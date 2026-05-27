A Moment Music Stood Still' – Kiállítás október 7-én A Nova Festival terrortámadás nyílik Londonban

Az izraeli Nova Music Festival október 7-i terrortámadásának emlékére kiállítás nyílt Londonban.

2023. október 7-én több mint 400-an haltak meg, és többen megsebesültek a dél-izraeli szabadtéri fesztiválon a Hamász által kezdeményezett terrortámadásban. Több mint 3000 ember vett részt a rendezvényen, amelyet egy zsidó ünnepi hétvégén tartottak. 44 embert is elraboltak és túszul ejtettek.

Az új kiállítás '06:29 AM – The Moment Music Stood Still' címmel május 20-án nyílt meg Kelet-Londonban, hat hétig. Újjáteremti a fesztivál helyszínét, erőteljesen megidézve a támadások utóhatásait az eredeti színtéren, valamint a helyszínről előkerült járműveket és személyes tárgyakat.

Világszerte 10 városában már megrendezték, és több mint 600 000 látogatót vonzott.

A több évtizedes konfliktus ellenére az október 7-i támadások voltak a leghalálosabbak Izrael történetében, és drámai eszkalációt indítottak el Izrael és Palesztina között, a gázai egészségügyi hatóságok jelentése szerint azóta több mint 72 000 palesztint öltek meg Gázában.

A Nova Fesztivál az Universo Paralello izraeli kiadása volt, egy transzfesztivál, amely 23 évvel korábban kezdődött Brazíliában. Rex Gaster, egy művészmenedzser, aki több fellépést is tervezett, leírta a jelenetet a támadásokat követő napokban.

„Reggel 6:30 körül robbanásokat kezdtünk hallani” – mondta. „Kimentünk a kulisszákból, és mindenhol teljes bombázást láttunk. Több száz rakéta és aknavető repült mindenhonnan, és robbanások vettek körül minket.”

Azt is kijelentette, hogy a biztonságiak azt tanácsolták minden résztvevőnek, hogy szálljanak le a padlóra, és tegyék a kezüket a fejük fölé a védelem érdekében, de öt-tíz perc elteltével mindenkit arra kértek, hogy „szálljanak be az autójukba és induljanak”.

„Az emberek árkokban, bokrokban, erdőben bujkáltak, elbújtak, ahol csak eszünkbe jut” – mondta Gaster. „Szörnyű üzeneteket kaptunk a barátoktól: „Kérem, segítsen nekünk, embereket lőnek le mellettünk.”

A fesztivál szervezői „kimondhatatlan tragédiának” minősítették, és így írnak: „Ez a tiszta és féktelen gonosz megtestesítője, számtalan ártatlan angyal rémisztő és értelmetlen meggyilkolása, akiknek egyetlen „bűne” az volt, hogy zsidók és Izraelben éltek.

„Nem csoda, hogy ezek a sötétség ügynökei a világosság gyermekeinek ezt az örömteli összejövetelét veszik célba, mert egyetlen és egyedülálló céljuk az, hogy sötétséget hozzanak a világra. De ezt nem engedjük meg nekik!”

A halálos áldozatok között volt Jake Marlowe brit zenész, a Desolated hardcore zenekar egykori basszusgitárosa is, aki a biztonsági szolgálatot teljesítette.

Bono volt azok között, akik tisztelegtek az eseményen elveszettek előtt, és a Las Vegas Sphere-ben egy U2-es show során ezt mondta: „Énekeljetek testvéreinknek. Akiket ők maguk énekeltek az izraeli Supernova Sukkot fesztiválon. Mi nekik énekelünk. A mi népünk, a mi embereink. Zenészek. Játékos, kísérletező emberek. A mi embereink. Nekik énekelünk.”

„Az Izraelben és Gázában történtek fényében az erőszakmentességről szóló dal kissé nevetségesnek, sőt nevetségesnek tűnik, de imáink mindig is a békéért és az erőszakmentességért szóltak.

„De a szívünk és a haragunk, tudod, hova mutat. Szóval énekelj velünk… és azokkal a gyönyörű gyerekekkel azon a zenei fesztiválon. Október 7-én, kora reggel felkel a nap a sivatagi égen. Dávid csillagai, elvették az életedet, de nem tudták elviselni a büszkeségedet.”