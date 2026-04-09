Ashurbanipal, tudás és erőszak

A tizedik műsor, amelyet a „la Caixa” Alapítvány a British Múzeummal együttműködve programoz, és amely ma megkezdte útját más madridi CaixaForum központokon keresztül, az „Ashurbanipal vagyok, a világ királya, Asszíria királya”. Háromszoros lehetőséget kínál: elmélyülni az Asszír Birodalom végső történetében, amely Egyiptomtól a mai Irán nyugati részéig uralkodott, mielőtt a babiloniak és médek konföderációja megtámadta volna az ie 7. század végén; a brit gyűjteményekhez tartozó, de sok esetben nem rendszeresen kiállított pompás művészeti alkotások szemlélése, amelyek a királyság kifejezéséhez és magához az államhoz kapcsolódnak; és reflektálni a hatalom, az erőszak és a kultúra múltbeli és jelenlegi viszonyaira.

Ashurbanipal alakja, akire a görög-római történetek Sardanapalus néven emlékeznek, és ezt a nevet Delacroix képviseli, nem áll ellen a manicheus vagy az egyszerű elemzésnek: hadserege akkoriban párhuzam nélküli hadigépezet volt, az ebből következő brutalitással, miközben a király, akit szolgált, aggódott, hogy megtanuljon írni és olvasni, és korának legjobb elméjével, ninevarchájával vette körül magát. könyvtár megjelenésére azzal a céllal, hogy összeállítsa az addig ismert ismereteket. Műveltségére büszke, nemcsak a tudás központjának tekintette, hanem kormánya gyakorlásának eszközének is: ennek a tudásnak az ellenőrzése már akkor is a hatalom forrása volt.

A British Museum 2018-2019-ben már javasolta egy kiállítást Nagy-Britanniában ezzel a címmel – a király szövegéből vett -, amelyet mára a spanyol közönség számára adaptáltak, és amely egy erőszak és háború által formált, de ötleteken keresztül összekapcsolt ősi világba kalauzol el. A több mint 150 összegyűjtött tárgy egy igen gazdag kultúra mikrokozmoszát alkotja, amelyben egyes szakemberek istenek jeleit tolmácsolták, miközben borítékkal és pecséttel leveleket küldtek, és nagyon érdekes léptékű játékokkal rögzítették a feladatokat, csatákat frízben.

A kiállítási körút a lényeges domborművel kezdődik, amely bemutatja, hogy Ashurbanipal megöl egy vele azonos magasságú vad oroszlánt. Ez az állat uralkodásának szimbóluma volt, de ebben a jelenetben, amelyben az oroszlán vad brutalitása és az emberi gondolkodás szembesülni látszik, nemcsak mítosz van: az asszír királyoknak évente rituálisan meg kellett ölniük egy-egy példányt Ninivében, a birodalom fővárosában, hogy hangsúlyozzák uralkodói szerepüket, amely a világot rendezi. Ezenkívül a király két tűsarkút hord az írásra szánt övén; Azt állította tehát, mint tudós. Nem ez lesz az egyetlen halálosan megsebesült oroszlán, amely a CaixaForumon kerül elénk.

A kiállítás második fejezete Ninivére, a mai Moszul (Irak) közelében fekvő városra fókuszál, amelyet Szennaherib, Ashurbanipal nagyapja alakított át egy elsőrangú atommaggá, amelynek palotájának minden népet meg kellett ámulatba ejteni; Ott voltak a híres szárnyas bikák, amelyeknek meg kellett védeniük lakóikat a természetfeletti erőkkel szemben.

Innentől kezdve Ashurbanipal uralkodott uralkodása nagy részében, egészen addig, amíg fel nem építette saját rezidenciáját, amelyet élénk tónusokkal festett, faragott panelekkel díszítettek, és úgy tervezték, hogy magasztalja hatalmát. Itt láthatjuk Ashurbanipal és testvére, Shamash-sum-ukin, Babilon koronahercegének sztéléit, mindkettő egy kosár földet cipel, ami a templom első téglájának gyártásához kapcsolódik; Ashurbanipal esetében Nabué volt, pontosan az írás és a bölcsesség istene. Valójában az első kő máig aktuális rítusára utal, amely korábban, a sumér világban megjelent – amelyben a valóságban szinte minden keletkezett.

