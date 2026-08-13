A zürichi filmfesztivál gálaműsora a díjjelölteknek: „Játszom Rockyt”, „Lehetséges szerelem”, „Josephine”

A Zürichi Nemzetközi Filmfesztivál bemutatta csütörtöki gálaműsorának legfontosabb eseményeit, Christian Jungen fesztiválfőnök szavaival élve a „szerzői mozi szélesebb közönségnek” válogatásával – ami tovább erősíti Zürich pozícióját a díjszezon kulcsfontosságú nemzetközi állomásaként.

A gála felállásában az idei év legmenőbb alkotásai közül több is szerepel, köztük Peter Farrellyé Rocky-val játszomBeth de Araújo's Josephine Channing Tatum és Gemma Chan főszereplésével és Lehetséges szerelemaz elismert koreai rendező, Lee Chang-dong új drámája (Égő).

Rocky-val játszommelynek főszereplője Anthony Ippolito, mint fiatal Sylvester Stallone, világpremierje Torontóban lesz. Netflix cím Lehetséges szerelem premier Velencében. Josephine a Sundance-ben és Berlinben vetítették.

Szerelem, végül is c_Andres_Dresen_Kordes_und-Kordes_Film_Pandora

Zürich három világpremiert is bejelentett. A két legelismertebb német rendező filmjei: Szerelem, végül is Andreas Dresentől (Felhő 9) és Doris Dörrie-é Hogyan segíthetek? mindketten a svájci fesztiválon mutatkoznak be – „filmjeik a mindennapi életre épülnek, és egy kis kacsintással társadalmunk helyzetére reflektálnak” – mondja Jungen –, ahogy Simon Wallon dokumentumfilmje is. A Kalapácsegy pillantást a híres aukciós Simon de Pury.

Hogyan segíthetek? Zeitsprung_Pictures_Wild_Bunch_Germany_Mathias_Bothor

A Kalapács Kiss__Ölj

A 2026-os zürichi fesztivál további gálái közé tartozik 111 – Visszhangok HalifaxbólMauro Mueller mexikói-svájci rendező valósághű drámája a Swissair 111-es járatának 1998-as lezuhanásáról Halifax partjainál. A film világpremierjén nyitja meg az idei Atlanti-óceáni Filmfesztivált Halifaxban.

111 – Visszhangok Halifaxból A Zürichi Filmfesztivál jóvoltából

Még három velencei cím: Casey Afflecké Vállalat Nick Nolte és Ben Mendelsohn főszereplésével; Nanni Morettié Ma este megtörténik Louis Garrellel és Jasmine Trincával; és a dokumentumfilm Burgundia -tól A szarvasgombavadászok Michael Dweck és Gregory Kershaw rendezők is vetítik a zürichi gálákat.

A 22. Zürichi Filmfesztivál szeptember 24-től október 4-ig tart.