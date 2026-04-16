A „Nap ára” rendező arról, hogyan kelti a nézőkben azt a benyomást, hogy „a sivatagban nomádokkal élünk”, akiket energiafogyasztásunk befolyásol

Ez bonyolult! A világ legnagyobb naperőművét építik Marokkóban azzal a céllal, hogy a száraz területeket „zöld energiaforrássá” alakítsák. Eddig minden rendben, azt mondod? De várj, van egy fogás! Végül is az akadályok felemelkednek, és a vízhez való hozzáférés nehézzé válik. A helyi berber törzs, az őslakos nomád lakosság tagjai pedig nem kapnak mást, mint az erőműben dolgozni.

In A Nap ára (Du soleil et du plomb), Jérôme le Maire belga rendező (Kiégés, Tea vagy villany) ráközelít a haladás kétértelműségeire és rejtett költségeire, valamint „a megújulóenergia-forradalom árnyékában önmagát újra feltalálni kényszerülő közösség rugalmasságára és alkalmazkodóképességére”. A filmes világpremier április 18-án, szombaton a svájci Nyonban zajló Visions du Réel dokumentumfilm fesztivál 57. alkalommal megrendezett nemzetközi játékfilmes versenyprogramjában.

Olivier Boonjing és Le Maire operatőreivel, Matyas Veress vágásával A Nap ára megmutatja nekünk, hogyan léteznek a nomádok hagyományai csendes ellentétben azzal a törekvéssel, hogy megújuló nap- és szélenergiát biztosítsanak a világnak. „Ironikus módon az erőforrás-ellenőrzésért folytatott küzdelem a világ összekapcsolása érdekében végső soron tönkreteheti azt a társadalmat, amely definíció szerint megosztja az erőforrásokat, és köteles kapcsolódni” – emelik ki a dokumentum sajtótájékoztatói. „Lehet elég nap és szél mindenkinek, vagy túl magas az ár?”

Vagy ahogy Le Maire egy rendezői nyilatkozatában megemlíti: „Arra törekedtem, hogy pontos és bensőséges megfigyelést érjek el ezekről a nomádokokról és az általuk ápolt értékekről egészen addig a pillanatig, amíg szembesülnek egy elkerülhetetlen eseménnyel, amely egy váratlan jövő felé vezeti őket.”

„A Nap ára”, Jérôme le Maire jóvoltából

A film világpremierje előtt le Maire megosztotta vele THR hogyan A Nap ára megszületett, a megújuló energia lehetséges kulturális kétértelműségeire összpontosított, és arra, hogy mi következik számára.

Mennyi ideig dolgoztál ezen a filmen, és hogyan jutottál el a berber törzshöz és az erőmű dolgozóihoz? Akkora bizalom lehetett!



Röviden: a forgatás 12 kéthetes tartózkodásból állt, hat évre elosztva (2019. januártól 2025. szeptemberig), összesen körülbelül 168 forgatási napot. A helyszínkutatás azonban 2017-ben kezdődött a Noor Ouarzazate erőmű körüli egy évig tartó vizsgálattal, amit 2018-ban négy kéthetes tartózkodás követett – az Ait Merghrad közösség megismerése és a leendő midelti erőmű körüli régió feltárása. A filmet tehát körülbelül nyolc évig gyártották, a 2017-es kezdeti felderítéstől a 2025 szeptemberi utolsó forgatásig.

Az ilyen film készítésének titka az, hogy szánjon rá időt. Szánjon időt a bemutatkozásra. Ki vagyok én, és mit csinálok ezen a vidéken? Mit tehetek érted? Mielőtt kimondanám, hogy mit szeretnék filmezni, meghallgatom, mit mondanak ezek az emberek, honnan származnak a szavaik. És ennek során fokozatosan felfedezem önmagam is.

Amikor először mentem ebbe a sivatagba felderítő helyszínekre, a feleségemmel voltam. Egyszerűen imádja ezeket a dél-marokkói régiókat. Egy másik alkalommal a lányommal voltam. Ahhoz, hogy elnyerje valaki bizalmát, cserét kell ajánlania. Megmutatom neked, ki vagyok, te pedig megmutatod, ki vagy.

Aztán beszéltünk az erőműről. A törzsnek megvolt a véleménye. megvolt az enyém. Hosszasan megbeszéltük, mi tárult elénk. Megpróbáltuk megérteni az egészet. Próbáltuk megérteni egymást. Az egyik oldalon vannak azok, akiknek energiára van szükségük, a másik oldalon pedig azok, akik előállítják, vagy lehetővé teszik a termelését.

