A londoni Troxy kapacitását 3600-ra növeli az 1,5 millió font értékű átalakítás részeként

A kelet-londoni helyszín, a Trooxy bejelentette, hogy egy jelentős átalakítási projekt keretében 3600-ra növeli kapacitását.

A Stepney-i, II. fokozatú műemléki védettségű Art Deco épület 1933 óta működik különféle formákban, kezdetben moziként működött. 2006-ban élőzene és rendezvények helyszínévé alakították át, most pedig egy 1,5 millió font értékű átépítés részeként bővülni készül.

A projekt során a korábban használaton kívüli pincerészeket évtizedek óta először nyitják meg újra a nagyközönség számára a közönségáramlás és a kényelem javítását célzó tervek részeként, és összességében a kapacitás 500-zal nő a jelenlegi 3100-ról.

Az elmúlt évek legkiemelkedőbb koncertjei között szerepelt a The Cure 2024 novemberében megrendezett epikus koncertje a helyszínen. A „The Show Of A Lost World” névre keresztelt műsor még mindig a banda egyetlen jelentős koncertje a „Songs Of A Lost World” albumuk megjelenése óta. Ez a koncert végül élő albumként jelent meg, és tavaly decemberben még a mozikban is közvetítették.

A Troxy felújítását részben a helyszín helyreállítási jegyilletékéből finanszírozták, amelynek eredményeként az egyes eseményekre eladott jegyek összegét közvetlenül a projektbe irányították.

Tom Sutton-Roberts, a Troxy ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Ez egy nagy vállalkozás volt, és büszkék vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Minden döntés a rajongói élmény javítására és az éjszakák gördülékenyebbé tételére összpontosult, miközben felszabadítja az épület jövőnk szempontjából létfontosságú részeit. Hihetetlenül hálásak vagyunk a támogatásért és a türelemért mindenkitől, aki átsétált az ajtón.”

Simon Eaton, a Troxy élő eseményekért felelős vezetője hozzátette: „Ez a megnövelt kapacitás segít a jelenleg gyorsan kiárusító promótereknek további bevételre szert tenni, ami létfontosságú az ágazat számára, amely igyekszik elérhetővé tenni a jegyárakat a rajongók számára. Már sok hűséges fellépőnk hívja haza a Troxyt, ezért reméljük, hogy ez segít létrehozni egy újabb hullámot az East East promóterekhez, akik a Troxy különlegességei. Büszkék vagyunk arra, hogy rajongók előtt álló, akadálymentes helyszín lehetünk, és ezek a munkálatok és a beruházás csak alátámasztja a jövő iránti elkötelezettségünket a főváros élő szórakoztatása iránt.”

A hír az Egyesült Királyság zenei helyszíneit érintő válság idején érkezett, különösen a helyi szinten. A Music Venue Trust legfrissebb jelentése szerint 2024 júliusa és 2025 júliusa között 30 helyszín véglegesen bezárt, további 48 pedig megszűnt koncertteremként működni.

A túlélők közül a mindössze 2,5 százalékos átlagos haszonkulcs mellett az alulról építkező helyszínek megdöbbentő 53,8 százaléka nem számolt be nyereségről az elmúlt 12 hónapban, és az év során több mint 6000 munkahely megszűnt (19 százalék).