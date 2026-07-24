A MUREC Cristina Megía elmúlt évtizedbeli munkáit mutatja be

A legújabb, fiatal és realista szerző, aki csatlakozott a Kortárs Spanyol Realizmus Múzeumának kiállítási programjához. Az almeríai MUREC, aki María Morenóval oszt meg szobát, Cristina Megía La Manchából. Holnaptól októberig megtekinthetjük a „Kutya, a fiú és a csukott szemek” című negyven olajfestményt, előkészítő vázlatot és rajzot tartalmazó kompendiumot, amelyet az elmúlt évtizedben készített, és amelynek kiválasztásában a művész részt vett, Juan Manuel Martín Robles és Francisco Copado Carralero kurátorokkal együtt.

Nem annyira visszatekintésről van szó, mint inkább egy körútról különböző műfajok – tájképek, portrék, múzeumi enteriőrök és csendéletek – között, amelyek azonban rokoníthatóak egymással: közös bennük Megíában az a vágy, hogy kimerevített pillanatokat – olykor már-már filmes értelemben – megragadjon, és a lassú megfigyelést költői élménnyé tegye. A tájak központi szerepet játszanak az útvonalon; A természet mindig is jelen volt produkciójában, de különösen az elmúlt öt évben ez volt számára az elsődleges terület, mint munkakörnyezet, az általa biztosított csend, nyugalom, téma. A lakatlan enklávék iránti egyre erősödő ízlés az ő esetében és sokak esetében a világjárványhoz kellett, hogy lássunk valamit, ami elveszett a lakatlan terekben.

Alapvetően magányos vagy elhagyatott helyekre összpontosít, ahol nem találunk olyan tárgyakat vagy figurákat, amelyeket viszonyítási pontnak vehetünk, és amelyek ezért elkerülik a narratív pillantást, nem pedig a meditációt, amelyet a fényen, a légkörön és a képi anyag gondos felhasználásán keresztül keresnek az intimitás érdekében. A Megía nem konkrét pontokat kíván hűen ábrázolni, hanem érzelmeket vagy lelkiállapotokat kíván kiváltani velük.

Ezekben a kompozíciókban tagadtuk a narrativitást, de a kiállítás címe utalhat rá. a kutya és a fiú A kiállított vásznok közül kettőn is megtaláljuk őket: jelenlétük ritka az írónő munkáiban, és egy olyan festmény metaforáját alkotják, amellyel nem akar azonnali választ adni, hanem inkább felkelti a néző kíváncsiságát, és új tereket generál a képzelet vagy az emlékezet számára. Ezen az úton Megía nem kerüli el a tradíció befolyását, mindig kortárs szemszögből: a klasszikus mesterek – kedve szerint – a látszaton túli vizuális vizsgálatban és reflexióban pihentek.

Művészettörténet és képzőművészet szakon végzett, nyíltan csodálja a flamand festészetet és Sánchez Cotánt, Manet-t, Morandit, Hoppert és Balthust, de mindenekelőtt a képi anyag kezelésén keresztül igyekezett felépíteni saját hangját. A korábbi években a Granadai Palacio de la Madraza és a Palacio de los Condes de Gabia vagy a madridi Galería Silvestre egyéni bemutatói voltak.

„A kutya, a gyerek és a csukott szemek. Cristina Megía

A KORTÁRS SPANYOL REALIZMUS MÚZEUMA. MUREC

Paseo de San Luis, s/n

Almeria

2026. július 25-től október 18-ig