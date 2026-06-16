A Netflix összeáll a Sony Pictures-szel Greta Gerwig „Narnia: A bűvész unokaöccse” című filmjének globális színházi bemutatójához

A Netflix kedden további részleteket osztott meg Greta Gerwig's globális mozikba való megjelenési terveiről Narnia: A bűvész unokaöccseamely bemutatja, hogy a Sony Pictures Entertainment fogja kezelni a nemzetközi terjesztést a globális moziban való megjelenéshez.

„A Netflix és a Sony Pictures komoly múltra tekint vissza a partnerségben, beleértve a mérföldkőnek számító globális fizetős 1 licencszerződést, amelynek értelmében az SPE játékfilmjei világszerte streamelhetők a Netflixen – az iparágban elsőként fizetős áron – a teljes színházi és otthoni szórakoztató ablakukat követően” – emelte ki a streaming óriás.

Mint THR Korábban beszámoltunk róla, hogy a film lesz a Netflix első széles körű mozikban történő bemutatása, és az első lépés a filmek kizárólagos mozikban való bemutatása felé, minimum 45 napig. Az eredeti tervek szerint november 26-án, kizárólag 1000 Imax képernyőn jelenik meg, majd december 25-én debütál a Netflixen, de korábban 2027-re került.

A Netflix fogja kezelni a hazai forgalmazást Narnia: A bűvész unokaöccseamely széles körben fog megjelenni Észak-Amerikában. „A filmet a nagy színházi láncokban, köztük az AMC-ben, a Regal-ban, a Cinemarkban, a Cineplexben, a Marcusban és a Harkinsban játsszák majd, több ezer regionális és független színház mellett” – közölte kedden a társaság.

A filmvásznon írt és Gerwig által rendezett eredettörténet CS Lewis filmjének első adaptációja. A bűvész unokaöccseeredetileg 1955. május 2-án jelent meg. A film az újoncokat, David McKennát és Beatrice Campbellt párosítja egy olyan all-star szereplőgárdával, mint Emma Mackey, Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Daniel Craig, Meryl Streep és mások. Lewis sorozata fiatal kora óta megragadta Gerwig fantáziáját.

Narnia: A bűvész unokaöccse a producer Mark Gordon, Amy Pascal, Vincent Sieber-Smith és Greta Gerwig, a vezető producer pedig Patricia Whitcher és Douglas Gresham és Melvin Adams a CS Lewis Estate számára. A film társproducere Christine Crais.

Dan Lin, a Netflix Film elnöke így nyilatkozott: „Greta Narniája pontosan az a fajta merész, ambiciózus filmkészítés, amelyet szeretünk támogatni. Míg a legtöbb filmünk debütál a Netflixen, néha előkerül egy ilyen film, és a filmrendezőt és a rajongókat olyan színházi élményben részesíthetjük, amely kiegészíti a Netflix megjelenését. Alig várom, hogy az emberek felfedezzék a Netflixet. Narnia: A bűvész unokaöccsemajd újra és újra beleszeret a Netflixen közvetítve.”