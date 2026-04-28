Nézze meg a KoRn új dalát, a „Reward The Scars”-t élőben, először 50 000 ember előtt a Sick New Worldben.

A KoRn a hétvégén, a Sick New Worldben először 50 000 fős közönség elé tárta a Reward The Scars című új dalát. Nézze meg az alábbi felvételeket.

Az amerikai nu-metal ikonok meglepetése a múlt héten (április 24-én, pénteken) kiadta a dalt, amely négy év után első új zenéjét jelentette Diablo IV videojáték bővítés, A gyűlölet ura. Azóta kiadták a véres animációs videót is a számhoz.

Jonathan Davis és társai. A kislemezt először adták elő a hatalmas headline slotjukon a Sick New World fesztiválon, amelyre szombaton (április 25.) került sor Las Vegasban. A kislemez a 17 dalból álló szettlistájuk felénél debütáltak, és már a rajongók kedvenceivel nyitottak, mint például a 'Blind', 'Twist' és a 'Got The Life'.

„Tudom, hogy ez egy hosszú nap volt, de olyan jó érzés újra együtt játszani” – mondta a frontember a közönségnek, mielőtt belevágott az új dalba.

„Kicsit turnéztunk, de öt éve egy kibaszott stúdióban ragadtunk” – tette hozzá. „Keményen dolgoztunk. Volt néhány jó szarunk. Megszabadultunk ettől, aztán csináltunk valami barom szart. Szeretnétek hallani azt a dalt? Most jelent meg.”

Innentől a banda belevágott a fergeteges számba, amelynek középpontjában a mennydörgő basszus- és gitárriffek állnak, és Davis is belevezet a himnikus kórusba:Segíts kiszabadítani azokat, akiket megmentettem/ És járhatok a lefektetett ösvényen/ Törj meg, vigyél végig lélek elárult”.

A szám producere Nick Raskulinecz, aki 2016-ban kiesett 12. albumukon, a „The Serenity Of Suffering”-en kezdett együtt dolgozni.

Azután érkezett meg, hogy Brian 'Head' Welch gitáros új zenével ugratott egy interjúban Loudwire Az év elején azt mondták, hogy bár főként az élő játékra koncentráltak, 2026-ra már készült néhány bejelentés.

„Jelenleg az élő műsorunkra koncentrálunk” – mondta. „Úgy tűnik, nincs is szükségünk új albumra. Minden olyan jól megy, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk időt találni arra, hogy újra belemenjünk.”

„Úgy érzem, ez most nem (egy) prioritás, (de) lehet, hogy lesz néhány meglepetés idén” – tette hozzá.

Welch ezt megelőzően 2024-ben azt mondta, hogy a banda jól halad az első új albumával a 2022-es „Requiem” óta, de megerősítette, hogy nem fog egyhamar megérkezni, mivel „még dolgoznak” rajta.

A Sick New World-nél – ahol a System Of A Down és a Bring Me The Horizon mellett vezették a számlát – a jövő hónapban Dél-Amerikában turnézó nu-metal óriások megelőzik, októberben pedig Európába indulnak további fellépésekért.

A brit turné dátumai Leedsben indulnak október 26-án, a további dátumok pedig Birminghamben, Newcastle-ben, Manchesterben, Dublinban és Londonban indulnak. A támogatást az Architects és a Youth Code biztosítja, és megteheti megtalálja a fennmaradó jegyeket itt.

A „Requiem” négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely úgy jellemezte, hogy „egy kísérletező reményt ad a zenekar diszkográfiájához”.

Ez így szólt: „A 2019-es „The Nothing” frontembert Jonathan Davist összetörte a bánat. A folytatás némi reményt ad a zenekar diszkográfiájának. Lökés lenne ezt a Korn első „boldog” albumának nevezni. Pontosabban, a 'Requiem' valami újat hozott egy olyan diszkográfiába, amely eddig az emberiség legnagyobb szenvedése volt. árnyalt rekord a mai napig.”