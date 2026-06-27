A Prime Video Drops első előzetes a „The Love Hypothesis” című filmhez Lili Reinhart és Tom Bateman főszereplésével

A Prime Video készen áll arra, hogy megmutassa, milyen szórakoztató lehet a tudomány.

A streamer szombaton kiadta az első előzetest Ali Hazelwood bestsellerének készülő filmadaptációjához. A szerelem hipotézise. A sztárok, Lili Reinhart és Tom Bateman részt vettek a Prime Video Obsessed Fest rendezvényén, amely egy magával ragadó rajongói esemény, amely szombaton Los Angelesben zajlik a nya Studiosban, hogy bemutathassák az első megjelenést.

A szerelem hipotéziseA Claire Scanlon rendezte Olive-ot (Reinhart) követi, aki „a zseniális doktorjelölt az egyetemi jövőjére összpontosított. De amikor rájön, hogy legjobb barátja, Ahn (Rachel Marsh) beleszeretett Jeremybe (Nicholas Duvernay), Olive hirtelen megcsókolja a megfélemlítő professzort, Adam Carlsent.

De „ami kétségbeesett barátságnak indul, az egy hamis kapcsolattá válik szabályokkal, határokkal és kölcsönösen előnyös megállapodással.” A vonalak kezdenek összemosódni Olive és Adam számára, ami arra készteti Olive-ot, hogy „próbára tegye az eddigi legijesztőbb hipotézisét: a szerelem valóban megéri a kockázatot”.

A rövid előzetesben Olive egy váratlan csókkal lepi meg Adamet, ahogy barátja, Ahn nézi, ez a jelenet a könyv borítóján is látható. Ezután ketten beleegyeznek egy hamis kapcsolatba, tudatában vannak annak, hogy társaik mindig figyelik őket.

„Meg kellene csókolnom” – mondja Bateman Adamja egy ponton Olive-nak. – A barátaid az erkélyről néznek.

A STEM-romantikus elülső és középső trailer Olive és Adam tudomány iránti szeretetére játszik, azáltal, hogy egy olyan oktatóvideót sugároz, amely elmagyarázza a molekulák összekapcsolódását.

„A molekulák mozgásban maradnak, vibrálnak és ütköznek, amíg nem találnak megfelelőt. És amikor találnak, valami csoda történik. Kapcsolódást alakítanak ki. Hát nem szórakoztató a tudomány?” hallható a narrátor a trailerben.

Miközben az Obsessed Fest-en a filmről beszéltek, amelyet élőben közvetítettek a Prime Video TikTokon, Reinhart és Bateman elgondolkoztak a kémia olvasmányairól, a karaktereikről és arról, hogy milyen volt életre kelteni a népszerű könyvet. Szórakoztak a pénteken online kiszivárgott előzetesen is, és arra biztatták a közönséget, hogy tegyenek úgy, mintha nem látták volna, mielőtt bemutatják a képernyőn.

Mivel a film Hazelwood könyvének adaptációja, Bateman megemlítette, hogy a könyv „körülbelül játszódik”, és „mindig az első helyen áll” számukra, miközben azon dolgoztak, hogy hűen lefordítsák a történet szellemét.

„Mindannyian több szeretetet akarunk látni, mint gyűlöletet, és ez az. Szerintem gyönyörű, és remélhetőleg időtlennek tűnik, és olyan, mint egy film, amit vissza lehet nézni a barátaiddal, és elájulsz” – mondta Reinhart a filmről. Bateman ugyanezt az érzést osztotta, és kifejezte, mennyire büszke a filmre: „Nagyon nagyon büszke vagyok arra, amit mindenki csinált. Szerintem ez egy igazán gyönyörű film.”

Sarah Rothschild írja a forgatókönyvet, Elizabeth Cantillon producerrel.

Jaboukie Young-White és Arty Froushan is szerepel az Amazon MGM filmben.

A Prime Video bemutatkozó Obsessed Fest rajongói rendezvénye ünnepli a streamer eredeti YA címeit, köztük Minden év után, A szerelmi hipotézis, Elle, az egyetemen kívül, a túlkompenzálás, a te hibád: London, Az utolsó napkelte, összevonva és több. Az egynapos esemény során a résztvevők hozzáférhetnek exkluzív első megjelenésekhez, élő közvetítések panelekhez, magával ragadó rajongói aktiválásokhoz, árucikkekhez, valamint „a rajongók által megszállott történetek mögött rejlő tehetségekhez és alkotókhoz”.

A szerelem hipotézise szeptember 23-án globálisan közvetíti a Prime Video-n. Tekintse meg az alábbi előzetest.