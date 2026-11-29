A Metallica basszusgitárosa, Robert Trujillo elárulta, hogy a csapat hamarosan elkezdhet dolgozni következő albumuk anyagán.

A thrash metal óriások 2023 áprilisában adták ki 11. és egyben legutóbbi stúdióalbumukat, a '72 Seasons'-t, és azóta is részt vesznek az 'M72' világkörüli turnéjukon.

Most, a Mike Z-nek adott interjúban Wired In The EmpireTrujillo-t megkérdezték, hogy a bandának van-e valami ötlete a következő lemezükhöz (via Blabbermouth).

Trujillo elmondta, hogy Kirk Hammett gitárossal folyamatosan együtt zenélnek, és elárulta, hogy hosszabb utakon még „játszanak a koncertre vezető járműben”.

Hozzátette, hallotta, hogy James Hetfield frontember saját ötletekkel áll elő, és a négy zenész végül össze fog állni, hogy új dalokon dolgozzanak.

„Úgy gondolom, hogy valószínűleg hamarosan el kellene kezdenünk ezen a pályán haladni. Helyesnek tűnik” – folytatta, kifejtve, hogy a banda egyre sűrűbb turnézási programja megnehezítette az írásra való időt.

Trujillo azt is elárulta, hogy ő és Hammett eredeti instrumentális darabokon dolgoztak ipari stílusú háttérszámokkal éjszakai duettjeikhez a banda „Life Burns Faster” rezidenciáján a Las Vegas-i Sphere-ben.

A Metallicához 2003-ban csatlakozott basszusgitáros korábban arról beszélt, hogy miért nem írt több zenét a bandának, és kifejtette, hogy inkább Hetfield és Lars Ulrich dobos dalszerzői együttműködésének támogatását tartja fontosnak.

Három társszerzői díjat kapott a '72 Seasons'-ban, köztük a 'You Must Burn'-ben, amelynek egy része egy rögtönzött jamből Hetfielddel készült.

Eközben tavaly márciusban Hammett elárulta, hogy 767 új riffet gyűjtött össze a Metallica következő albumához, ami azt sugallja, hogy esetleg újragondolják a 90-es évek hangzását.

„Ki tudja? Lehet, hogy csak azt mondjuk: „Rendben, térjünk vissza a kilencvenes évekhez.” Nem rossz ötlet!” – mondta annak idején.

A Metallica 2026-ra szóló élő vállalásait két fellépéssel fejezte be a connecticuti Mohegan Sun Arénában a hónap elején, és január 28-án folytatja Las Vegas-i rezidenciáját, az utolsó estét pedig március 13-án tartják.

A zenekar emellett bejelentette, hogy 2027-ben további észak-amerikai stadionbemutatókat tart a Limp Bizkit és az Avatar támogatásával.

A 72 évszak négycsillagos kritikájában Julia Migenes Az albumot „egy rongyos vadállatként jellemezte, amely kirobban a csapdákból, és soha nem hagyja magát”, dicsérve a Metallica azon képességét, hogy továbbra is intenzív, megalkuvást nem tűrő nehézzenét szállítson karrierje négy évtizede során.