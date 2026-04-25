A „Michael” nyitásakor a „Leaving Neverland” vádlója, James Safechuck üzenetet küld a visszaélések túlélőinek

James Safechuck, egyike annak a két férfinak, akiknek Michael Jackson gyermekkori szexuális zaklatásával kapcsolatos vádjai az HBO 2019-es dokumentumfilmjét rögzítették. Neverland elhagyásavideoüzenetet tett közzé a gyermekkori szexuális zaklatás más túlélőinek, a közelgő Jackson életrajzi filmet övező megújult nyilvánossághoz időzítve. Michael.

A Safechuck ügyvédje, John Carpenter, a Los Angeles-i felperesek Carpenter & Zuckerman cégétől terjesztett videó a gyermekkori szexuális zaklatás más túlélőivel foglalkozik.

„A Michael A film megjelenik, és rengeteg promóciót kap” – mondja Safechuck, 48. „Vannak óriásplakátok és reklámok, és csak az emberek dicsérik Michaelt, és ez megindíthatja azokat a túlélőket, akiknek saját Michaelük van az életükben, legyen szó akár a papról, aki közel áll Istenhez, vagy a sportedzőről, aki éppen a gyerekeknek segít, vagy a mostohaszülő családjának.

„A bántalmazóinkat néha dicsérik, még azután is, hogy kijöttünk és elmondtuk az igazat” – folytatja. „És csak azt akartam tudatni veled, hogy nem vagy egyedül, és vannak más túlélők is, akik megértik, min mész keresztül, és ott vannak veled. És ha minden érzést átérez, akkor hajoljon olyan emberekre, akik közel állnak hozzád, hajolj olyan emberekhez, akik támogatnak és szeretetet adnak neked, és tudják, hogy nem vagy egyedül. … [T]Az igazat kimondani és elmondani, mi történt, jó dolog, és ez a gyógyulásod része.”

Safechuck egy folyamatban lévő polgári peres eljárás felperese Jackson vállalatai, az MJJ Productions és az MJJ Ventures ellen, amelyet egy kaliforniai fellebbviteli bíróság 2023-ban újjáélesztett több évnyi elbocsátás után.

Az Antoine Fuqua által rendezett Michael, amelynek főszereplője Jaafar Jackson – Michael Jackson unokaöccse – a néhai énekes, máris kasszarekordokat döntöget a nyitóhétvége felé. Michael hatalmas, 12,6 millió dollárt keresett a szerdai és csütörtöki előzetesekben, ami azt jelenti, hogy belföldi szinten több mint 70 millió dollárra nyílhat, ami a valaha volt legjobb zenei életrajzi film kezdete.

Dan Reed, a rendező Neverland elhagyásamesélte A Hollywood Reporter egy interjúban, hogy „az embereket ez nem érdekli [Jackson] gyerekmolesztáló volt. Szó szerint az embereket nem érdekli.”

A jacksoni birtok következetesen tagadta Safechuck és társa állításait Neverland elhagyása Wade Robson, aki a projekt 2019-es Emmy-díja után azt mondta: „A film olyan meg nem támasztott állításokat vesz figyelembe, amelyek állítólag 20 évvel ezelőtt történtek, és tényként kezeli őket.”

Safechuck ügyvédje, Carpenter elmondja THR ügyfele „küzdött azzal, hogy mindenki a bántalmazóját ünnepelje”, ami miatt elkészítette a videót. „A legsikeresebb bántalmazók, legyenek azok Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, papok, edzők, rokonok vagy Cesar Chavez, általában túlzott hatalommal és/vagy befolyással rendelkeznek, ami rossz helyre tévedt bizalomhoz vezet” – mondja Carpenter. „Nagyon erős. Erősen bántó, amikor az emberek a bántalmazójukat ünneplik. És ezért azt gondolom, hogy ez történik most.”

Carpenter azt mondja, nem várja el, hogy Robson nyilatkozatot tegyen Michael. Ami a folyamatban lévő tárgyalást illeti, Carpenter azt mondja, hogy a dátum jelenleg „változtatásban van”, de arra számít, hogy „valamikor 2027-ben” lesz.