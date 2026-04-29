Az ördög Pradát visel című film valós „Emilyje” évtizedekkel a film után nyilvánosan felfedi kilétét

A valós „Emily”, amely Emily Blunt karakterét ihlette Az ördög Pradát visel jön előre.

-vel beszél Divat's Az átfutásLeslie Fremar, a hírességek stylistja elárulta, hogy ő az ihletője „Emilynek”, a filmben Meryl Streep Miranda Priestlyjének asszisztense és Anne Hathaway Andy Sachs munkatársa.

Lauren Weisberger kiadta a bestseller regényt, az első filmet több mint két évtizeddel ezelőtt adaptálták, miután a Streep Miranda Priestlyjének ihletője, Anna Wintour fiatalabb asszisztenseként dolgozott, és kitalálta a Wintournál és Divat. Fremar felvette Weisbergert, és nyolc hónapig dolgozott vele.

„Határozottan megmondtam neki, hogy millió lány ölne a munkáért” – árulta el Fremar, utalva egy emlékezetes idézetre a filmből. „Határozottan ez volt az én vonalam, mert valójában nagyon hittem ebben, és tudtam, hogy nem feltétlenül akar ott lenni.”

Annak ellenére, hogy a könyvben szereplő Emily karakter ihletője volt, Fremar elmondta, hogy csak azután szerzett tudomást a megjelenésről, amikor már otthagyta a munkáját, és a Wintournál dolgozott. Divat.

„Hívtak Anna irodájából, hogy látni akar engem” – emlékezett vissza Fremar. „Megkövültem. [Wintour] – Ki az a Lauren Weisberger? És azt mondtam: „Ő volt a fiatalabb asszisztense.” És azt mondja: „Nos, ő írt egy könyvet rólunk, és te rosszabb vagy nálam.”

Fremar azt is elmondta, hogy szeretne „több kérdést feltenni”, de megjegyezte: „nem igazán lehet annyi kérdést feltenni neki”.

A könyv korai példánya eleinte „elég aljas” volt, de végül Fremar szerint „megpuhult”. „Csak olyan érzés volt, mint ez a leleplezés. Bár valaki nyilvánvalóan azt tanácsolta neki, hogy fikciót csináljon, valójában sok olyan dologon alapult, amit, tudod, én éltem, ő élt.”

Amikor visszatekint a Weisbergerrel együtt töltött időre, aki azt mondja, „nem igazán szocializálódott senki mással”, Fremar megosztotta: „Valószínűleg nem voltam túl kedves, és valószínűleg erős voltam, mert úgy éreztem, hogy az ő munkáját is el kell végeznem. Szóval számomra ez nagyon frusztráló volt. Azt hiszem, valószínűleg csak ült, és könyvet ír, és nem feltétlenül vette olyan komolyan a munkát, mint én.”

Weisberger távozása után „soha többé nem beszéltek”. Divatés ha most újra egyesülnének, Fremar szerint az „nagyon kínos” lenne.

Ami Bluntot illeti, Fremar azt mondta, hogy kapcsolatba került a színésznővel, és azt mondta neki, hogy ő ihlette a karaktert. „Őszintén szólva nem volt annyira érdekelt. Azt hittem, hatalmas reakciót fogok kapni. Például nem. Ez olyan volt, mint „Ó, rendben.”