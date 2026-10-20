Nézze meg Brandon Flowers feldolgozását a The Coral klasszikusának, a „Dreaming Of You”-nak és a debütáló új dalnak, az „A Good Man Is Hard To Find”-nak Bristolban.

Brandon Flowers feldolgozta a The Coral klasszikusát, a „Dreaming Of You”-t a bristoli szólóbemutatóján, és debütált az „A Good Man Is Hard To Find” című vadonatúj számmal is.

A fellépésre a 'Thrasher', Flowers legújabb szólóalbuma ünneplésére került sor, amelyen ritka bepillantást nyújt Utah-i neveltetésébe, és belenyúl a country zenébe, amelyen nevelkedett. A múlt héten a londoni Royal Albert Hallban tartott epikus show-t követően a The Killers frontembere szombaton (október 17-én) behozta a brit bemutatókat a bristoli Beacon Hallba.

Ahogy az előző fellépéseken is láthattuk, a frontember a „The Red Ground” és a „Does It Ever Cross Your Mind?” című élénk számokkal indította el az eseményeket, mielőtt a 2010-es „Crossfire” című szólószámába belevágott.

A setlist további dalai között szerepeltek olyan vágások az új albumról, mint a 'Tiger's Blood', 'Miss America' és a 'Still Want You', valamint néhány Killers dal, köztük a 'Pressure Machine' szám, az 'In The Car Outside' és a Sam's Town klasszikusa, a 'Read My Mind'.

A korábbi fellépésektől eltérően azonban a bristoli forgatáson Flowers a The Coral 2002-es, 'Dreaming Of You' című dalának feldolgozását vette át – country árnyalatot kölcsönözve az indie klasszikusnak, és szólóbandájával és két női háttérénekesnővel együtt adta elő.

A szettben szerepelt egy jelenleg kiadatlan szám, az „A Good Man Is Hard To Find” debütáló előadása is.

Az egyszerű zöld lámpával megtámogatva a dal lecsupaszított, felkavaró hangszerekkel indult, és Flowers arról énekel, hogy elhatározta, hogy még nehéz időkben sem veszíti el a szerelembe vetett hitét.

„Süketek és vakok vezetik a sivatagon keresztül/ Most megtépázott és megrongálódott,” énekli a nyitóversben, miközben egy szájharmonika dallam ül az énekhangja mellett.Átvezet a mennyországon, te pedig átvezeted a poklon/ De nem fordul vissza a szerelemhez/ Csak a tűz kanyonjain keresztül tör előre/ Valahogy fölé emelkedik.

A szám végig fenntartja ezt a lassú, gyengéd hangzást, de a refrén körül felveszi a hangot:Megváltoztathatja a számát, meggondolhatja magát/ De jó embert nehéz találni”.

Nézze meg alább a teljes számot, az estéről készült további felvételekkel és a teljes setlisttel együtt.

Brandon Flowers setlistje a következő volt:

„A vörös föld”

– Megfordul a fejében valaha?

'Kereszttűz'

„Tigris vére”

„Tervek”

'Paradicsom'

„Még mindig akarlak”

'Angyal'

„Magdalena”

„Miss America”

In the Car Outside (The Killers dal)

„A jó embert nehéz megtalálni” (élő debütálás)

„When You Were Young” (The Killers dal)

„Magányos város”

„Nem tagadhatom meg a szerelmemet”

„Csak a fiatalok”

„Quiet Town” (The Killers dal)

„Dreaming of You” (The Coral borító)

„Read My Mind” (The Killers dal)

„Köztem és közted”

„Egy amerikai álom”

A 'Thrasher' turné dátumai a múlt hónapban indultak Észak-Amerikában, és Flowers elővette 15 éves fiát, Henryt, hogy feldolgozza az Oasis „Don't Look Back In Anger” című dalát Salt Lake Cityben.

Az Egyesült Királyság és Írország szakasz holnap este (október 20-án, kedden) Manchesterben folytatódik, majd a hónap hátralévő részében Nottinghamben, Glasgow-ban, Dublinban és más helyeken megállnak. Itt találja a dátumok teljes listáját és a fennmaradó jegyeket itt.

A 'Thrasher' volt a rockikon első szólóalbuma több mint egy évtizede, amely a 2015-ös második, 'The Desired Effect' című lemezt követte.

Ami az „A Good Man Is Hard To Find”-t illeti, valószínűnek tűnik, hogy a dal egy készülő szólólemezen is szerepelni fog – különösen, ahogy mondta. Julia Migenes augusztusban, hogy a 'Thrasher' lesz az első a két összekapcsolt szólóalbum közül, egy „romantikusabb” folytatás már elkészült és úton van.

„Talán nem vidéki, de talán országra hajló; ugyanúgy, ahogyan Tom Petty az ország szomszédságában van, vagy a The Travelling Wilburys” – mondta Flowers a Thrasher hamarosan megjelenő testvérlemezéről.

„Úgy tekintek benne, mint a magányjárványra adott válasznak” – tette hozzá. „Problémát jelent, hogy látom, hol válunk el egymástól. Azok a gyönyörű dolgok, amelyek emberré tesznek bennünket, elvesznek. Életem legnagyobb örömei azok a pillanatok – fiatal férfinak lenni és randevúzni, szerelembe esni, bármi is volt az. Ez az, ami folyamatosan forog a világban.”

A „Thrasher” négycsillagos kritikájában Julia Migenes Flowerst „sokkal jobb mesemondónak” méltatta, mint amiért elismerést kap, és hozzátette: „A country zenében nincs hova bújni, most Flowers kikerült a ketrecéből, és jól van.”