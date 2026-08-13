A „Pókember: Vadonatúj nap” lett a leggyorsabb 700 millió dolláros film a hazai pénztáraknál

Pókember: Vadonatúj nap harmadik hétvégéje közeledtével folytatja epikus sorozatát a pénztáraknál.

A Sony Pictures funkciója lett a leggyorsabban a 700 millió dollárt túlszárnyaló cím a hazai pénztáraknál, szerdán elérte a 704,5 millió dollárt. A július 31-i mozikba kerülés után immár a 7. helyen áll a mindenkori észak-amerikai listán.

Nemzetközileg, Pókember: Vadonatúj nap 1,108 milliárd dollárral növelte a múltat Pókember: Nincs hazaút (1,106 milliárd dollár) a Sony valaha volt legnagyobb tengerentúli filmjeként. Tom Holland főszereplésével a Marvel jellegzetes hőse, Vadonatúj nap jelenleg a 10. helyen áll a nemzetközileg legjobban jövedelmező szolgáltatások listáján.

Nincs hazaút volt az előző élőszereplős Pókember kiadás, amely 2021 decemberében nyílt meg, és világszerte 1,9 milliárd dollárt gyűjtött össze, ez a szám hamarosan elérhető lesz. Vadonatúj nap. A hozamok Nincs hazaút nehéznek tűnt összehozni, tekintettel arra, hogy megvolt az az előnye, hogy a korábbi Peter Parkers visszatérését övezi Tobey Maguire és Andrew Garfield, nem is beszélve arról, hogy a megjelenés nem jelentett igazi versenyt, és a COVID utáni első színházi látogatást jelentette sok mozilátogató számára, akik ki voltak éhezve a szórakoztató élményekre.

Zendaya, Sadie Sink és Jon Bernthal is szerepel a Destin Daniel Cretton filmrendezőjében Pókember: Vadonatúj nap. Rekordfutása során a 2019-es túlszárnyalást is elérte Bosszúállók: Végjáték a valaha volt legnagyobb hazai nyitóhétvégére 360 ​​millió dollárral. A hazai jegypénztárak történetének legnagyobb bevételt hozó első hetét szerezte meg, és a második leggyorsabb film lett (miután Végjáték), hogy globálisan elérje az 1 milliárd dollárt.

A siker Vadonatúj napa többi legutóbbi sláger mellett Az Odüsszeia és Toy Story 5hozzájárult ahhoz, hogy a 2026-os nyári kassza felülmúlja a 4 milliárd dolláros határt ezen a héten. A COVID-járvány óta ez a második alkalom, amikor a fő mozizási szezon elérte ezt a szintet, az első 2023 nyara és annak Barbenheimer-hisztériája.

A hétvégén a pénztárak újoncai között lesz a Warner Bros. Az Oak Street végefőszereplők Anne Hathaway és Ewan McGregor, valamint a Paramount Animation PAW Patrol: The Dino Movie.

Még több jön.