Ma a Netflixen landol a filmtörténet egyik valódi mesterműve, a magyarul A nagy balhé néven ismert The Sting. Ez a film nemcsak a klasszikus heist-mozik etalonja, hanem egy olyan elegáns, játékos és tökéletesen megkomponált darab, amely a mai nézők számára is frissnek és lebilincselőnek hat. A főszerepben két igazi legenda, Paul Newman és Robert Redford, akiknek kisugárzása még évtizedek távlatából is könnyedén viszi a hátán ezt a zseniálisan megírt és mesterien rendezett alkotást.

Miért különleges ez a visszatérés

A nagy balhé hét darab Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film, a legjobb rendezés és a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriáiban. A produkció eredetileg alig 5,5 millió dollárból készült, mégis körülbelül 257 millió dollárt hozott világszerte – ez az arány ritka, és a film kortalan vonzerejét igazolja. Hogy most a Netflixre kerül, az nem csupán programbővítés, hanem egyfajta kulturális gesztus is: bizonyíték arra, hogy a nagy klasszikusoknak ma is van helyük a digitális katalógusokban.

A film ereje a könnyed hangnem és a precíz, szinte óraszerkezet-pontosságú cselekmény keverékében rejlik. George Roy Hill rendezése folyamatosan játszik a nézői elvárásokkal, miközben sosem veszíti el a humor és a feszültség kifinomult egyensúlyát.

„Ez a film azt bizonyítja, hogy a bűn akár lehet végtelenül stílusos, sőt ellenállhatatlanul szórakoztató is.”

Miről szól A nagy balhé?

A történet a ’30-as évek Amerikájába repít, ahol két szélhámos, Johnny Hooker és Henry Gondorff egy nagyszabású átverést eszel ki. Célpontjuk egy kíméletlen alvilági főnök, akit egy barátjuk meggyilkolásáért akarnak megbüntetni. A terv kulcsa egy látványos hamis fogadóiroda, amelyben a lóversenyek eredményeit „időben” visszajátszva csalogatják be a gyanútlan áldozatot. A forgatókönyv okosan rétegezett, tele apró csapdákkal és elegánsan felépített csavarokkal, amelyek a fináléban katartikus pontossággal összezárnak.

A hangulat pazar, a ’30-as évek díszletei és jelmezei tűpontos, mégis játékos rekonstrukciót nyújtanak.

A történet ritmusa hibátlan: sehol sincs felesleges jelenet, minden megmozdulásnak súlya van.

A karakterek karizmatikusak, a Newman–Redford páros pedig hibátlan kémiával ragyog.

A végső átverés annyira elegáns, hogy újranézéskor is okoz apró meglepetéseket.

A humor sosem olcsó, mindig a helyzetekből és a szereplők személyiségéből fakad.

Két legenda egy képkockán

Paul Newman és Robert Redford párosa filmrajongók számára külön kategória. Már a Butch Cassidy és a Sundance kölyökben is megmutatták, mennyire természetes az összhang közöttük, itt pedig még érettebb, még játékosabb a kémia. Newman szelíd iróniája és Redford könnyed pimaszsága ideális kontrasztot alkot, amelyből szikrázik a humor. Hill rendező tudja, mikor kell közel hozni az arcokat, mikor érdemes a két színészt közös plánban, finom gesztusokra építve figyelni, és mikor kell a ritmust pattogós montázzsal felpörgetni.

Stílus, zene és időtálló báj

A film vizuális világa a ’30-as évek sajtógrafikáit idéző, játékos feliratokkal és kártyalap-szerű fejezetcímekkel keretezett. A díszlet és jelmezmunka példásan korhű, mégis van benne könnyed, filmszerű túlzás, ami a mesélésnek energiát ad. A zenei világ külön fejezet: Marvin Hamlisch Scott Joplin ragtime-darabjait – köztük a világhírű The Entertainer-t – úgy illeszti a film szövetébe, hogy a zene önálló karakterré válik. Ez a dallamos, könnyed, mégis nosztalgikus hangzás adja a film csibészes varázsát, és nem véletlenül vált a popkultúra maradandó motívumává.

A nagy balhé nemcsak a heist-műfaj alapköve, hanem filmes „élmény-tanóra” is arról, hogyan lehet közönségfilmet emelkedett ízléssel készíteni. A tempó feszes, a humor csiszolt, a fordulatok pedig úgy működnek, mint egy jól felhúzott zsebóra.

Hol nézhető és kinek ajánlott?

A film mostantól a magyar Netflixen is elérhető, ami remek alkalom azoknak, akik még nem látták, és azoknak is, akik újra szeretnék átélni ezt a klasszikus élményt. Ajánlott minden heist-rajongónak, a karaktervezérelt történetek kedvelőinek, a régi Hollywood eleganciáját keresőknek, s mindenkinek, aki szereti, ha egy film okos, mégis könnyed szórakozást kínál.

Ha eddig halogattad, most itt az idő: egy kétórás, hibátlanul megkomponált utazás vár, tele tréfás félrevezetésekkel, elegáns húzásokkal és felejthetetlen pillanatokkal. És ha a Netflix valóban nyit a nagy klasszikusok felé, A nagy balhé kiváló bizonyítéka, hogy a régi filmek nem poros relikviák, hanem élő, lüktető, újranézésért kiáltó kincsek.