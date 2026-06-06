„Art of Fighting”, „Fatal Fury” adaptációk David Goyer alkotásaiban, Skybound (Exkluzív)

Készüljön fel a South Town Cinematic Universe-re.

A 20-as évek második felébenth században az SNK olyan népszerű és befolyásos játéktermi és videojátékok szállítója volt, mint pl Végzetes düh és A harc művészete. Sokan egy kitalált amerikai városban játszódnak, amelyet South Town néven ismernek. Most ezek a játékok fejlesztés alatt állnak, hogy a The Arena sarokkövei lehessenek indie produkciós banner, korábban Arena SNK néven, amelyet tavaly indított útjára Erik Feig volt stúdióvezető, akiből lett producer.

Végzetes düh és A harc művészete, együtt Metal Slug, szamuráj leszámolás és mások filmekbe, showműsorokba, animékké és mangákká adaptálják a legjobb hollywoodi tehetségekkel. Feig és hadnagyai, a Universal korábbi vezetője, Matt Reilly és a Crunchyroll egykori marketingigazgatója, Markus Gerdemann, nem csak az adaptációkkal állnak meg, hanem abban reménykednek, hogy történeteikkel és termékeivel elkötelezett rajongói és popkulturális közösséget építhetnek ki.

„Igen, mi egy vadonatúj produkciós stúdió vagyunk, amely a játék, az anime és az események találkozásánál él” – mondta Feig. „De az egyik kulcsfontosságú irányelv – különösen a mi portfóliónkkal kapcsolatban – az, hogy megtaláljuk ezeket a rajongói közösségeket, és korán eljuttassuk őket, gyakran és bárhol, ahol vannak.”

Az SNK-játékok South Town gyűjteménye krimi és harcművészeti kínálat volt, és befolyást gyakorolt ​​az olyan filmesekre, mint Takashi Miike és Quentin Tarantino, valamint a későbbi videojátékokra, mint pl. Street Fighter és Grand Theft Auto. A játékokról ismert volt, hogy karakter- és történet-alapúak, ami felerősítheti a producereket a világépítésben.

„South Townnak szenvedélyes rajongótábora van, kiterjedt és hűvös narratívája és karakterei, amelyekkel rengeteg játékot kínál” – magyarázta Feig arról, hogy az Arena portfóliójának erre a darabjára összpontosít. „Ez nem csak egy verekedős játék. Ha szereti az animéket vagy az inspiráló filmeket, ha érdekli a durva krimi vagy az érzelmes sztorik, ha szereti az MMA-t vagy a világjáró kalandokat, akkor mi megtaláljuk.”

A funkciók oldalán az Arena aktív fejlesztés alatt áll Végzetes düha forgatókönyvet a Christopher Nolan-on végzett munkáiról ismert David S. Goyertől rendelték meg Sötét Lovag Batman-filmek, valamint a legutóbbi Apple TV-sorozat társalkotásáért Alapítvány. A projekt két testvérről, Terryről és Andy Bogardról szól, akik látják, ahogy örökbefogadó apjukat megöli a South Town bűnügyi főnöke, Geese Howard. Aztán évekig tartó edzés után visszatérnek egy bosszútól átitatott harci tornára.

Ezzel párhuzamosan a cég fejlődik Libákihlette A keresztapa filmekben, hogy elmesélje Geese Howard eredettörténetét, amint egy erőszakos alvilágba születik, és a fájdalom és az árulás összekovácsolta South Town alattomos gonosztevőjévé. Grant Singer, a Benicio del Toro és Justin Timberlake főszereplésével készült neo-noir Netflix film rendezője Hüllőírja a forgatókönyvet és rendezni fogja. Egy másik, sokkal fiatalabb színész lenne benne, mint a Végzetes düh a Geese változata, és állítólag ez az univerzum válasza a DC-kre Dzsókerkártya film.

Az Arena a Skybounddal is együttműködött, a Robert Kirkman vezette céggel, amely az Amazon sikere mögött áll Legyőzhetetlenanimáció készítéséhez Végzetes düh sorozat. Című Fatal Fury: A fogadaloma sorozat középpontjában a testvérek formálódó évei állnak, miközben értelmüket, hivatásukat és természetesen képzésüket keresik. A testvérek útjai ismét összefutnak a közös bosszúállásban: az egyiket a düh, a másikat a fegyelem hajtja.

