Az utolsó pillanatban eleredt a Vanilla Ice bemutatója Donald Trump zaklatott Freedom 250 vásárán

2026.06.27. Az utolsó pillanatban eleredt a Vanilla Ice bemutatója Donald Trump zaklatott Freedom 250 vásárán

A Vanilla Ice főcímét a Donald Trump Freedom 250 State Fair rendezvényén kevesebb mint két órával a színpadra lépése előtt törölték.

Az 'Ice Ice Baby' rapper – igazi nevén Robert Van Winkle – a zaklatott 'I Love The 90s!' részeként kellett volna fellépnie. Pénteken (június 26-án) a washingtoni National Mall bevásárlóközpontban tartott koncertet, de a Freedom 250 késő délután bejelentette, hogy a vásár a nap hátralévő részében „a zord időjárás miatt” bezár.

„Vendégeink, munkatársaink és partnereink biztonsága továbbra is a legfontosabb prioritásunk” – írta a szervezet az X-en, hozzátéve, hogy „aktívan figyelik a körülményeket”, és a vásár másnap délelőtt 10 órakor újranyit.

A törlés néhány órával azután történt, hogy a Vanilla Ice posztot írt a National Mall-ból, „egyszer az életben” pillanatnak nevezve a műsort.

„Nagyszerű bulit rendezünk ma este” – mondta egy videóban az oldalról. – Ez epikus lesz.

A Great American State Fair a Freedom 250, a Trump által támogatott szervezet része, amelyet az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából hoztak létre. A Freedom 250 koncertsorozatot azonban a múlt hónapi bejelentése óta viták övezték, és számos fellépő elhatárolódik az eseménytől.

A Vanilla Ice az utolsó előadók között volt, akik az „I Love The 90s!”-hez kötődnek. felállás. A Morris Day & The Time nem sokkal a felállás bejelentése után tagadta, hogy részt vennének, míg a The Commodores, a Young MC, Bret Michaels és Martina McBride azok között volt, akik később kiszálltak.

A Young MC azt mondta, hogy a művészek „soha nem kaptak tájékoztatást az eseménnyel kapcsolatos politikai érintettségről”, amikor lefoglalták őket, McBride pedig azt mondta, hogy felajánlották neki, hogy fellépjen egy „pártokon kívüli eseményen”, amely „félrevezetőnek bizonyult”.

A Vanilla Ice azonban a hónap elején megvédte döntését, hogy továbbra is a számlán marad, mondván, nem tekinti politikainak a műsort.

„Számomra egyszerű, mint a pattanás, semmi értelme” – mondta. „Ez Amerika születésnapja. Kétszázötven év. Ennek semmi köze a politikához. Nem tudom, miért csinálják politikává.”

Azt is mondta, hogy bárkinek fellép majd, hozzátéve: „Putyin. Bárki. Aki akar – Iránba mennék. Nem számít.”

Trump szerdán (június 24-én) részt vett a nyitóeseményen, miután a koncert eredeti felállásának nagy része lemaradt. Christopher Macchio operaénekes előadta Leonard Cohen „Hallelujah” című művét is, annak ellenére, hogy a néhai énekes hagyatéka tiltakozott a dal felhasználása ellen.

„A Leonard Cohen Estate megtudta, hogy a Hallelujah című dalt egy Donald Trump-gyűlésen fogják előadni június 24-én” – olvasható Cohen hivatalos közösségi médiáján az esemény előtt közzétett közleményében. „Ez a felhasználás nem engedélyezett, és az ingatlan nem támogatja vagy hagyja jóvá ezt vagy bármely hasonló felhasználást.”

A Nagy Amerikai Állami Vásár a tervek szerint július 10-ig tart.

Nikola G.
Nikola G.
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