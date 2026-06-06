Alejandro Cartagena a Fundación Mapfre-nél, mexikói változatok

Dominikai származású Alejandro Cartagena tinédzserként költözött Monterreybe, amikor hatályba lépett az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás Mexikóra való kiterjesztése. Következményei a szerző szerint nemcsak gazdaságiak, hanem társadalmi és szentimentálisak is: az amerikai kultúra növekvő befolyása az országban megmutatkozott a lakáspiacon és a városi növekedésben, amely elnyomta az addig kis magokat, amelyek perifériáin szerény szállások, szinte túlélőotthonok szaporodtak.

Ez az az emberi kontextus, amelyben ez a fényképész pályafutását elkezdte; Ami a technikust illeti, mivel a hetvenes évek végén született, három nagy átalakuláson ment keresztül, amelyek szükségszerűen hatással voltak produkciójára: az analógról a digitálisra való átállást; az internet megjelenése, amely kihívásokat jelentett a képek ellenőrzésében; és újabban a keletkezett kép megjelenése, ami nem is része a valódinak.

Mindkét rétegen, a formán és a tartalomon nyugszik első kiterjedt retrospektívája, amely augusztusig látható a Mapfre Alapítványnál, és amelyet Shana Lopes, az SF MoMA fényképészeti részlegének egyik vezetője kurált. „Alapszabályok” címmel sorozatokba tagolódik, mert Cartagena maga strukturálta a munkáját a képek elkészítése óta: alapvető eljárásai a halmozás, az ismétlés és a variálás, pillanatképeinek jelentése pedig az egészben, nem pedig az autonóm darabban van.

A fotókönyv mint formátum is már korai szakaszában megragadta, a szekvenciák, szövegek vagy papírtípus kiválasztásánál a kiállítási bemutatóhoz képest adható döntési szabadsága és ennek következtében az új jelentések megfogalmazásának lehetősége miatt: A fotókönyv-kiadás gondolatához az az alapelv vonz, hogy alternatív történeteket készítsek, hogy jobban megmutassanak egy helyet, egy várost vagy egy identitást (…). A könyvnek ereje van: azáltal, hogy a képeket egy javaslaton keresztül egyesíti, másfajta gondolkodást ad a világról, ahol élek..

A tárlaton tehát egy válogatás a saját és mások fotókönyveiből tekinthető meg, amelyek hatással voltak rá.

Mind a tájak és területek, mind pedig a hatalom és a polgárok általi használat iránt érdeklődő Cartagena nem annyira az ökológia útját követte, mint inkább a legsebezhetőbb területeken élők által elszenvedett hiányosságokét: a sorozat Mexikói külváros, Carpoolers bármelyik Elővárosi busz Olyan külvárosokba lépnek be, amelyek megfelelő infrastrukturális támogatás nélkül ellenőrizhetetlenül növekedtek; A fotós különösen városa, Monterrey házaira összpontosított, egy megapoliszra, amely negyed évszázada a fenntarthatóságon és a meglévő szolgáltatásokon túl bővítette moduláris házait. Ma sok ilyen ház lakatlan maradt a sivatagi tájak közepén, mint a nem tervezett fejlesztések romjai.

Kiemeli az eredetiségét Telekocsisok: Cartagena ezt a sorozatot egy autópálya sétálóutcájáról vette, és azokat keresi, akik a megfelelő tömegközlekedés hiánya miatt elfoglalták a kisteherautók hátulját munkába menet. Amikor ez megjelenik, egy busz formájában, amellyel ő maga is járt, amikor egy családi étteremben dolgozott, ez is kolostorra utal a túlzsúfoltság miatt.

A kép arra szolgált Cartagenának, hogy ne csak a közelmúlt gazdaságainak dinamikájáról legyen tanúja, hanem azért is, hogy megértse, mi áll mögöttük. A regisztrációs feladat hamarosan rövidre szabott: Kicsit csalódott voltam azokban a lehetőségekben – társadalmilag, sőt talán etikailag is –, amelyet a dokumentarista fotográfia kínál az igazság dokumentálása, a történelmi események és pillanatok közvetlen megértése szempontjából.

Ebből a csalódásból más technikák és fejlesztések is születtek pályafutásában: kollázs, talált kép, NFT-k, mesterséges intelligenciával generált videó… Minden művében rákényszeríti magát az egyedi témák és technikák átvételére, innen kapta a címét ennek az antológiának – „Alapszabályok” -, amely novemberben San Sebastianba utazik, a Kutxa Alapítványhoz.

Egyik legkorábbi, a kiállításon jelenlévő, Rubén Marcosszal közösen készült sorozatában Cartagenára Richard Avedon és az „Amerikai Nyugaton” című, szintén most is ebben az intézményben hatott: kb. Nuevo León Identitytemplomokban, bevásárlóközpontokban és tereken megörökített több száz portré a régió lakóiról.

Ugyanezen dátumokon Monterrey különböző falait letisztult esztétikával és a perifériákhoz hasonlóan homogén képekkel ábrázolta. Nincs itt semmi, de minden zavar. Személyesebb megközelítésből webkamerával önarcképeket készített, fotókat készített Dominikai Köztársaságban élő gyerekkori otthonáról és másokról is az Egyesült Államok és Mexikó határán.

A 2010-es években mind fizikai, mind szimbolikus szemszögből vizsgálta ezt a felosztást: a migráció körüli elcsépelt vitákra – amely jelenséget migránsként első kézből ismer – igyekezett közelebb kerülni ahhoz, hogy ki lép át, ki nem, és milyen töréseket rejt magában ez a határ valójában (melyhez a Romrántperepre Alapítvány már a közelmúltban is ellátta). Cartagena a Rio Grande melletti mexikói közösség, a División del Norte lakóira összpontosított, akik nem vágynak az amerikai álomra; az amerikaiakban, akik úgy döntöttek, hogy Mexikóban élnek, és páncélozott falakban, amelyek körül néha családi összejöveteleket tartanak.

Körülbelül egy évtizeddel ezelőtt Cartagenában az az érzés telepedett le, hogy az általa lefényképezett forgatókönyvek idealizálhatók, ha a vágya éppen az ellenkezője. Ezzel az irányzattal próbált szakítani ollóval: kivágta korábbi kompozícióit, hogy összerakja azokat a képzeletbeli tájképekbe. Felhalmozódások (2018) és a kisajátított médiaképek szerkesztve Santa Barbara állások visszaküldése az Egyesült Államokba (2016), Fényképszerkezet / Fotószerkezet (2018-2029) ill Maszkolás (2025), amellett, hogy mesterséges intelligenciához és animációhoz folyamodott Fényképészeti szerkezetek GAN és GAN házakat árulunkmindkettő tavalyi munka.

Ennek a fotósnak az volt a célja, hogy munkája ugyanolyan ütemben üssön, mint fogadott országának társadalma, ebből fakad állandó átalakulása és az, ami tovább fog folytatódni.

„Alejandro Cartagena: Alapszabályok”

MAPFRE ALAPÍTVÁNY

Paseo de Recoletos, 23

Madrid

2026. június 6-tól augusztus 30-ig