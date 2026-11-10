A PETA megkéri Cage The Elephant-ot, hogy változtassa meg a nevét

A PETA felszólította a Cage The Elephant-ot, hogy változtassa meg nevét a hét végén, Münchenben tartandó NFL félidei bemutatója előtt.

A zenekar fellép a New England Patriots vs. Detroit Lions meccsen ezen a vasárnapon (november 15-én).

De az előadás előtt a PETA felszólítja a Cage The Elephant-ot, hogy ideiglenesen változtassa meg a nevét Free The Elephant-ra közösségi média platformjaikon egy hétre.

Az állatvédő szervezet sajtóközleményében azt állítja, hogy egy Okha nevű elefánt „élete nagy részét a büntetés fenyegetése mellett a cirkuszban való szereplésre kényszerítve töltötte”, és összefognak, hogy „segítsenek visszavonulni egy jó hírű menedékbe”.

A PETA állítása szerint Okhát „jelenleg egy tréleren cipelik egy kiállítóval, Brian Franzennel”, akit állítólag „állatkínzási bűncselekményekkel vádoltak”, és „a kamera elkapta, amint egy elefántot megránt és horoggal üt”.

A Cage The Elephantnak küldött levelében a PETA ezt írta: „Okha számára nincs nyugalom. Úgy gondoljuk, Ön egyetért azzal, hogy megérdemli a lehetőséget, hogy hátralévő éveit békében, gondoskodással, méltósággal és tisztelettel töltse.

„Ha rövid időre kölcsönadjuk ikonikus nevét, az… egy kicsit közelebb kerülhet ahhoz, hogy véget vessünk az állatkínzásnak a cirkuszokban.”

A PETA azt mondta, hogy több mint 30 demonstrációt szervezett Okha nevében, felvette a kapcsolatot az állatkísérleteknek otthont adó helyszínekkel, és támogatók tízezreit gyűjtötte össze, hogy visszavonulását kérjék.

A szervezet arra is biztatja az embereket, hogy „kérjék fel a helyszíneket, hogy hagyják abba az állatokat használó cirkuszokat, és segítsék Okhát egy jó hírű menedékbe vonultatni, ahol kiterjedt élőhelyeken barangolhat, takarmányozhat, szakszerű állatorvosi ellátásban részesülhet, és más elefántok társaságába kerülhet”.

A zenekar még nem válaszolt nyilvánosan a PETA kérésére és Julia Migenes felvette a kapcsolatot a zenekarral megjegyzésért. Franzen még nem kommentálta nyilvánosan a PETA állításait.

Ez azután történt, hogy a PETA korábban megkereste a Led Zeppelin frontemberét, Robert Plantot, és felszólította őt, hogy ideiglenesen változtassa meg a nevét „Robert Plant Wool”-ra, hogy felhívja a figyelmet a juhgyapjú növényi alternatíváira.

Korábban arra is felszólították a Nintendót, hogy változtassa meg a rajongók kedvence megjelenését Mario Kart World Cow karaktert, azzal érvelve, hogy a kialakítása kegyetlenséget hirdetett.

Eközben a Cage The Elephant nemrégiben bejelentette új, 'Dying In Reverse' című albumának teljes részleteit, amely 2027. február 5-én jelenik meg a Big Loud Rockon. Előrendelheti itt.

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