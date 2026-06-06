A floridai szenátor felszólítja az állam stadionját, hogy mondják le Kanye West koncertjeit a „következetes antiszemita támadások miatt”

Rick Scott floridai szenátor sürgeti a Tampa Sports Authority-t, hogy mondják le Kanye West közelgő koncertjeit az államban a „következetes antiszemita támadások miatt”.

A politikus tegnap (június 5-én) megosztott egy levelet a helyszín üzemeltetőjével, amelyben azzal érvelt, hogy „arculcsapás” lenne, ha a rapper – ma Ye néven – június 26-án és 29-én a Raymond James Stadionban felléphetne tervezett koncertjeire tekintettel, tekintettel az „állandó antiszemita támadásokra”.

„Aggasztó, hogy egy adófizetők dollárjaiból támogatott stadion nyíltan támogat egy rendezvényt, amelyet egy olyan művész vezet, aki arról ismert, hogy ezt a veszélyes, gyűlölködő retorikát szorgalmazza, különösen, ha Floridában él az egyik legnagyobb zsidó lakosság hazánkban” – írta a levélben Scott.

A szenátor kifejezetten azokra az esetekre mutat rá, amikor West „nyíltan dicsérte a nácikat, annak nevezte magát és rágalmazta a zsidókat szerte a világon”, valamint amikor fekete horogkeresztekkel díszített fehér pólókat árult weboldalán. „West kijelentései aljasak, és államunk zsidó közösségének arculcsapása” – mondta Scott.

Scott azt is említette, hogy West visszatért a színpadra a közelmúltban, mint ok, amiért le kell mondani a koncerteket. „Nyugat politikai szereplők elítélték a politikai folyosón túl. Kitörései és gyűlölete hozzájárult az antiszemitizmus általános érvényesítéséhez” – mondta Scott. „Nemrég tiltották el, hogy fellépjen az Egyesült Királyságban sértő antiszemita megjegyzései miatt.”

„Biztos vagyok benne, hogy a Tampa Sports Authority továbbra is egy biztonságos és befogadó közösséget fog előmozdítani, különösen a floridai zsidók számára” – írta Scott. „Nem szabad az adófizetők dollárját felhasználni arra, hogy egy hangos antiszemita színre léphessen Floridában, és biztos vagyok benne, hogy megteszed a megfelelő lépéseket, hogy ez ne történhessen meg.”

Úgy tűnik azonban, hogy az előadás a tervek szerint halad majd. A Tampa Sports Authority a következő közleményt adta ki Scottnak válaszul: „Ismerjük a Raymond James Stadionban zajló közelgő eseményekkel kapcsolatos aggodalmakat és nézeteket. Közhivatalként a szólásszabadság elveit követjük helyszínünk működtetése során, bár nem tűrjük el egyetlen művész sértő és megosztó megjegyzéseit vagy cselekedeteit sem” Rolling Stone.

.@kanyewestantiszemita kijelentései aljasok és arculcsapják a floridai zsidó közösséget. RENDKÍVÜL aggasztó, hogy az ADÓFIZETŐ dollárjait a közelgő tampai koncertjének finanszírozására használják fel. AKCIÓT követelek. pic.twitter.com/15vtQQjhVp – Rick Scott (@SenRickScott) 2026. június 4

Ez azután történt, hogy a rapper azt állította, hogy rekordot döntött legutóbbi fellépésével az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban, amely állítólag 118 000 embert vonzott. Azt állította, hogy ez volt a történelem legnagyobb stadionelőadása.

Ye további önálló fellépéseket készült Svájcban, Lengyelországban, Franciaországban és Londonban az európai turné során, de mindegyiket lemondták, mivel a túrát a Bully művész elmúlt években tett antiszemita megjegyzései nyomán folyamatos ellenreakciók rontották.

Kezdetben az a foglalása, hogy a londoni vezeték nélküli fesztivál mindhárom éjszakáján szerepeljen a főcímen, óriási visszhangot váltott ki, tekintettel korábbi antiszemita megjegyzéseire és kijelentéseire, miszerint „jó dolgokat látott Hitlerrel kapcsolatban”.

Keir Starmer miniszterelnök volt azok között, akik kritizálták a slotot, több szponzor megszakította kapcsolatát a fesztivállal, és az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma végül megakadályozta Ye belépését az országba, míg a Wireless végül bejelentette, hogy lemondták a teljes 2026-os rendezvényüket.

A rapper nem sokkal a Wireless kirekesztése előtt újabb bocsánatot kért néhány korábbi megjegyzéséért, majd később foglalkozott a kritikával. egy frissítésben az övéhez Wall Street Journal „azoknak, akiket megbántottam” levél, amelyet eredetileg januárban osztott meg.

Mindazonáltal a turné néhány fellépése folytatódik, köztük egy Albániában és két nemrégiben megerősített hollandiai koncert.

West antiszemita megjegyzéseinek története 2022-ig nyúlik vissza, amikor egy sor sértő megjegyzést tett a közösségi médiában. Ezek a megjegyzések miatt felfüggesztették fiókjait az Instagramon és a Twitteren is, a zenészt pedig ügyvédje, tehetségkutató ügynöksége és lemezkiadója, valamint olyan divatmárkák, mint a Balenciaga és az Adidas, leállították.

Eleinte West több interjút is adott, és nem volt hajlandó bocsánatot kérni a megjegyzésekért, miközben azt javasolta, hogy a zsidóknak „bocsássanak meg Hitlernek”. 2023-ban azonban West bocsánatot kért a zsidó közösségtől, és a következő évben az alkoholt tette felelőssé viselkedéséért.

A kezdeti bocsánatkérés nyomán számos pert indítottak a rapper ellen kiterjedt antiszemita magatartásra hivatkozva. Egy korábbi alkalmazott azt állította, hogy a rapper szerint a zsidók „együtt dolgoznak, hogy visszatartsák”.

Egy másik volt alkalmazott azt állította, hogy antiszemita nyelvezetet használt a munkahelyén, és dicsérte Hitlert – amiért állítólag kiegyenlítést fizetett. 2024-ben egy külön volt alkalmazott azzal vádolta meg, hogy nyíltan antiszemita volt munkatársai előtt.

West számos rendkívül vitatott bejegyzést is megosztott 2025 elején, amikor visszavett egy korábban a zsidó közösséghez intézett bocsánatkérést antiszemita kijelentései miatt, majd „nácinak” vallotta magát. A rapper ezután azt állította az X/Twitteren, hogy „további gondolkodás után” „rájött, hogy nem vagyok náci”, majd néhány nappal később újabb horogkeresztes ruhák jelentek meg az X-oldalán.

Az isztambuli dátum volt a Nyugat első európai turnéjának nyitóestje 11 év után – és egy kontinensnyi bezárás után következett be. Az élő időpontok a hollandiai Arnhemben folytatódnak június 6-án és 8-án.