A nomádok hamar rájöttek, hogy engem kevésbé maga az erőmű érdekel, mint az ökoszisztéma, amelyben azt megépítik. Ennek eredményeként a történet részévé váltak. Ritkán fordul elő, hogy egy „kívülálló”, valaki, aki nem tartozik közéjük, érdeklődjön az életük iránt. Meghatotta őket az a javaslatom, hogy készítsek róluk filmet a kialakult zűrzavar közepette.

Bizalmi kapcsolatot építettem ki az üzem vezetőségével is. Itt mindenekelőtt egy intézményről van szó. Tudom, hogyan működik ez a fajta szervezet, és ilyen esetekben először igazolnia kell a jogosultságát. Meg kell mutatnod, hogy kit ismersz, mi a bizonyítványod. Tehát bemutatom az általam készített filmeket és a sikereiket. Ezután a magas helyeken meglévő kapcsolatokat használom. De a végén mindig ugyanaz: szembetalálod magad egy emberi lénnyel, és ezen a ponton önmagadnak kell lenned, és világosan meg kell mutatnod, hogy ki vagy. Szemtől szembe, nem teszek fel. Kapcsolatba lépek az illetővel, és nagyon őszintén beszélek vele. A magas társadalomban az emberek nem igazán szoktak hozzá az effajta őszinteséghez, szóval ez nagyon jól működik.

Ennél a filmnél alkalmam volt találkozni Marokkó energia-átmeneti miniszterével, és azonnal nekivágtunk. Nagyon egyszerűen bemutatkoztam, teljesen önmagam voltam. Nem igazán követtem a protokollt; Az őszinteségre és a spontaneitásra koncentráltam. A találkozó során ő és én kidolgoztunk egy tervet, hogy eljönne a helyszínre, hogy személyesen találkozzon azokkal a nomádokkal, akikről beszéltem neki. Sajnos nem így történt. Kár, mert alig várták, hogy üdvözöljék. De a legfontosabb számomra az volt, hogy közvetlenül beszéljek a miniszterrel ezekről a hétköznapi emberekről. Tudja, hogy léteznek, és szívesen látják otthonukban!

Hogyan jellemezné általánosságban a dokumentumkészítéshez való hozzáállását? Mindig a megfigyelő/vérité megközelítést keresed, és miért?

Minden filmem a cinéma vérité stílusban készült, amit itt „direkt mozinak” is nevezünk. Személy szerint nagyon szeretek elmerülni olyan világokban, amelyek nagyon különböznek az általam ismertektől. Úgy teszek, mintha egy távoli hegyi falu lakója lennék, mint pl Tea vagy villanyvagy műtőcsapat tagjaként, mint pl Kiégés. A közösség részévé válok, akár szereplőként jelenek meg a filmben, akár nem. Magam rajzolom meg az utat, és hívom a közönséget, hogy kövessék azt. És úgy filmezem, hogy az ezt a benyomást keltse. Az a benyomása, hogy ott vagy a sivatagban a nomádokkal.

A közönség szereti ezt a fajta dokumentumfilmet, mert elmesélnek neki egy történetet, és csakúgy, mint a fikciós filmekben, eligazodhatnak a narratívában. Szabadon alakíthatnak ki kapcsolatot egy adott karakterrel, és bármit gondolhatnak arról, ami történik. Nincs rászólás egy adott gondolkodásmód megmagyarázására, tájékoztatására vagy diktálására. A cinéma vérité/cinéma du réelben a nézők teljesen elmerülnek egy világban; érzelmeket élnek meg, és belső interakcióba lépnek a szereplőkkel és azzal, ami velük történik.

Ez a fajta filmes élmény mély nyomot hagyhat bennünk. Rendezőként számomra az a fontos, hogy a közönséget bensőséges kapcsolatba hozzam azokkal az emberekkel, akik nagyon különböző dolgokat élnek meg több ezer mérföld távolságban. Annak érdekében, hogy azok, akik megnézik a filmemet, egy pillanatra a másik helyébe ülhessenek – és így talán eltoljanak perspektívájukat a domináns narratívától.

