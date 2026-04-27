Chema Madoz és a képlékeny valóság

A könyvekben, gyertyákban, késekben, tollakban, lámpákban és gyakorlatilag minden hétköznapi tárgyban kimeríthetetlen felidéző ​​potenciál rejlik Chema Madoz számára, aki egész pályafutását ezekre alapozta, és a kép azon képességének feltárására, hogy rejtélyeket rejtsen magában, és ne merüljön ki önmagában és az első szemlélődésben.

A madridi fotográfus folyamatosan a közönség intuíciójához és fantáziájához folyamodik, hogy tegyék cinkossá az értelmező metaforáinak, gyakran több olvasattal, és logikai játékainak cinkosaivá. Eljárása mindig hasonló: feketén-fehéren dolgozik, dekontextualizálva bizonyos használati tárgyakat, hogy új jelentést kapjanak (eleinte Duchamp és szürrealizmus ready-madejei voltak referenciái).

Ezen kompozíciók némelyike ​​aggodalomra ad okot, sokan utalnak az emberi menekülési vagy ellenállási vágyra, és a játék, valamint a felfüggesztett vagy becsapott játékok gondolatának alapvető jelenléte szintén nagyon gyakori javaslataikban. Összefoglalva: minden jelenete egy-egy felhívás a néző számára, hogy más szemmel nézzen, érezze magát kihívásnak az által, ami nagyon közel van, és a szubjektivitás terepére viszi, megtalálja azt, ami a környezetében váratlan és látens, az érzékiség a haszonelvűben és a sokféle lehetőség az elméletileg egységesben.

Fotóinak elkészítése látszólag egyszerű, mindig természetes fénnyel, de minden aprólékos: a kiválasztott tárgyak mérete és súlya precízen van meghatározva; azt is, hogy milyen léptékben mutatják meg nekünk. Egyes jellemzőinek módosítása vagy hangsúlyozása számos lehetőség térképét nyitja meg előttünk, de Madoz gondoskodik arról, hogy ez a nagyon körültekintő formai állásfoglalás ne semmisítse meg azt az elképzelést, hogy az anyag a gondolat tükröződése, mivel végső célja az elvont eszmék, gondolatok ábrázolása, nem pedig a valóság.

Előzetes szintetikus és ceruzavázlatok elkészítésével kezdi, majd megrendelt kompozíciókat tervez, amelyeket a kritikusok és galériások véleményével ellentétben nem kíván szobrászati ​​konstrukcióként exponálni, a fényképezés szűrője nélkül, megértve, hogy nem kész alkotások. A képalkotás a tisztán alkotói fázist jelenti számára, azt a szakaszt, amelyben az adott tárgyak valami mássá, a maga érzékenységével rendelkező entitássá válnak (gyöngyökké, ha cseppekről beszélünk, hevederekké, ha szabályokról beszélünk, stb.).

Május 5-én kezdődik a művész ötödik egyéni bemutatója a madridi Elvira González galériában, a PHotoESPAÑA fesztivál programjának részeként. A közelmúlt 2024-ben és 2025-ben készült, és ismét megérzésből, felfedezésből és magritti hatásból született munkáit fogja össze, két különböző elem találkozása kapcsán, amelyek egyesülése megtöri a logikát. Ezeket, mint mindig, azokban a fekete-fehér tónusokban jeleníti meg, amelyek a szerző számára a gyermekkorra és az álmokra utalnak.

Látni fogunk olyan tárgyakat, amelyeket Madoz már használt, bár különböző felhasználási módokkal: ketrec, de most nyitva; A belőle kiszabadult madarak ebből az alkalomból a térkép különböző földrajzi pontjain ülnek. Egy másik képen egy solymászkesztyű tart, a ragadozó madár karmai helyett egy pillangót. Nem érkezik meg a várt: ezek az alkotások azt demonstrálják, hogy az anyag nemcsak bizonyítékokat tartalmaz, és a tárgyak, bármennyire is háziasítjuk őket, tartalmaznak valamit.

Madoz szavaival élve: Számomra valamilyen módon minden tárgyhoz hozzá van láncolva egy szó vagy fogalmak, amelyeket a használata, formája vagy felidézési képessége határoz meg. A velük való játék a helyzetük vagy másokkal való kapcsolatuk meghatározásakor megváltoztatja és megsokszorozza a lehetséges jelentéseket. Hézagokat nyit meg az észlelésben, és olyan képet ad nekünk a valóságról, amely rendkívül képlékeny. Csodálatos.

GONZÁLEZ ELVIRA GALÉRIA

C/ Hermanos Álvarez Quintero, 1

Madrid

2026. május 5-től július 10-ig