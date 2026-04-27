A Netflix bemutatja a Leonardo Sbaraglia főszereplésével készült El Sobrino filmet a Wild Tales rendezőjétől, Damián Szifrontól

A Netflix bemutatta Damián Szifron argentin író-rendező új filmjét (Vad mesék, Gyilkost fogni), El sobrinofőszerepben Leonardo Sbaraglia (Elit, Fájdalom és dicsőség, Vad mesék). A szereplők között szerepel Rita Cortese, Luisana Lopilato, Valeria Lois és az újonc Luan Adler Fuks is. A Netflix emellett „Vincent Macaigne és a legendás különleges megjelenését is ígéri [Italian actor] Franco Nero.”

Az angol nyelvű címet még nem kapó dramedy írója és rendezője Szifron, akinek 2014-es filmje Vad mesék Argentína esélyese és jelöltje volt az akkori Oscar-díj legjobb idegen nyelvű filmjeként járó résznek.

„Egy nemzetközi hírű zongoraművész, aki pályafutása csúcsán állt, úgy látja, hogy a világa felfordul, amikor rájön, hogy kilencéves unokaöccse olyan zenei tehetséggel rendelkezik, amely meghaladja az övét” – olvasható a film összefoglalójában. El sobrinomelynek fordítása „Az unokaöccs”.

A K&S Films által gyártott film forgatása ma, hétfőn kezdődik a Buenos Aires tartománybeli Ramos Mejíában. A klasszikus zene világában játszódik, és azt ígéri, hogy „szédítő zarándoklatra küldi főszereplőit Buenos Airesen, Hamburgon, Londonon és New Yorkon keresztül”. El Sobrino Hugo Sigman, Matías Mosteirin és Leticia Cristi producerektől származik. A pPhotography igazgatója Julián Apezteguía.

„Egy filmforgatás elindítása intenzív élmény” – mondta Szifron. „Ez jelzi azt a pontot, ahol a vizuális és narratív ötletek jelentős áramlása, amelyet művészek és munkatársak csapataival széles körben megvitattak, átlépi a képzelet küszöbét, és elkezd konkrét képekké és hangokká átalakulni. Ez egy lenyűgöző materializációs folyamat, amely a varázslathoz hasonlít, de gyakran nagyon nagy nyomású körülmények között megy végbe, mert a filmkészítés költséges és érzékeny kontextusban, aki mindent megért, és kockázatos és kockázatos. fokozza a feladatot.”

A filmrendező hozzátette: „Ameddig az eszemet tudom, az engem leginkább befolyásoló filmek a művészet és az ipar találkozási pontjában laknak. Ma ez a metszéspont egyre ritkább, ezért tekintem a Netflix, a vezető globális tartalomgyártó és a K&S erős támogatását – jelenleg a családom részeként – kiváltságnak, hogy elmeséljem ezt a történetet. Leo hihetetlenül érett, hihetetlenül profi karrierje van: és különösen izgatott vagyok a szeretett Ritával való újbóli kapcsolatért, a Luisanával és Valeriával való találkozásért, egy olyan fiatal és egyedülálló színész felfedezéséért, valamint a lehetőségért, hogy együtt dolgozhatok Franco Neroval, a gyerekkori bálványommal. Új kaland.

Mosteirin producer így nyilatkozott: „Damián bosszúval tért vissza: El sobrino minden bizonnyal a legjobb forgatókönyv, amit valaha olvastunk. Szifron műfajokkal játszik, és megmutatja, hogy a vígjáték humorral és szépséggel elvezethet bennünket az emberi állapot mélyreható témáinak felfedezéséhez. Ezzel a filmmel arra hív bennünket, hogy elmélkedjünk a művészetről és az alkotásról, a családi kötelékekről, a szerelemről és a magányról, származásunkról és az idő múlásáról.”