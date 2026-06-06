A Netflix filmvezetője szerint a Streamer „elfogadta”, hogy nem fognak dolgozni azokkal a filmkészítőkkel, akik még mindig moziba akarnak kerülni

Dan Lin, a Netflix film elnöke elmondta, hogy a streamer úgy döntött, hogy Greta Gerwig filmjét adja. Narnia film egy széles mozibemutató új profilban A New York Timesbiztosítva az üzletet, hogy a lépés „kivétel”, és nem utalás a jövőbeni bevezetési stratégiájára.

Lin 2024 áprilisában csatlakozott a Netflixhez, és átvette a gyeplőt Scott Stubertől, aki a streaming szolgáltatást a kasszasiker világába helyezte át. Amikor megbeszéljük a Barbie rendező hamarosan Narnia film, mondta a Netflix filmfőnöke Times hogy tudja, hogy vannak olyan rendezők és filmesek, akik értékelik azokat a mozifilmeket, amelyekkel a társulat nem tud majd együtt dolgozni.

„Van egy csoport filmes, akik még mindig színházat akarnak” – mondta Lin. „Ezek a filmesek elfogadtuk, hogy nem fogunk együtt dolgozni.”

A fantasy regény Gerwig adaptációját eredetileg hálaadás napján mutatták be az Imax mozikban, mielőtt karácsony napján megérkezett volna a Netflixre. Májusban azonban a streamer elárulta, hogy a filmet 2027. február 12-én mutatják be, majd később, 2027. április 2-án kerül a Netflixre, ami az első olyan film, amelyet hagyományosan moziban is bemutatnak.

A Netflix színházi stratégiája vagy annak hiánya volt a fő vitapont, amikor a streamer a Warner Bros. Discovery megszerzéséért küzdött. Mielőtt a streaming óriás kiesett a licitháborúból, így a Paramount lett a győztes, Ted Sarandos társ-vezérigazgató azt mondta, hogy a Warner Bros. filmjeinél a szokásos 45 napos mozifilm lesz.

Máshol a streamer Cliff Booth-filmje, David Fincher rendezésében, Quentin Tarantino forgatókönyve alapján, Brad Pitt filmje alapján. Volt egyszer Hollywoodban kaszkadőr karakter, lesz egy rövid színházi futás. Cliff Booth kalandjai (a film munkacíme) kéthetes Imax futással lesz világszerte, november 25-től, mielőtt december 23-án megjelenik a Netflixen.

Vezetése alatt a Times Azt is felvázolta, hogy Lin azt szeretné, ha a Netflix „kevesebb pénzt költene kevesebb, jobb filmre”. Lin azt is elmondta a profilban, hogy szeretné, ha a streamer több vígjátékot, rom-com-ot és könyvadaptációt fejlesztene. Emberek, akikkel vakáció közben találkozunk a közelmúltban a streamer sikerének példájaként szolgál.