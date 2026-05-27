A „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” sorozatban alacsony, 98 millió dolláros áron indul Észak-Amerikában. Ez egyáltalán számít?

A Star Wars-film megnyitóját kísérő hullámvasút véget ért – egyelőre.

Az utolsó számok a Memorial Day hosszú pénztárába kerültek, és a Lucasfilm/Disney's Star Wars: The Mandalorian and Grogu 98 millió dollárra nyitott a négynapos ünnepre a hazai pénztárnál, és 82 millióra a három napra, miután az ünnepi keret vége felé némileg lelassult a forgalom.

2018-ban a balszerencsés Solo: A Star Wars történet a Memorial Day hétvégén 103 millió dollárra nyitott belföldi szinten, ebből 84,4 millió dollár a háromnapos hétvégére. Ez volt a Star Wars film legrosszabb debütálása azóta, hogy a Disney 2012-ben megvásárolta a Lucasfilmet. Most átadhatja ezt a jelvényt Mandalori. Vagy mégis?

A tengerentúlon, ahol a sci-fi műfaj sok piacon súlyos nehézségekkel küzd, Jon Favreau nagyvásznú adaptációja a sláger Disney+ sorozatából A mandalori 63 millió dolláros nyitási bevételt könyvelt el vasárnapig. A hétfői bevételek behajtásakor Mandomájus 25-ig globális összértéke 167 millió dollár volt, ami meghaladta a film nettó 165 millió dolláros költségvetését a marketing előtt, és egyenrangú a filmmel. Szóló.

Szóló nemzetközi szinten 65 millió dollárra nyitott, globálisan a 168 millió dolláros tartományban lebeg. A nagy különbség: a Hans Solo-ról szóló önálló film elkészítése több mint 265 millió dollárba került, és tízmilliókat veszített, amikor a második hétvégén lezuhant egy szikláról. Végül globálisan elérte a 393 millió dollárt. A Disney nyilvánosan elismerte, hogy a franchise fordulóponthoz ért a rajongók megnövekedett elégedetlensége közepette (ez az elégedetlenség továbbra is fennáll).

szempontjából Mandoa Disney – amely a hétközi becslések tekintetében konzervatív volt – vasárnap délelőtt 102 millió dolláros belföldi nyitást prognosztizált négy napra, köszönhetően a világon kívüli közönségkilépéseknek, beleértve a Rotten Tomatoes 89 százalékos közönségpontszámát, ami messze a legmagasabb a Disney által kiadott Star Wars-film esetében. Hétfő reggelre a számot lefelé módosították 100 millió dollárra.

A pénztárakat örökre megváltoztatta a járvány, és bármelyik film esetében 98 millió dolláros, négynapos nyitást ünnepel az egész iparág. A 100 millió dollártól északra eső nyitások kevéssé váltak (felfoghatatlannak tűnik, hogy a 2015. Star Wars: Az ébredő Erőa Disney által kiadott első franchise cím, több mint 257 millió dollárra nyitott az első háromnapos hétvégén). Érdekes tény: Mando a negyedik legjobb Memorial Day debütálásával büszkélkedhet a Covid utáni időkben, és megelőzte a tavalyi 79 millió dolláros debütálást Lehetetlen küldetés – A végső elszámolás. M:I szembeszállt a Disney mega kasszasikerével Lilo és Stitchamely rekordot döntõ 182,6 millió dollárral nyitott.

Idén eddig egyetlen film nyílt meg a 100 millió dollártól északra belföldön, a Universal és az Illuminations folytatása A Super Mario Galaxy film (131,7 millió dollár). Az biztos, hogy a kép kasszasiker, eddig több mint 980 millió dolláros jegyeladásra került sor, de a játszhatósághoz olyan filmek is eljutottak, mint az alvó. Projekt Hail Mary 80,5 millió dollárra nyitott, miközben globálisan eléri a 675 millió dollártól északra. És Lionsgate Michael Jackson életrajza Michael hazai szinten 97 millió dollárra nyitott, és globálisan mintegy 800 millió dollárt ugrott meg. Mindegyikben egy közös dolog van: PG-13 filmekről van szó, amelyeket minden közönség, még a Zers generáció és a családok is megszólaltatnak.

Favreau filmjében minden esély megvan arra, hogy megismételje ezt a mintát.

A Disney továbbra is rámutat erre Mando a kis képernyőn kezdte életét, így ez teljesen más javaslat, mint a korábbi címek Star Wars pantheon, és új karaktereket mutat be, amelyek nem kötődnek a sagafilmekhez vagy az önálló funkciókhoz. (Másképpen, képzeld el, milyen nyomás nehezedik Shawn Levyre Star Wars: Starfigther jövő évi nyitáskor szembesülni fog. Ez az első Star Wars-film, amelyet egy jelentős filmsztár, Ryan Gosling vezet.)

A stúdió azt mondja, a jegypénztárakat leszámítva, Mando jelentős értéket fog teremteni a szélesebb Disney ökoszisztémában, beleértve a fogyasztói termékeket és a Disney+-t. A mandalori a szolgáltatás történetének legnézettebb eredeti sorozata, több mint 1,3 milliárd órát streamelnek világszerte. A Disney parkjainak Star Wars attrakciói is akcióba lendülnek, köztük egy új Mandalorian és Grogu küldetés a Millennium Falcon: Smugglers Run keretein belül, amely napról napra debütált a filmmel, ami az első a cég számára. Van egy jelentős integráció is Fortnite.

Egy dolog biztos: minden szem a film második hétvégi bukásán lesz.