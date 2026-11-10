Az „Aroma” érzékszervi utazást tesz a magányba, a fantáziába és a tiltott vágyba (Exkluzív Tallinn előzetes, Chat)

A szaglása uralja Yang életét. Ritka állapota miatt a legtöbb szag elviselhetetlen számára – kivéve a citromszagot és a fertőtlenítőszert. Ám egy napon egy ismeretlen illat egy idegenhez, Fanghoz vezeti. Kiderült azonban, hogy kómában van. Állapota ellenére Agyar csapdába esett – egy olyan életben, ahol a gyermekkor, a fantázia és a tiltott vágy átfedi egymást, és keveredik. Húga, aki masszőrként támogatta őket, piros ruhás nőként tér vissza. És valahol kezd összemosódni Yang és Fang számára a határ az élő, az elveszett, az álmodott és az elképzelt között.

Ez Xue Ma író-rendező története – nos, annak egy része Aroma (Hõng), harmadik játékfilmje után Fehér folyó és Hullám szonátája. Ha úgy érzi, hogy új filmje szokatlan hangzású, kinézetű és hangulatú, akkor éppen illik, hogy november 16-án a 30. Észtországi Tallini Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) Lázadók Egy okkal verseny szekciójában kerül világpremierre.

In AromaJiali Zhao alakítja Yangot, Weihao Xu pedig Fangot. Ze Ying és Lu Huang is szerepel a szereplők között. Az operatőr Ash Chen, vágója Maxime Pozzi-Garcia és Fre X. Sun.

'Aroma' A PÖFF jóvoltából

A filmrendező „a szagokat láthatatlan átjáróvá alakítja a valóság és a tudatalatti között” – ugratja a közönséget a sötét mesével a PÖFF honlapja. „Ash Chen hipnotikus filmművészete instabil emlékeknek ad textúrát, a klinikai nyugalomból egy veszélytől és vágytól izzó álomvilágba vonz minket. Érzéki, nyugtalanító és csendesen provokatív, Aroma legmélyebb titkát elérhetetlenül őrzi. Lehet, hogy Agyar csapdába esett a fantáziájában – de mi van, ha nem ő az egyetlen, akit elkapnak?

A filmrendező beszélgetett THR a filmben feltárt témákról. Mielőtt azonban elolvasná, mit osztott meg alább, THR kizárólagosan bemutathatja az előzetesét Aroma.

Mivel a film az érzékszervek stilizált lakomájaként készült, nem akadályozzuk meg, hogy megnézze, hallja és érezze az exkluzív előzetest. És kíváncsiak vagyunk, hogy a szaglásod is stimulálódhat-e…

„A mozi lehetővé teszi az embereknek, hogy érzéseket éljenek át” – mondja Ma THR a sok érzéki elemhez való hozzáállásáról Aroma biztosítja. „Mindig elképzelem, hogy milyen filmes nyelvet használjak. Szerintem nagyon érdekes kísérletezni és megosztani másokkal egy közös dolgot [sensory] élmény – a látványtól és a hangtól az illatig és érintésig” és összekapcsolni ezt az érzelmekkel.

Igyekszik meglepni a közönséget is. „Ázsiai filmesként remélem, hogy túllépek azon az elvárásokon és kereteken, amelyeken keresztül az ázsiai kulturális hátterű filmeseket gyakran nemzetközi szinten tekintik” – mondja. THR. „Nagyobb szabadsággal akarok alkotni.”

A témák, amelyek Aroma a felfedezések is univerzálisak – hangsúlyozza. „A magány és valami, mint az intimitás utáni vágy, nem nyelvi határok, ill [tied to a certain] társadalmi és kulturális háttér – mondja Ma. „Vannak olyan emberek a világon, különösen az ázsiai országokban, akik nem tudják világosan kifejezni valódi érzelmeiket és valódi érzelmi szükségleteiket. Elrejtenek néhány titkot. A legtöbb embernek csak ez a maszkja van. Tehát valójában azt gondolom, hogy a közönség nagy része bizonyos pillanatokban képes átérezni a főszereplők helyzetét.”

És ez különösen igaz a mai életre. „A világjárvány utáni időszakban nagyon őrült ez a világ, és szerintem az emberek könnyen bizonytalannak és bizonytalannak érezhetik magukat” – mondja a kreatív. THR. „Van egyfajta elsodródás, így az emberek elveszítik öntudatukat, és egyre élesebben tudatosítják magányukat. A film arról a zavarról és küzdelmekről beszél, amelyeket bárki átélhet a maszkja alatt.”

A filmben a képzelet, a valóság és az álmok összemosása természetesen a tervezésből fakad. „Mindhárom elem az emberből indul ki” – mondta Aroma író-rendező magyarázza. „Tehát nem hiszem, hogy az álom hamis, a valóság pedig valóságos. Azt hiszem, néha egy álom valóságosabb, mert nem kell mindenkinek elmondani. Ez egy nagyon titkos világ. Szóval talán az álom többet mond az emberek belső oldaláról.”

Anya így folytatja: „Ezt akartam [cinematic] világot játszani, mint egy puzzle. Talán ez a fajta világ arra ösztönözhet másokat, hogy gondolják át a viselkedésüket vagy azt, hogy mire figyelnek.”