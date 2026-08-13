Kiderült a 2027-es Eurovízió rendező városa és helyszíne

A 2027-es Eurovíziós Dalfesztivál rendező városa és helyszíne is kiderült – tekintse meg az összes részletet alább.

A verseny 71. alkalommal kerül megrendezésre Bulgáriában jövőre, miután Dara idén májusban megszerezte az ország első Eurovíziós győzelmét a „Bangaranga” számmal.

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) és a Bolgár Nemzeti Televízió (BNT) megerősítette, hogy a 2027-es Eurovíziót Bulgária fekete-tengeri városában, Burgaszban rendezik meg.

A versenyt Bulgária legújabb sport- és szórakozóhelyén, az Arena Burgasban rendezik meg. A 2023-ban megnyílt helyszín 15 000 fő befogadására alkalmas élő koncertekre.

Burgasz Bulgária negyedik legnagyobb városa, amely strandjairól, parkjairól, kulturális életéről és nyüzsgő nyári rendezvényeiről ismert. EBU. Már most is erős hírnevet szerzett a zenei, művészeti és nemzetközi kulturális fesztiváloknak.

A várost négy bolgár város részvételével zajló, versengő Host City eljárást követően választották ki.

A BNT és az EBU képviselői olyan nemzetközi szakértőkkel fogtak össze, akik az elmúlt években az Eurovízión dolgoztak, hogy áttekintsék a benyújtott dokumentumokat, meglátogassák a javasolt helyszíneket, találkozókat tartsanak az önkormányzati csapatokkal és több ülést is levezessenek.

Martin Green CBE, az Eurovíziós Dalfesztivál igazgatója így nyilatkozott: „Örülünk, hogy Burgas lesz a 2027-es Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája.

„Burgas valami igazán különlegeset hoz az Eurovíziós Dalfesztiválba. Ez egy élénk, barátságos város a Fekete-tengeren, erős zenei és kulturális identitással, és megvan benne az ambíció, az infrastruktúra és a szenvedély, amely az Eurovíziós család fogadásához szükséges.”

Hozzátette: „Az első Bulgáriában megrendezésre kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon valami igazán bolgár érzést szeretnénk alkotni, és egyben összetéveszthetetlenül Eurovízió is – egy ünnep, amely a zenén keresztül hozza össze az embereket.

„Köszönetet mondunk mindazon városoknak, amelyek ilyen lelkesedéssel pályáztak Bulgária első Eurovíziós Dalfesztiváljának megrendezésére.

Green így zárta: „A BNT-vel, Burgasz városával és partnereinkkel együtt Bulgáriában, már alig várjuk, hogy egy felejthetetlen Eurovíziós hetet hozzunk létre májusban, és üdvözöljük a világot Burgaszban.”

Milena Milotinova, a BNT főigazgatója hozzátette: „Intenzív és rendkívül versengő folyamat volt, ezért gratulálok Burgasznak! Ezzel a győzelemmel nagy felelősség jár, és remélem, hogy a végső győztes az a sok nemzetközi látogató lesz, akik Burgaszt megtapasztalják.

„A Rendező Város kiválasztása a következő kulcsfontosságú szakasz kezdetét jelenti Bulgária felkészülésében a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválra. A BNT, az EBU és Burgas előtt most intenzív együttműködési időszak áll előttünk, miközben együtt dolgozunk azon, hogy olyan versenyt hozzunk létre, amely megfelel a nézők millióinak magas elvárásainak világszerte.”

„Biztos vagyok benne, hogy Bulgária méltó házigazdája lesz Európa legnagyobb élőzenei televíziós eseményének, és bemutatja kultúránk, vendégszeretetünk és professzionalizmusunk legjavát.”

Dimitar Nikolov, Вurgas polgármestere kijelentette, hogy „kivételes megtiszteltetés számunkra a 2027-es Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája”.

„Szeretném megköszönni a BNT-nek és az EBU-nak a bizalmat” – folytatta. „Most egy csapat vagyunk, és azon dolgozunk, hogy a Verseny következő kiadása felejthetetlen élmény legyen mind a résztvevők, mind a világ több százmillió nézője számára.

„Bulgária déli Fekete-tenger partjának központjaként Burgasz Bulgária legmodernebb arénáját, kiváló szállodáit és közlekedési kapcsolatait, valamint kiemelkedő infrastruktúrát és természeti értékeket kínál. Csapatunk része az egész Burgasz régió – önkormányzataink, intézményeink, egyetemeink, iskoláink, kulturális szervezeteink, művészeink, önkénteseink és helyi vállalkozásaink.”

Nikolov hozzátette: „Ez nem arról szól, hogy egy város ad otthont az Eurovíziónak, hanem Bulgária ad otthont az Eurovíziónak – egy egész közösség, egységes és ihletett.”

A következő hónapokban további információkat osztanak meg a résztvevő műsorszolgáltatókról, a jegyértékesítésről és a 2027-es Eurovízió burgaszi élő eseményeinek szélesebb körű programjáról.

Az elmúlt évek Eurovíziós rendező városai jelentős gazdasági fellendülésen mentek keresztül. A Liverpoolban 2023-ban 66 millió euróval, 2024-ben Malmöben 40 millió euróval, 2025-ben pedig 58 millió euróval Baselben 2025-ben. Ez utóbbi országos szinten is 272 millió eurós növekedést generált Svájc számára.

Bécsben a 2026-os verseny megrendezése már most is erős megtérülést tapasztal: 88 000 további látogató érkezik a városba, 160 000 eladott szállodai szoba és 57 millió eurós gazdasági növekedés várható.

A jövő évi rendező város bejelentése nem sokkal azután történt, hogy az Eurovízió megosztott néhány szabálymódosítást a verseny alatt háborúban álló országokra vonatkozóan.

Az idei megmérettetés ismét ellentmondásokkal telinek bizonyult, több ország – Írország, Hollandia, Szlovénia, Izland és Spanyolország – bojkottálta az eseményt, tiltakozva Izrael bevonása ellen, annak ellenére, hogy a nemzet katonai akciót indított Gázában.

A visszhang ellenére Izrael a második helyen végzett a 2026-os Eurovízión Bulgária mögött. Az ország a 2025-ös verseny második helyezettje volt.

Időközben megerősítették, hogy Kanada 2027-ben először indul az Eurovíziós Dalfesztiválon.