Tupac Shakur családja jogtalan haláleseti pert indított, pontosítatlan kártérítést követelve

Tupac Shakur családja jogtalan haláleseti pert indított, pontosítatlan kártérítést kérve az állítólagos meggyilkolásával kapcsolatban.

A néhai rapper a '90-es évek egyik legbefolyásosabb művésze volt, és 1996. szeptember 7-én ölték meg, miután a Death Row Records vezérigazgatójával, Suge Knighttal Las Vegasba mentek megnézni egy bokszmeccset Mike Tyson és Bruce Seldon között.

Aznap este veszekedés volt köztük és Orlando Anderson között az MGM Grand Casinoban. Amikor később aznap este Tupac és Knight a Club 662-hez hajtott, egy fehér Cadillac húzódott mellettük, és valaki a hátsó ülésen tüzet nyitott, és négyszer rálőtt Shakurra. Hat nappal később a kórházban halt meg, 25 évesen.

Duane „Keefe D” Davis az egyetlen személy, akit letartóztattak a halálesettel kapcsolatban. A rendőrök 2023-ban fogták el, majd később ártatlannak vallotta magát az elsőfokú gyilkosságban. Davis Orlando Anderson nagybátyja, és a rendőrség azt állította, hogy unokaöccsével tervezte a lövöldözést a kaszinóban történt veszekedés megtorlásaként.

Davis a South Side Compton Crips banda egykori vezetője, és az ügyészek azzal érveltek, hogy ő rendelte el a rapper halálát, míg a rendőrség azt állította, hogy Davis egy meg nem nevezett társától lőtte le Shakurt a fegyverrel.

Egy 2008-as vádalku részeként Davis elismerte, hogy a fehér Cadillacben volt, amikor aznap este eldördültek a lövések.

A három férfi, akik akkor az autóban ültek vele – köztük az unokaöccse –, azóta mind meghaltak, Davis pedig fenntartotta bűnösségének vallomását, és lépéseket tett az ügy kulcsfontosságú bizonyítékainak eltitkolására is – azt állítva, hogy azokat „törvénytelen éjszakai kutatás során” szerezték meg.

Többszöri késés miatt augusztusban áll bíróság elé.

Most Shakur családja jogtalan haláleseti pert indított, amely azt állítja, hogy „összeesküvés” történt a rapper meggyilkolására.

A bejelentéssel a család megkérdőjelezi annak megértését, hogy a gyilkosság csupán megtorlás volt a kaszinói összetűzésért, és remélik, hogy felfedeznek és lelepleznek más személyeket, akikről úgy gondolják, hogy „részük volt” Tupac halálában.

A jogtalan halálos ítélet Davist nevezi meg, bár a tárgyalástól különálló, hogy a nyáron bíróság elé áll. Tegnap (április 28-án, kedden) nyújtotta be Los Angelesben Tupac testvére, Maurice Shakur, aki néhai apja, Mutulu helyett a birtok adminisztrátoraként jár el.

„Közel 30 évvel Tupac halála után, 2023-ban megtörtént az első – és egyetlen – letartóztatás” – áll a dokumentumokban. BBC News).

A kereset azt is állítja, hogy „felfedte egy szélesebb, összetettebb összeesküvés létezését Tupac meggyilkolására”, hivatkozva állítólagos bizonyítékokra a „kapcsolódó esküdtszéki átiratokban és egy későbbi Netflix dokumentumfilmben”.

Ez állítása szerint azt bizonyítja, hogy a gyilkosság bonyolult és eltervezett volt, nem pedig „csupán megtorlás egy korábbi veszekedésért”.

A dokumentumfilm, amelyre hivatkozik Sean Combs: A számonkérés. A Netflix tavaly sugározta, és a Sean “Diddy” Combs ellen felhozott vádakra összpontosított, de tartalmazott egy rendőrségi interjú felvételeit is, ahol Davis azt állította, hogy Combs 1 millió dollárt (769 000 fontot) ajánlott fel neki Tupac meggyilkolására.

Combs már többször tagadta, hogy köze lenne a rapper meggyilkolásához, és a A Számítás mint „szégyenletes slágerdarab”.

Davis letartóztatása fényében újra előkerültek egy vele készített 2019-es interjú felvételei, amelyekben felidézte a Tupac 1996-os meggyilkolása előtti utolsó pillanatokat.