Mindenféle kétértelműséget mutat meg nekünk, például a megújuló energiát hasznosító erőművek építésének előnyeit, de a bennszülött törzsre gyakorolt ​​kulturális kényszer hátrányait is. Hogyan közelítetted meg a jó és a rossz egyensúlyát, és hogyan gondoltad, hogy állást foglalsz-e vagy sem?

Ez egy hosszú út volt számomra, dokumentálva, hogy ezek az energetikai projektek hogyan űzték ki a nomád embereket hagyományos földjeikről, megzavarták életmódjukat, és rávilágítottak a modern megújulóenergia-fejlesztés tágabb vonatkozásaira. A nomád életmód az egyszerűség és a környezet tiszteletének fontosságát hangsúlyozza. Szeretném, ha ez a film megkérdőjelezné ennek az új „zöld energiának” a filozófiai dimenzióját, amelyet „tisztának” és tagadhatatlanul „fenntarthatónak” neveznek.

Szeretnék reflektorfénybe helyezni a jövőképet, és megkérdőjelezni a tranzakciót [involved in it]. Remélem, hogy a közönség jobban tudatában lesz az energiafogyasztásuk által érintett láthatatlan embereknek és vállalkozásoknak, és ez arra készteti őket, hogy gondolják át az elektromosságtól és a technológiától való függőségüket.

De amit ez a film lényegében megmutat, az az, hogy tiszta energia nem létezik. Úgy adják el nekünk, hogy egyre többet fogyasszunk, lelkiismeret furdalás nélkül. Mára azonban elengedhetetlenné vált az energiatakarékossági intézkedések meghozatala – egyéni és állami szinten egyaránt. Mindenképpen kevesebbet kell fogyasztanunk. Ez az egyetlen kar, amely garantálja a 100 százalékos pozitív hatást a bolygó és a közjó számára.

Amikor mesterséges intelligenciát használsz, amikor töltöd az elektromos autódat, vagy ha megpötyögöd a villanykapcsolót a nappalidban, a tápkábel másik végén van valaki, akire hatással lesz a fogyasztás. Nem a bűntudatról van szó, hanem a tudatosságról és a felelősségről!

Mi volt a legnehezebb a doki elkészítésében?

A forgatás az ólombányákban nehéz volt! Ezek a helyek rendkívül veszélyesek, ezért a filmezés nagyon kényes ügy. Biztosítanunk kellett, hogy ne legyen baleset. Mégis gyakoriak a balesetek ezekben a bányákban, mert a munka felügyelet nélkül folyik. Csak néhány tucat szegény emberről van szó, akik bányászként vállalták a munkát. Semmi felszerelésük nincs. És bár jól ismerik a helyet, csak nagyon korlátozottan ismerik az ezzel járó munkát. Valójában csak a bátorságukra és a köztük lévő szolidaritásra számíthatnak. Szóval ott kezdtem.

Ebbe a „beállításba” kellett beleilleszkednem. A hangmérnök nem érezte jól magát velem. A lányom sem akart lemenni, aki igazgatóasszisztens volt. Így hát egyedül mentem le, a fiúkkal. Intenzív pillanatok voltak ezek, mert akkoriban teljesen egyesültem velük. Segítettük egymást; mindannyiunknak megvolt a célja, de az út, amit követtünk, ugyanaz volt.

Nagyon örülök ezeknek a jeleneteknek. Valóban érzed azt a leszállást a föld belsejébe. A képalkotás hibátlan; a kameramunka remek volt. Mi több, a történet, amit ez a rész elmesél, valóban hihetetlen. Ahogy forgattam, ahogy Aziz őrültként kalapál, hogy ólmot vonjon ki a sziklából, eszembe jutott – alig néhány hónappal korábban még pásztor volt. Nagyon meghatódtam. Őszintén remélem, hogy ez a film segíthet javítani a helyzetén!

Min dolgozol legközelebb?

Jelenleg egy egészen más projekten dolgozom: egyedül, gyalog, öszvérrel szeretnék átkelni a Magas-Atlasz-hegységen Marokkóban! Így hát erre az expedícióra készülök, ami valószínűleg több hónapig tart. Fel kell töltenem az akkumulátoraimat. Elgondolkodni az élet értelmén. Kiszakadni ebből a rohanó, beszédes világból… és a túlfogyasztás kultúrájából!

Ezer kilométert fogok sétálni ezen a csodálatos hegyláncon, apró falvakkal tarkítva, amelyek mintha egy másik világban, egy másik időben léteznének. Talán viszek magammal egy fényképezőgépet, és a végén filmet készítek…