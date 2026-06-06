Violet Grohl extra londoni főműsort jelent be a kereslet miatt

Violet Grohl a nagy kereslet miatt egy extra főműsort jelentett be Londonban közelgő turnéjára.

A Los Angeles-i zenész és a Foo Fighters frontemberének, Dave Grohlnak a lánya a múlt héten (május 29-én) adta ki debütáló szólóalbumát, a 'Be Sweet To Me'-t az Aurora Recordsnál, benne a 'THUM', 'Applefish', '595' és a 'Cool Buzz' kislemezekkel.

Áprilisban számos amerikai, egyesült királyságbeli és európai turnét jelentett be, köztük egy fellépést a londoni Camden Assemblyben, de most megerősítette, hogy a kiemelkedő kereslet miatt két alkalommal is fellép a helyszínen.

A brit randevúk most a manchesteri Siket Intézetben kezdődnek augusztus 25-én, majd a következő este a glasgow-i King Tutsban, majd szeptember 1-jén és 2-án két este a Camdem Assemblyben.

Amíg Európában tartózkodik, Berlinben, Kölnben és Párizsban is fellép, és fellép a Reading és Leeds Fesztiválon, az írországi Electric Picnicen és a belgiumi Pukkelpopon is.

Az összes európai előadásra már kaphatók a jegyek, és megtalálja a fennmaradó jegyeket itt.

Grohl amerikai dátumai között szerepel ebben a hónapban a keleti parton való futás, valamint szeptemberben és októberben a nyugati államokbeli turné. Tekintse meg az összes dátumot lent, és keresse meg a fennmaradó észak-amerikai jegyeket itt.

Violet Grohl 2026-os turnéjának dátumai:

JÚNIUS

4 – Brooklyn, NY – A babával minden rendben

5 – Philadelphia, PA – The Lounge a World Stage élőben

6 – Washington, DC – Atlantisz

23 – Baltimore, MD – Nevermore Music Hall

24. – New York, NY – The Rooftop at Pier 17

AUGUSZTUS

19 – Berlin, DE – Mikropol

20 – Köln, DE – Artheater

23 – Hasselt, BE – Pukkelpop Fesztivál

25 – Manchester, Egyesült Királyság – Siket Intézet

26 – Glasgow, Egyesült Királyság, King Tuts

28. – Leeds, Egyesült Királyság – Leeds Festival

29 – Stradbally, IE – Electric Picnic

30 – Reading, Egyesült Királyság – Reading Festival

SZEPTEMBER

01. – London, Egyesült Királyság – Camden Assembly

02. – London, Egyesült Királyság – Camden Assembly

04 – Párizs, FR – La Maroquinerie

16 – Milkaukee, WI – Rave Bar

20. – Atlanta, GA – Shaky Knees Festival

22 – South Burlington, VT – Higher Ground

24 – Boston, MA – Crystal Ballroom

26. – Brooklyn, NY – CBGB Fesztivál

OKTÓBER

22 – Vancouver, BC, Hollywood Theatre

23 – Portland, OR, Star Theatre

25 – Seattle, WA, Barboza

Grohl az év elején azt mondta, hogy nem szereti a vele egyidős férfi zenészeket.

„Nem szeretem a velem egyidős férfi zenészeket – nem érdekel” – mondta. „Attitűdproblémáik vannak. Olyan kurva régóta mondogatják ezt rólunk – ideje leülniük, csendben lenni és zenélni.

„A legjobb tanács, amit kaptam, az az, hogy rendben van, ha nemet mondasz, vagy nem akarsz valamit csinálni” – folytatta. „Sok nőnek nagyon sok időbe telt, mire elfogadta és bevezette ezt az életébe. Inspiráló olyan emberek közelében lenni, akik nem törődnek, és bármit kimondanak, amit éreznek.”

Eközben Dave Grohl apa néhány hónappal ezelőtt elárulta, hogy „fogalma sem volt arról, hogy Violet lemezszerződést írt alá, amíg el nem mondta neki a vacsoránál.