A szépség és a szörnyeteg: Jean Cocteau legendásan emberpróbáló forgatása az Oise megyei Raray-kastélyban

2026.04.25.

A kastély, amely életre keltette a mesét

A XVII. században épült raray-i kastély az Oise megyében háború után romosan, mégis baljóslatúan szép volt. A különleges, vadászati témájú galériák és a kőbe faragott kutyák, szarvasok, vaddisznók szobrai úgy hatottak, mintha egy álom és egy rémálom találkozott volna. Jean Cocteau azonnal meglátta benne a mesefilmhez illő, mégis realisztikus hátteret. A hely elhagyatottsága nem riasztotta, inkább tovább erősítette a mítosz auráját.

Viharos hét 1945 szeptemberében

Az összes külső jelenetet 1945. szeptember 21–28. között vették fel, egy mindössze egyhetes rohamforgatáson. Az időjárás szeszélyes esői, a folyamatos áramszünetek és a nyersanyaghiány együtt őrölték az idegeket. A stáb gyakran fáklyákkal és magnéziumvillanásokkal pótolta a hiányzó fényeket. Cocteau közben bőrbetegséggel küzdött, ami miatt később háromhetes kórházi szünet is beékelődött.

“Raray Franciaország legkülönösebb parkja.” — Jean Cocteau

Maszk, fájdalom és fegyelem: Jean Marais megpróbáltatásai

A Bést alakító Jean Marais naponta közel öt órát töltött sminkben, hogy a kamera előtt igazán félelmetes legyen. Az első elképzelés, egy szarvasfej-szerű maszk, hamar megbukott, mert nem keltett elég veszedelmes érzetet. Végül ragadozószerű agyarak és sűrű szőrzet adták a karakter végső arcát. A fogakat fekete lakkal sötétítették, a beillesztett fogprotézisek pedig még étkezésnél is megkeserítették az életét.

A maszk levétele hosszadalmas és fárasztó volt, ezért Marais a szünetekben csak részlegesen oldotta meg. Ebédnél előbb a szája körül lazította a maszkot, majd levette a két agyarat, hogy egyáltalán enni tudjon. A stábtagok szerint a fájdalom ellenére megőrizte humorát, s szellemes megjegyzésekkel tartotta benn a lelket mindenkiben.

A hely szelleme és Josette Day ragyogása

A Belle-t alakító Josette Day megjelenése éles ellenpontja volt a kastély komorságának. Az elvadult kert és a kőgalériák közt sétáló színésznő a film romantikus magját hozta felszínre. A környék lakói máig emlegetik kisugárzását és sikkes eleganciáját. A magas, kutyákkal díszített balusztrádok mentén rögzített jelenetek a tér különös optikáját is kiemelték.

A gyerekekként ott játszó helyiek később sokat meséltek a különös forgatásról. Emlékeznek, ahogy Marais félrehúzta a maszk szélét, letette mellé az agyarakat, és folytatta a társalgást. A kastély néma szobrai mintha a stábbal együtt lélegeztek volna, a kőbe zárt vadászat pedig saját történetté változott a vásznon.

Akadályok, amelyekért végül hálás lett a mozi

A forgatás után újabb csapás érte a produkciót: a laborban megkarcolt negatívok egy része veszélybe sodorta a képeket. Cocteau a vágás során megmentette a lényeget, és a hibákból néha különös szépség is született. A kompromisszumok — stúdióban pótolt jelenetek, improvizált világítás, rögtönzött megoldások — végül a film szövetébe épültek.

A nehézségek közül néhány, amely meghatározta a forgatás napjait:

és hideg, ami lassította a beállításokat Időnkénti áramszünet , amely kreatív fényhasználatra kényszerített

, amely kreatív fényhasználatra kényszerített Nyersanyaghiány , amely szigorú „elsőre jó” fegyelmet diktált

, amely szigorú „elsőre jó” fegyelmet diktált Kimerítő smink és maszk, amely napi ritmust szabott

és maszk, amely napi ritmust szabott Laboratóriumi karcok, melyeket vágással és türelemmel enyhítettek

Utóélet és örökség

A film 1946-ban óriási sikert aratott, még ha a cannes-i fesztivál nem is fogadta tárt karokkal. Megkapta a Louis-Delluc-díjat, és gyorsan a francia filmművészet alapművévé vált. A raray-i falak között született képek azóta is a költői realizmus és a barokkos fantázia páratlan egységét idézik. A kastélyt a mozitörténet egy fejezettel gazdagította, a környék pedig Cocteau nevét az utcáira írta.

A legenda azért él, mert a film a körülmények dacára nem engedett a képzelet erejéből. A valóság rideg, posztháborús textúrája éppen annyira van jelen, mint a tárgyakba költöző varázslat. A raray-i hét nem csupán egy forgatás krónikája, hanem annak bizonyítéka, hogy a mozi a hiányt is képes szépséggé formálni. A Bést és a Belle-t itt nemcsak a mese, hanem a hely szelleme is összekötötte. És ez a szövetség ma is ugyanúgy ragyog, mint a kamera első felvételének napján.