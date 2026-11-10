Pénteken újranyit a Pacific Palisades Bay Theatre Johnny Depp visszatérésével, az Ebenezerrel

Állítsa be a naptárait: A Bay Theater, a Palisades Village-ben található, hosszú zsalugáteres mozi pénteken újra megnyílik.

A feltámadás közel két évvel a 2025-ös erdőtüzek után pusztított a területen. A fejlesztő, Rick Caruso mellett a Skydance vezérigazgatója, David Ellison úgy nyilatkozott, hogy a helyszín valamiféle városi tér és a színházi kiállítások iránti elkötelezettségének fizikai jelképe (RIP the Paramount Decrees).

A színház éppen a Paramount's megjelenése előtt nyit újra Ebenezera stúdió nyüzsgő fogadása Johnny Depp A-listás rehabilitációjára, amely a színészt egy esetleges hollywoodi visszatérésre pozícionálja. A moziban nem csak Skydance filmeket vetítenek majd. Godzilla Minus Zero, mindent láthatsz, Wild Horse Nine és A macska a kalapban (Warner Bros. Pictures Animation) is felcsendül a hétvégén.

A Paramount Pictures a múlt hónapban felfedte az újjáéledést, és bejelentette, hogy először bemutatott mozifilmeket, klasszikusokat és élményszerű eseményeket visz a moziba. A helyszínt a The Lot luxusszínházlánc üzemelteti. Ellison „helynek nevezte a Pacific Palisades közösséget, ahol a közös moziélmény köré gyűlnek össze”, mondván, hogy az öböl „beszőtt ennek a környéknek a szövetébe”.

Ne lepődjön meg, ha a stúdió azt tervezi, hogy az öbölben a vetítések központi központja legyen, mivel Ellison közel van a helyszínhez.

Caruso arról beszélt, hogyan képzelte el Palisades Village-t meghittebb helynek, mint a többi megapopuláris ingatlanát, a Los Angeles-i Grove-ot vagy a glendale-i Americana at Brand-ot. Az eredeti Bay Theatre 1978-as bezárása után a Pacific Palisades nagyjából 40 évig nem volt saját mozi, mígnem Caruso 2018-ban Palisades Village részeként újjáélesztette a nevet.

Minden színház kínál luxus ülőgarnitúrákat – állítható láb-, hát- és fejtámlákkal – USB-töltést, egyéni világítással ellátott személyes étkezőasztalokat és szervizgombokat az ülések megrendeléséhez. A hallban egy teljes körű szolgáltatást nyújtó bár található videofallal.

Az újranyitás a Los Angeles-i mozivilág szélesebb körű újjáéledésének része az idei év lángoló kasszafuttatása közepette. Ez magában foglalja a Sony által a Cinerama Dome tervezett helyreállítását és a szomszédos ArcLight Hollywood rehabilitációját, a Culver Theatre Amazon általi bérlését és a Netflix által vásárolt egyiptomi hollywoodi filmet. Az újjáéledés nem korlátozódik a kasszasiker helyszínekre sem. Ott van a Jason Reitman vezette westwoodi falu visszatérése, Quentin Tarantino átveszi a Los Feliz-i Vistát és Kristen Stewart újraélesztése a Highland Theatre-ben.