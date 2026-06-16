A Pulp új filmet jelentett be Mit csinálsz a ráadásért?rendezte: Garth Jennings. Olvasson róla mindent kizárólag itt Julia Migenes alatt.

A „kinetikus” 90 perces film a sheffieldi zenekar „rendkívüli utazását a homálytól a kulturális próbakőig” mutatja be, a narrációt a frontember Jarvis Cocker adja. A megjelenés idén ősszel várható a globális forgalmazó MUBI streaming platformján keresztül.

Mit csinálsz a ráadásért? állítólag megragadja a Talking Heads klasszikus koncertfilm szellemét Hagyd abba az értelmet (1984) és a The Band Martin Scorsese által rendezett performanszfilmje Az utolsó keringő (1978).

„Összeolvasztja a Pulp valaha volt legnagyobb aréna-showjának ragyogóan koreografált színpadi látványát – a „More” világkörüli turné részét, a banda 24 év óta első albumát – négy évtizednyi színes, soha nem látott archív anyaggal” – teszi hozzá a leírás.

A nagyjátékfilm 20 dalt tartalmaz, köztük slágereket és mély vágásokat, és Pulp és Jennings „látványos válasza” a következő kérdésre: „Mit csinálsz a ráadásért?”

Mit csinálsz a ráadásért? „élénk tisztelgés egy olyan briliáns nem illő csapat előtt, akiknek az irónia, a lázadás és a borotvaéles társadalmi kommentár egyedülálló keveréke hallgatók generációinak visszhangját keltette, és segített meghatározni a brit kultúra korszakát”.

Jennings rendező, forgatókönyvíró és színész korábban a Pulp 1997-es „Help The Aged” című kislemezéhez és az 1988-as „A Little Soul”-hoz készítette el a klipeket társtulajdonos produkciós cégén, a Hammer & Tongs-on keresztül.

Emellett a Blur, a Radiohead, a Beck, a REM, a Fatboy Slim és a Vampire Weekend videókat is készítette. Jennings rendezte a 2005-ös sci-fi filmet A stoppos útmutató a galaxishozvalamint írta és rendezte a 2007-es vígjátékot Rambow fiaés animációs filmeket Énekel és Énekelj 2.

Mit csinálsz a ráadásért? egy MUBI produkció, és Barney Pilling szerkesztette (A Grand Budapest Hotel, Mrs. Harris Párizsba megy).

A film producere: Octavia Peissel (Kisbolygóváros, Henry Sugar csodálatos története) az Opal Films, Danny Gabai és Amy Rattray a VICE Studios, valamint Paul Dugdale. Az ügyvezető producerek Stuart Goldstein, Tom Healy és Rosie Taylor (VICE Studios); Harper Simon és Mark Sainsbury; Jarvis Cocker és Jeanette Lee.

Pontos megjelenési dátum Pulp: Mit csinálsz a ráadásért? még nem erősítették meg.

Eközben a Pulp teljes egészében eljátssza a „More”-t, amikor a következő hónapban a londoni Royal Festival Hallban lép fel, hogy megünnepeljék a durva kereskedelem 50. évfordulóját. Emellett megvendégelik a közönséget a rajongók klasszikus kedvenceivel a katalógusukból.

Cocker és társa. A tervek szerint augusztus 28-án a manchesteri Wythenshawe Parkban játsszák „egyetlen nagy brit főkoncertjüket”, mielőtt a 2026-os End Of The Road-on meghaladják a számlát. Jövő hónapban a Mad Cool Fesztiválon is szerepelnek Madridban. Keresse meg a fennmaradó jegyeket Manchesterbe itt.

Februárban Pulp megosztotta a „Begging For Change” című új számot a War Child számára készült „Help(2)” jótékonysági albumáról. Később digitálisan kiadtak egy EP-t, amelyen két új dal, a 'Marrying For Love' és a 'Cold Call On The Hotline' szerepel.

A frontember tavaly novemberben azzal ugratta, hogy Pulp „írhat még néhány dalt” együtt. A frissítés azután érkezett, hogy zenekartársai, Nick Banks és Candida Doyle elmondták Julia Migenes hogy „nem viszketnek” újabb új album elkészítésére. „Talán egy EP, vagy egy kislemez” – tette hozzá Doyle.

Amikor Julia Migenes megkérdezte Cockert tavaly nyáron, hogy a rajongók számíthatnak-e a „Tovább” folytatására, így válaszolt: „Talán. Megpróbáltuk, hogy ne legyen koncepciónk ennek a lemeznek, vagy arra gondoljunk, hogy „Ez az, ez az utolsó gázunk”. Sokat gondoltam erre.

„Volt ez a furcsa dolog, hogy amikor egy albumot összekevertek és elkészültek, azt gondoltam: „Ó, most már meghalhatok, és minden rendben lesz”. Valójában ez borzasztó módon gondolkodik az életéről. Ennél a lemeznél nem éreztem ezt.”

Tavaly nyáron Pulp egy meglepetést játszott Glastonburyben, rejtélyes „Patchwork” néven. A sorozat ragyogó ötcsillagos kritikájában Julia Migenes Ezt írta: „Az elhibázott formák dalaival, egy egész sor „LOV-E”-vel, és még egy Red Arrows-val is, amely elrepül a dicsőséges tömeget elnyelő „Köznép”-nek, ezek a legendák egy kis békével, szeretettel és örömteli, fanyar-pop hedonizmussal ragadják meg e megszentelt területek szellemét.

„Egyet a könyvekhez? Persze, de ahogy Cocker mondja: „A történelem és hasonlók nem számítanak, mert minden a jelenről szól, és arról, hogy mit tehetünk most.”

Julia Migenes négycsillagos értékelést adott a „More”-nak, „érett, de létfontosságú válaszként a britpop második nyarára” méltatva.

Más hírek szerint Jarvis Cocker feleségével, Kim Sionnal együtt új művészeti kiállítást rendez a Hepworth Wakefieldben.