A sorozat valószínűleg a YouTube-ra készül, amely az Aréna szerint a legnagyobb közönség elérését teszi lehetővé. A cég pedig szuper rajongókkal és influencerekkel szeretne együtt dolgozni a fejlesztési folyamat során.

És végül van egy Harc művészete A webfilmet Brandon Chen, a természetfeletti krimi webfilm szerzője fejleszti Dupla ölésés a vámpíros kaland Vérrendszer. A webtoon logline leírása szerint „egy akciódús kétkezes, amely két ördögi riválist párosít össze, hogy mélyen bemenjenek South Town kemény utcáiba, hogy megmentsék életük barátját és szerelmét”.

Feig nemrégiben az Arena Los Angeles-i irodájában tett látogatása során Harc művészete ez lesz az első cím, amely megjelenik a piacon, és célja, hogy felállítsa a South Town világát.

A sokrétű megközelítést úgy alakították ki, hogy figyelembe vegye a hosszú gyártási időt, hogy a címek piacra kerüljenek, miközben a rajongókkal is találkoznak a különböző média belépési pontokon.

„A dolgok különböző gyártási ciklusokban történnek” – mondta Feig. „Tehát hogyan segítik ezek a dolgok egymás létezését, és hogyan próbáljuk meg elérni a közönséget úgy, hogy a médiát, amely mindenütt megtalálható, sokféleképpen fogyasztják. Ugyanezt a megközelítést alkalmazzuk minden olyan dologhoz, amit megkísérelünk.”

Az Aréna az a gondolat köré épül, hogy „sok ember életének napi szinten élő és lélegző része” – magyarázta Feig. „Nézze meg a filmet, játsszon ezzel a játékkal, olvassa el ezt a webfilmet, nézze meg ezt az animét. De ez a beszélgetés és kapcsolat egész ökoszisztémájáról szól, amit mi is megpróbálunk kínálni.”

Gerdemann kulcsfontosságú a ventilátorkapcsolat kialakításában. A Sony marketingvezetőjeként segített a Funimation és a Crunchyroll mai névre átalakításában, és segített az animék kulturális felemelkedésében. Úgy jellemezte, hogy „kultúrateremtés célzottan”.

Reilly feladata képernyőtörténetek fejlesztése és elkészítése a különböző platformokon. Elmondta, hogy a cégnek „az északi csillagok mantrája van, az úgynevezett „izmos presztízs”.” – folytatta: „Azt akarjuk, hogy minden nyilvánvalóan a minőségre és a kiválóságra törekedjen, de valami egyedit is nyújtson, ami megfelel az általunk tisztelt IP-vel szemben támasztott elvárásoknak.”

A filmek esetében az Aréna társfinanszírozókkal és forgalmazó partnerekkel kíván együttműködni. És nem akar csak az SNK-játékok gyártására korlátozódni, még akkor sem, ha ez az Arena szaúdi által támogatott befektetője, a MiSK Group tulajdona. (A szaúdi támogatású MBC is befektető.)

Eredetiket akar fejleszteni, ami azt jelenti, hogy felveszi a hangokat és nézegeti a könyveket. Pénzügyi támogatói támogatják ezt a megközelítést – mondta.

A hivatalosan januárban indult cégnek pedig van egy startup mentalitása, hogy gyorsan, de megfontoltan, fürge módon akar haladni.

Pete Berg filmrendezőtől kölcsönzött kifejezést, aki valószínűleg a Navy SEALS-től kölcsönözte, Feig azt mondta, hogy „lassú az sima és sima az gyors”.

„Általában nagyon gyorsan tudsz mozogni, de nem tudod elintézni a dolgokat. Vagy elvégezheted a dolgokat, de van csoportos gondolkodás és sok ember vesz részt benne, és túl biztonságos döntéseket hozol” – mondta Feig. „Itt tulajdonképpen mindkettőt meg tudjuk csinálni. Meg tudjuk csinálni, és tudjuk fürgén és dinamikusan.”