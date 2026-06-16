Saul Rubinek csatlakozik Theo Jameshez a „The Bookie & The Bruiser” (Exkluzív) gengszterthrillerben

Saul Rubinek szerepet kapott S. Craig Zahler gengszterthrillerében The Bookie & The Bruiser, amely nemrég fejezte be Kanadában a gyártását.

A koppenhágai teszt A színész Eli Hirschbaum, a Hirschbaum's Drugstore tulajdonosa és üzemeltetője, egy régimódi „szóda bunkó” és gyógyszerész szerepét játssza az 1959-es New York-i korszakban. Hirschbaum Rivner, a Theo James által alakított zsidó veterán és Boscolo, a Lower East Side-i kemény olasz-amerikai apafigurája, akit Vince Vaughn alakít.

Rivner és Boscolo is küzd azért, hogy a második világháború után visszatérjenek a polgári életbe, és virágzó földalatti szerencsejátékot építsenek ki, amely veszélyesen felkelti a szervezett bűnözői csoportok figyelmét. The Bookie & The Bruiser producere Anthony Katagas, a Keep Your Head Productions és Dave Caplan. A projektet a C2 Motion Picture Group finanszírozza.

Rubinek több mint négy évtizedes pályafutása során olyan kreditekkel rendelkezik, mint Ethan Coen Buster Scruggs balladája, Clint Eastwood Megbocsátatlan, Tony Scott és Quentin Tarantino Igazi romantika, Oliver Stone-é Wall Street és több mint 60 másik játékfilm.

Tévéfilmjei közé tartoznak a sorozatban rendszeresen játszott szerepek Vadászok, Frasier és 13-as raktár, valamint vendégszerepeket kapott Milliárdok, A csodálatos Mrs. Maisel és Grey anatómiája. Rubinek két filmet is rendezett, amelyet felesége és producertársa, Elinor Reid készített. Jerry és Tom, Joe Mantegna és Sam Rockwell főszereplésével, valamint az indie film Kegyetlen, de szükséges.

Két filmet is rendezett a Paramount és a Showtime számára. Bleacher Bums, a Chicago Cubs baseball-rajongókról szóló darab filmadaptációja, ill Klubföld, Alan Alda főszereplésével. A Rubineket az Artists & Representants, a Noble Caplan Abrams, az Opus Entertainment és a Wallman PR képviseli.