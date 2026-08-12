Az Eurovíziós Dalfesztivál megváltoztatja a háborúban álló országokra vonatkozó szabályokat

Az Eurovíziós Dalfesztivál ma (augusztus 12-én) szabálymódosításokat jelentett be a verseny ideje alatt háborúban álló országok számára.

A szervezők bejelentették, hogy ha egy fegyveres konfliktusban érintett ország nyeri meg a versenyt, akkor a következő évben nem rendezheti a versenyt. A szabályok azt is hozzáteszik, hogy az országokat akkor is kizárhatják, ha „egy érzékeny geopolitikai helyzet” érinti „államuk vagy közvetlen régiójuk biztonságát, biztonságát vagy stabilitását”.

Az új szabályok kimondják, hogy „szükség esetén” az Eurovíziót szervező EBU „megbízhat egy független biztonsági értékelést a győztes régiójában”.

Hozzátette: „Az értékelést követően az EBU konzultál a referenciacsoporttal annak megállapítása érdekében, hogy a nyertes tag képes-e biztonságosan megrendezni a versenyt.”

Ha úgy találják, hogy a győztes ország nem biztonságos a házigazda számára, az EBU alternatív műsorszolgáltatót választ a műsor lebonyolítására. Hozzátették, hogy „nem kell más tag nevében rendezniük a rendezvényt”.

2023-ban a BBC ukrán közvetítő kollégájával együttműködve az ország örökségét tükrözte a versenyben, amikor Liverpoolban rendezték meg a versenyt Ukrajna előző évi győzelme után. A folyamatban lévő konfliktus miatt túlságosan veszélyesnek ítélték a verseny ukrajnai megrendezését.

Ez azután történt, hogy az idei verseny ismét vitákkal telinek bizonyult, és több ország – Írország, Hollandia, Szlovénia, Izland és Spanyolország – bojkottálta az eseményt, tiltakozva Izrael bevonása ellen, annak ellenére, hogy a nemzet katonai akciót indított Gázában.

Az év eleji verseny előtt az Amnesty International Izrael felfüggesztését kérte, és bírálta az EBU-t, amiért nem függesztette fel az országot, mint ahogyan azt Oroszországgal tette 2022-ben az Ukrajnával fennálló konfliktus miatt.

Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára szerint az, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) kudarca nem függesztette fel Izraelt az Eurovízióról, ahogyan azt Oroszországgal is tette, gyávaság, és a nyilvánvaló kettős mérce szemléltetése.

„Ahelyett, hogy világos üzenetet küldene, hogy Izraelnek ára van a palesztin nép ellen elkövetett atrocitásoknak, az EBU megadta Izraelnek a nemzetközi színteret annak ellenére, hogy továbbra is népirtást, törvénytelen megszállást és apartheidet követ el Gázában. Az EBU elárulja az Eurovíziós Dalfesztivál értékeit, amelyek közé tartozik a szólásszabadság és a diszkrimináció.”

Izrael többször is visszautasította a népirtás vádjait, és tagadja, hogy háborús bűnt követett volna el, fenntartva, hogy műveletei törvényes önvédelmi cselekmények a Hamász 2023. október 7-i Nova Zenei Fesztiválon izraeli állampolgárok elleni támadása után, amelyben több mint 1100 ember meghalt, és 250-et túszként ejtettek.

Izraelt a No Music For Genocide is nyomás alá helyezte, amely több mint 1100 kulturális dolgozó és művész által aláírt nyílt levelet adott ki, amelyben felszólította a rajongókat, hogy bojkottálják az idei Eurovíziót, hacsak Izraelt nem tiltják el a részvételtől.

A nyílt levelet először április 21-én osztották meg, és Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Dry Holnalsha, Dry Holnaldh, Óri Holnaldh, Óriás Attack aláírása szerepelt benne. Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz, számos korábbi Eurovíziós döntős stb.

Máshol, az Eurovíziós szabálymódosítások következtében a részvétel alsó korhatára 16-ról 18-ra emelkedik. A háttérszámokra vonatkozó szabályokat is pontosították, az Eurovízió kimondja, hogy egyetlen szám sem „segítheti indokolatlanul” az énekes(eke)t a színpadon.

Hozzátették: „A pontosítás célja az egyes előadások integritásának védelme, és annak biztosítása, hogy a közönség mindig hallja az élőben előadott dalok főénekét.”

Martin Green, az Eurovízió igazgatója a frissített szabályokat kommentálva így nyilatkozott: „Ezek a változtatások arról szólnak, hogy minden érintett számára nagyobb érthetőséget adjunk, megvédjük a művészeket, és biztosítsuk, hogy a verseny továbbra is biztonságos és barátságos környezetet biztosítson, miközben megőrzi azt a szellemiséget és integritást, amely az Eurovíziós Dalfesztivált olyan különlegessé teszi.”

A jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg, miután nevezésükkel Dara megnyerte a 2026-os kiadást „Bangaranga” című művével.

A múlt hónapban bejelentették, hogy Kanada először indul a versenyen.