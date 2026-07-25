Barry Can't Swim teljesen francia hatást kelt a Dance Dance Dance című eufórikus kislemezen.

Barry Can't Swim teljesen francia hatást keltett eufórikus új kislemezén, a „Dance Dance Dance”-n – hallgassa meg alább.

Az edinburgh-i születésű producer és DJ ma (július 24-én) kiadta a számot, amely idén második kislemezét jelentette az Atlantic Recordsnál, miután májusban megérkezett a Return To Bhibo.

A francia érintés aranykorszaka által ihletett „Dance Dance Dance”-ben Barry – valódi nevén Joshua Mainnie – csillogó szintiket és lendületes elektronikus ütemeket párosít játékos billentyűs szólóval és euforikus francia nyelvű énekhangokkal.

Míg a 'Return To Bhibo' megragadta a producer érzelmileg feltöltött, klubközpontú oldalát, az új számban egy pompásabb és színesebb területre költözik.

Hallgassa meg alább a „Dance Dance Dance”-t.

A kislemez egy mozgalmas tevékenységet követett az Egyesült Államokban Mainnie számára, beleértve a KidSuper SS27 kifutóshow-ját Miamiban, és egy meglepetés felugró partit Brooklynban.

A hivatalos meccslabdát is a pályára vitték a skóciai, Brazília elleni, Miamiban vívott világbajnokság előtt, a brazil DJ Mochakk mellett. Később a páros egymás mellett játszott a városi Club Space-ben.

Az év elején Barry Can't Swim bejelentette saját „Late Night Tales” válogatását, és megosztotta a „Chala (My Soul Is On A Loop)” című kislemezt.

A mix márciusban érkezett meg a több mint öt éve tartó sorozat első részeként, a 25. évforduló ünneplésének részeként. Olyan számokat tartalmazott, mint O'Flynn, Factory Floor, This Mortal Coil és Daniel Avery, valamint Mainnie saját anyagai.

Barry Can't Swim tavaly adta ki második stúdióalbumát, a 'Loner'-t, amelyen a 'Still Riding', 'The Person You'd Like To Be', 'Different' és 'Kimpton' kislemezek szerepelnek.

Ezt követte a Mercury-díjra jelölt 2023-as debütáló albuma, a „When Will We Land?”, és a „Loner”-ről akkoriban a következőket mondta: „Ha az első albumom egy kollázsa volt mindazoknak a zenéknek, amelyeket szerettem, és amit a felnőtté válás ihletett, akkor ez az album a leghitelesebb kifejezés, amit az elmúlt évben kínálhattam magamnak és életemnek.”