Rob Lowe elárulta, hogy a szereplők A Hotel New Hampshire Tony Richardson rendező arra biztatta, hogy „legyenek szexuálisan egymással”.

Az állítások a színész új Netflix dokumentumfilmjében hangzottak el, Rob Lowe: A kívülállóamely a streamer szerint „túlmutat a kiemeléseken, és felfedi, mi kellett ahhoz, hogy Rob Lowe túlélje Hollywoodot – és az egyik legmaradandóbb sztár legyen.

Lowe az 1984-es sötét vígjáték-drámában szerepelt Nastassja Kinski, Jodie Foster és mások mellett. A John Irving 1981-es regényén alapuló film az újangliai John Berryt (Lowe) és különc családját követi nyomon, amint egy szállodát vezetnek Bécsben, és túlélik a személyes tragédiákat. Foster játszotta John húgát, Frannyt, Kinski pedig Susie, a Medvét.

„Ez egy felnőttfilm. Megérkeztem. Kikerültem a pici bopper vásár gettójából. És ez egy Oscar-díjra jelölt rendező volt, Tony Richardson” – mesélte Lowe, és elmagyarázta, miért jelentkezett be a projektbe. „Montrealban játszunk, és akkor szembesülök azzal a jelenséggel, ami Nastassja Kinski volt. Szó szerint a címlapon volt Time Magazin amikor forgattunk, és ő a szerelmem a filmben, én pedig úgy csípem magam.”

A forgatás felé haladva Lowe megjegyezte, hogy „komoly kapcsolatban” van vele Kis ház a prérin sztár Melissa Gilbert. Mindazonáltal „minden fasza van, amit bárki el tud képzelni – ki van kapcsolva, és be van kapcsolva”, és ennek eredményeként „nem hagyta, hogy ez az útjába álljon a borítón szereplő lánynak. Time Magazin.”

Ekkor a 9-1-1: Magányos csillag A színész a Netflix dokumentumfilmjében elárulta, hogy a rendező megbökte a szereplőket, hogy intim kapcsolatba kerüljenek egymással.

„Nem érted, Tony Richardson aktívan promotált mindannyiunkat, hogy szexeljünk egymással” – állította Lowe. „A rendező azt mondaná: „Tényleg meg kellene gondolnotok, hogy felvegyétek, mert ezt csinálják a karaktereitek, és találni fog valamit. Az egy más világ volt.”

A Kívülálló A filmben egy klip is szerepelt, amelyben Lowe a néhai Joan Riversszel beszélgetett 1984-ben, ahol a színész azt mondta, hogy neki és Kinskinek „nagyon különleges kapcsolata volt. Volt ilyen.”