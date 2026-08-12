A Netflix „Charlie vs. a csokoládégyár” című filmjét széles moziban mutatják be

Charlie vs. a csokoládégyár lehetőséget ad a globális közönségnek, hogy jegyet vegyen a hamarosan megjelenő animációs filmre.

A Netflix szerdán bejelentette, hogy a filmet világszerte 2027. november 5-én mutatják be széles körű mozikban, majd 2027. december 22-én, az ünnepek előtti időben a streaming platformon. Jared Stern és Elaine Bogan rendezik azt a filmet, amelyben Kit Connor és Taika Waititi vezeti a szereposztást.

Charlie vs. a csokoládégyár Willy Wonka (Waititi) középpontjában a börtönből való kiszabadulás után új életet kell kezdeni, ahogy Charlie (Connor) és más tinédzserek, akiknek családját kilakoltatás fenyegeti, be akarják lopni Wonka gyárát.

Ez a hír a Netflixnek a kiállítókkal, köztük Greta Gerwiggel kötött egyéb megállapodásait követi Narnia: A bűvész unokaöccse 2027. február 12-én kerül bemutatásra az Imax-ban és a nemzetközi mozikban, majd 2027. április 2-án megjelenik a Netflixen, míg a Brad Pitt vezette folytatása Volt egyszer… Hollywoodban novemberben egy kéthetes exkluzív Imax-futást hajtott végre. Ezenkívül a Netflix 2025-ös színházi lépései között szerepelt a KPop Démonvadászok és kétnapos kiadást Stranger Things: A finálé.

Csatlakozás a hangszerepekhez Charlie vs. a csokoládégyár Kate Winslet (Az Olvasó), Helena Bonham Carter (Egy élet), Nicola Coughlan (Bridgerton), Charithra Chandran (Bridgerton), Samson Kayo (F1: A film) és Christopher Chung (Lassú lovak).

Aron Warner és Timothy Yoo producerként szolgálnak Charlie vs. a csokoládégyáramely szerint a Sony Pictures Entertainment kezeli a nemzetközi moziterjesztést. Waititi ügyvezetője készíti azt a filmet, amely azt az univerzumot folytatja, amely Roald Dahl 1964-es regényével kezdődött. Charlie és a csokoládégyár.