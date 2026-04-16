Az Anna archívuma 322 millió dollárt fizet, miután elveszítette a bírósági pert, amiért lekaparta a Spotify „csaknem az összes kereskedelmi hangfelvételét”

Az Árnyékkönyvtár Anna Archívumát 322 millió dollár (237 millió GBP) fizetésére kötelezték azért, mert a Spotify-ról lekaparta „a világ szinte összes kereskedelmi hangfelvételét”.

Tavaly januárban a Spotify és a három nagy lemezkiadó – a Universal Music Group, a Warner Music Group és a Sony Music Entertainment – ​​13 billió dollárra perelte be az Anna's Archive-ot, miután a könyvtár bejelentette, hogy „a világ első zenei „megőrzési archívumát” kívánja létrehozni.

A könyvtár azt tervezte, hogy a BitTorrenten keresztül elérhetővé teszi a zenét Hirdetőtábla azt állította, hogy a csoport „256 millió sáv metaadatsort és 86 millió hangfájlt kapart le, hogy P2P hálózatokon terjeszthesse”. A Spotify korábban „aljasnak” nevezte Anna archívumát, azt állítva, hogy „törvénytelen kaparásban vettek részt”.

Az Anna archívumát most mulasztási ítélettel sújtották a tetemes 322 millió dolláros bírság megfizetésére, mivel nem tudtak „válaszolni vagy más módon védekezni a panaszban szereplő követelésekre”. Jed S. Rakoff bíró a felperesek oldalára állt, és megtalálta Anna archívumát bűnös a szerzői jogok közvetlen megsértésében, a szerződésszegésben és a DMCA megsértésében.

A Warner, a Sony és a Universal állítólag több mint 7 millió dollár kártérítést kap, míg a Spotify 300 millió dollárt. Az azonban nem világos, hogy látják-e a pénzt, mivel az Anna Archívum üzemeltetői névtelenek.

Rakoff azt is megállapította, hogy az Anna archívuma a bírósági végzések „kirívó figyelmen kívül hagyását” mutatta, mivel az előzetes végzés kibocsátása után kiadta a lekapart akták egy részét, megakadályozva ezzel a szerzői joggal védett fájlok kiadását. felperes beadványai megállapította, hogy az Anna archívuma február 9-én adott ki dalokat 47 különálló torrenten.

A bíró emellett úgy döntött, hogy az internetszolgáltatóknak meg kell tiltaniuk az Anna archívumához való hozzáférést, és meg kell akadályozniuk, hogy más webhelyek tárolják vagy terjeszthessék a kimásolt fájlokat.

