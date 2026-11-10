A legtöbb magyar rosszul nézi a filmeket otthon: egyetlen tévébeállítás teszi tönkre a mozihatást és a rendezők évek óta könyörögnek hogy kapcsold ki

2026.11.10.

Sok magyar nappaliban a filmek furcsán folynak, túl élesek, mintha tévéjátékot néznénk, nem pedig mozit. A jelenség mögött egyetlen beállítás áll: a mozgássimítás, vagyis a képinterpoláció, amely a rendezők szerint évek óta tönkreteszi a képi szándékot. Nem új hóbort, hanem makacs alapértelmezés, amit a legtöbb tévé eleve bekapcsolva hoz, és amit érdemes azonnal kikapcsolni.

Mi ez a rejtett “segítség” a tévédben?

A mozgássimítás a 24 képkockás filmekből 50, 60 vagy még több képkockát csinál, köztes képkockákat számolva ki, hogy a mozgás "simább" legyen. A gyártók ezt MEMC, Auto Motion, TruMotion vagy MotionFlow néven rejtik el a menüben. A végeredmény a hírhedt “szappanopera‑hatás”, ahol minden túl plasztikus, túl valóságos, de valójában teljesen művi.

A filmnyelv alapja a 24p-s kadencia, a záridő okozta finom elmosódás és az a sajátos ritmus, amit a mozi ad. A mesterséges interpoláció ezt a ritmust széttöri, kinullázza a rendező által megkomponált mozgásérzetet.

Miért rontja el ennyire az élményt?

A mozgássimítás idegen képi információt gyárt, ami gyakran artifaktokkal, „aura”-szerű szellemképekkel és élek körüli vibrálással jár. A bőr textúrái túl élesek, a díszletek túl sterilek, a fények pedig természetellenesen kemények. A filmek így elvesztik azt a finom analóg lüktetést, amitől az agyunk moziként azonosítja a képet.

Nem véletlen, hogy rendezők világszerte kérik: hagyjuk a filmeket az eredeti tempójukban futni. Ahogy egy ismert felhívás fogalmazott: "Kérjük, kapcsoljátok ki a mozgássimítást." A mondat egyszerű, a hatás viszont óriási.

Hogyan kapcsold ki két perc alatt?

A megoldás többnyire a Kép vagy Haladó beállítások közt lapul, Mozgás, Képinterpoláció vagy MEMC címkével. Ha van a tévédben Filmmaker Mode, kapcsold be: ez automatikusan kikapcsolja a szappanopera‑hatást, a túl agresszív élesítést, a dinamikus kontrasztot és a zajszűrést is.

Samsung: Auto Motion Plus (Ki, vagy Judder/Blur csúszkák le) • LG: TruMotion (Ki, vagy Filmkészítő mód) • Sony: MotionFlow (Ki, vagy True Cinema) • Philips: Perfect Natural Motion (Ki) • Panasonic: Intelligent Frame Creation (Ki) • TCL/Hisense: Motion, MEMC vagy Motion Clarity (Ki)

Ha bizonytalan vagy, keresd a „Judder”, „De‑Blur”, „De‑Judder” csúszkákat, és húzd őket nullára. Ha semmi nem segít, a „Játék” vagy „PC” mód gyakran teljesen kikapcsolja az ilyen feldolgozást.

Mit állíts még a hitelesebb moziképért?

A legmegbízhatóbb alap a Filmmaker Mode, de ha nincs, válaszd a „Mozi/Cinema” profilt. Kapcsold ki a dinamikus kontrasztot, a túlzásba vitt élesítést, a digitális zajszűrést és a színturbó trükköket. A fehéregyensúlyt tedd „Meleg” (Warm 1/2) állásba, mert a semleges mozi szabvány is melegebb tónusokat céloz.

A helyes mozgásérzethez a tévét hagyd 24p-s jel átengedésére (Real Cinema, Film Mode: On/Auto), de a képkocka‑hozzáadást tartsd kikapcsolva. Így megmarad a filmes kadencia, miközben elkerülöd a gyártói műviességet.

Van, amikor mégis hasznos?

Sportnál, realitynél vagy natív 60p-s tartalomnál a simítás kevésbé zavaró, sőt, egyeseknek előnyös lehet. Játékoknál a valódi megoldás az alacsony késleltetés és a magas natív fps, nem az interpoláció. Ha a 24p‑nél zavar a remegés, próbáld ki a fekete képkocka beszúrást (BFI) vagy a háttérvilágítás csökkentését – ezek közelebb állnak a mozi érzetéhez.

Fontos: a „simaság” nem azonos a jó minőséggel. A filmek nem azért néznek ki úgy, mert a múltban a technika gyenge volt, hanem mert ez a nyelv tudatos választás eredménye.

Mit mondanak a rendezők?

2018-ban Tom Cruise és Christopher McQuarrie egy rövid videóban kérték a nézőket: "Kérünk, kapcsold ki a mozgássimítást." A hangvétel nem kioktató, inkább segítő, mert sokan nem is tudják, hogy a tévéjük ezt teszi a képpel.

Az UHD Alliance és több nagy gyártó ezért hozta létre a Filmmaker Mode‑ot: egy gomb, ami tiszteletben tartja a kreatív szándékot. Ahogy egy operatőr fogalmazta: "Nem a részletekből, hanem a mozgás zenéjéből lesz a mozi."

Miért számít ez otthon, kanapéról nézve is?

Mert a történetmesélés a képről szól, és a képet a tempó, a fény és a textúra formálja. Ha mindezt egy gyári algoritmus felülírja, végül ugyanazt a steril, túl fényes, túl folyamatos képi világot kapjuk, műfajtól és rendezőtől függetlenül.

Kapcsold ki a mozgássimítást, állíts be egy hiteles mozi profilt, és hagyd, hogy a film a saját lélegzetével meséljen. Két perc munka, és visszakapod azt, amiért a mozit kitalálták: a mozgókép varázslatos, törékeny, mégis elsöprő ritmusát.