A Torontói Filmfesztivál Christopher Nolan retrospektív díszletei

Az Oscar-díjas rendező, Christopher Nolan nyáron pályafutási visszatekintést kap a Torontói Filmfesztiválról.

A TIFF 12 Nolan-funkcióval fog rendelkezni Oppenheimer és Dunkerque hogy Tan és Csillagközijúliusban és augusztusban tölti be Lightbox moziját. Nolan, aki rendezőként debütált Következő Torontóba 1998-ban, mielőtt filmfesztivál lett volna, látni fogja a Christopher Nolan: Nagyszerű tervek program lefoglalva Tan július 9-én és Dunkerque 70 mm-es képernyőn augusztus 20-án.

Oppenheimeramely 2023-ban vette át a torontói mozivászont, vele együtt Barbie, július 18-án kerül bemutatásra a TIFF-en, további időpontokkal A megfelelő dolgok, The Prestige, Memento, Inception és Álmatlanság. Nolané Batman Begins, A sötét lovag és The Dark Knight Rises Torontóban is játszani fog.

A torontói karrierfilmes bemutató egybeesik Nolan legújabb filmjével, Az Odüsszeiavárható nyomon követése Oppenheimer, július 17-én kerül a mozikba. Az Odüsszeia Homérosz ógörög eposzának adaptációja, amelyben Matt Damon játssza Ithaka görög királyát, aki a trójai háború után hazafelé tartó hosszú és veszedelmes úton próbál újra találkozni feleségével, Penelopével. A 10 éves utazás tele van megszakításokkal és az istenek befolyásával (néhány küklopról nem is beszélve), mivel odahaza Pénelopénak és Odüsszeusz fiának, Telemakhosznak meg kell küzdenie agresszív kérőkkel, akiknek a trónusa van.

A sztárszerepekben szerepel még Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, Ryan Hurst és Travis Scott. Az Odüsszeia július 17-én kerül a mozikba.