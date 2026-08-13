Nézd meg Kathleen Hanna és Ad-Rock szellős borítóját Justin Bieber „Let Me Love You” című számáról az ICE OUT haszonalbumhoz

Kathleen Hanna és az Ad-Rock feldolgozta Justin Bieber Let Me Love You című művét a Contrában.–ICE haszonalbum – nézd meg alább.

Kurátora Építs művészetet Változtass (BAMC) alapítója, Dali Colorado, a JÉG KI Az album exkluzív, kiadatlan számokat tartalmaz több mint 30 előadótól, köztük Hanna és Ad-Rock, valamint Tom Morello, Fred Armisen és mások.

A projektről bővebben olvashat itt és a juttatás-összeállítás fizikai másolatainak előrendelése a címen Bandcamp vagy a Jól hangzik üzlet október 2-i megjelenése előtt.

Az albummal kapcsolatos nyilatkozatában Colorado a következőket mondta: „A Contra-ICE nem csak egy album. Nem csak egy kollektív, hanem egy kulturális infrastruktúra, amelyet a frontvonalbeli szervezetek támogatására, a bevándorlók hangjának felerősítésére és azon kreatívok mozgósítására építettek, akik hisznek abban, hogy a szerelem nem passzív, hanem szervezett.

„Mindig is a zene volt az első nyelvem. Az igazságosság mindig is az örökségem. A Contra-ICE az a hely, ahol ez a két vonal találkozik, sürgősen, bocsánatkérés nélkül és SZERETETTEL FÉLELEM FELEL.”

Így folytatta: „Minden szám, átmenet és hang egy célt szolgál, és arra készteti a hallgatókat, hogy a gyász, a düh, az ellenálló képesség, a remény és végül a cselekvés pillanatain éljenek át… Az elejétől a végéig egy történetet mesél el, összefonva a zenét, a komédiát és a művészek sokszínű közösségének elhangzott szavát, reagálva az embertelen bánásmódra (amelyet a mai ICE állapot állandósít). Következmény).

A Beastie Boys munkatársa, Mario Caldato Jr. készítette, Hanna és Ad-Rock Bieber „Let Me Love You” borítóján Money Mark, Fredo Ortiz és Frank Figueroa is közreműködik.

A számot itt hallgathatod meg:

A lemezről a Bikini Kill's Hanna így nyilatkozott: „Nem gyakori, hogy kedvenc embereiddel zenélsz, miközben olyan alulról építkező szervezettel dolgozol, mint a Contra-ICE.

„Szenvedélyesen harcolnak a fasizmus és a fehérek felsőbbrendűsége ellen, amit egyikünk sem engedhet meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja. Mario Caldato Jr. készítette el a dalunkat, ami számomra valóra vált álmom. Nagyon köszönöm Kontra-ICE amiért ez megtörtént, és lehetővé tettem, hogy képviseljem azt, amiért közösen kiállunk.”

Ez abból adódik, hogy idén számos művész felszólalt az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhatósága (ICE) ellen.

Az év eleji Grammy-díjátadón Billie Eilish az ICE-ről beszélt, amikor átvette az év daláért járó díjat a 'Hit Me Hard and Soft' számmal, a 'Wildflower'-rel.

– Bassza meg az ICE-t!

„Bármennyire is hálásnak érzem magam, őszintén szólva nem érzem, hogy bármit is kellene mondanom, csak azt, hogy senki sem tartózkodik illegálisan az ellopott földeken” – tette hozzá. „Nagyon nehéz tudni, mit mondjak és mit tegyek most, és nagyon bizakodó vagyok ebben a teremben. Úgy érzem, csak folytatnunk kell a harcot, a felszólalást és a tiltakozást, és a hangunk valóban számít, és az emberek is számítanak… és dögölje meg az ICE-t.”

Számtalan más előadó nyilatkozott az ICE fokozódó erőszakáról, köztük Bruce Springsteen, aki az új „Streets Of Minneapolis” dalt írta, valamint Tom Morello, Lady Gaga és Bad Bunny.