Látni fogjuk azt a domborművet is, amely valószínűleg Ninive első ábrázolásának ad otthont erődített falaival – a kiállításon szereplő ilyen típusú kompozíciók többsége a már említett palotából származik. Ennek az Asszíriában mindig pompázó építménynek vallási dimenziója is volt, és azért építették, hogy védelmet nyújtsanak a földi és természetfeletti világ veszélyei ellen.

Három védőszellem látható pontosan egy másik lenyűgöző domborművön, amely az asszír főváros északi palotájából, Ashurbanipal rezidenciájából származik; Szőrös, nagy oroszlán és a ház istene. Egyikük rossz tulajdonságot kapott, és kijavították, ami a szigor és a tökéletesség iránti vágy jele.

A ninivei kertek amellett, hogy a földi paradicsom kikapcsolódását jelentik, az asszír birodalom mikrokozmoszaként konfigurálták, egyesítve annak növényi gazdagságát. Vadászatokat szerveztek ott, mint az éves oroszlánvadászatot.

Az északi palota egy másik domborműve ebben az idilli környezetben egy oroszlánt ábrázol két zenész mellett, akik lírán és hárfán játszanak; Utaltak a királynak a természetet irányító és irányító képességére.

A kiállítás szívét a ninivei könyvtárra összpontosító rész foglalja el, a valaha összeállított legteljesebb, közel 10 000 agyagba vésett szöveget gondos ékírással – a legrégebbi, ismét sumér eredetű. Ezek a táblák az egész birodalomból érkeztek, és mitikus, orvosi-mágikus vagy epikus szövegeket tartalmaztak, mint pl. Gilgames eposzamelyből egy táblagépen fogunk gondolkodni. Tudjuk, hogy elbűvölte Ashurbanipalt, aki valószínűleg az ókori király megtestesülésének tekinthető.

Nem tudjuk pontosan, hol volt ez a könyvtár, és hogyan tárolták a műveket, de azt tudjuk, hogy létezése az első próbálkozás az emberi tudás egyetlen helyen történő összegyűjtésére, bár nem ez volt az első könyvtár.

A negyedik rész a kötelező katonai fejezetet kínálja: az asszír birodalom terjeszkedése a Földközi-tenger keleti részétől Nyugat-Iránig agresszív háborús hadjáratokat igényelt; a hűséges tisztviselők hatékony adminisztrációja is, akiket szintén bemutattak, és akik ki tudták használni a fejlett postai rendszer és a kiterjedt úthálózat előnyeit. Így a korábban kietlen tájakon termést takarítottak be, igényes szervezettségű városokat építettek, válogatott cikkeket és új kulturális hagyományokat hoztak létre.

Ebben a fejezetben kiemelkedik egy királyi postával ellátott tábla, amint egy borítékkal és pecséttel, valamint gyönyörű ciprusi fogadalmi szobrokkal haladunk előre.

Egy utolsó előtti epizód tisztán a háborúra vonatkozik: körülbelül egy évtizeddel kinevezése után Shamash-sum-ukin fellázadt Ashurbanipal ellen (nem tudni, hogy saját döntése alapján, vagy azzal, hogy hagyta magát magával ragadni a babiloniak harcos lelkesedésével, amely soha nem kedvezett az asszír uralomnak). Véres polgári viszály tört ki, amely Babilon ostromával és két éven belüli teljes elpusztulásával ért véget; az egyik domborműben maga Ashurbanipal látható, amint a katasztrófát szemléli.

Ez a győzelem azonban az asszír birodalom végének kezdetét jelentené. Miután a leendő Sardanapalus meghalt, húsz évvel halála után Babilon visszavágott, és elpusztította Ninivét és többi fontos városát. A CaixaForum egy másik domborműve az új győztesek vandalizmusának nyomait mutatja be egy autót irányító Asurbanipal kezén.

A leghatalmasabb király utolsó évei viszonylag ismeretlenek; A források nem szolgáltatnak adatokat. Igen, az utolsó írásos nyoma, amiről híreink vannak, itt fog megjelenni utunkban: Ishtarnak, a háború (és a szerelem és a termékenység) mezopotámiai istennőjének, a katonai győzelmeinek beszámolója. A biztos, Sébastien Rey arra gondolt, hogy talán az utolsó időt elzártan a könyvtárában töltötte, és azon töprengett, amit elért.

Ha már a könyvtárakról, sok áramlatról beszélünk, a 19. század végén azoknak a régészeknek a szövegei voltak, akiknek köszönhetjük ezeket az iraki leleteket, amelyek időnként a bestsellerek lettek. Az utolsó rész tiszteli őket.

2026. április 9-től október 4-ig