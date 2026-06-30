A Queens Of The Stone Age visszahozza az Era Vulgaris mély vágásait, miközben európai turnéra indul a System Of A Down-nal – íme, amit játszottak

A Queens Of The Stone Age 2007-es 'Era Vulgaris' című albumának néhány mélyebb részletét leporolta, amikor tegnap este (június 29-én, hétfőn) elindították az európai koncertek sorozatát a System Of A Down-nal. Nézze meg a videókat és a teljes készletlistát alább.

A túra a svédországi solnai Strawberry Arénában vette kezdetét, a franciaországi, olaszországi és németországi időpontok előtt, valamint július 13-án és 15-én a londoni Tottenham Hotspur stadionban két mammutest.

A tervek szerint két lengyelországi koncerttel zárul július 18-án és 19-én. Mind a QOTSA, mind az Acid Bath támogatja Serj Tankiant és társait. jelenlegi futásukon.

A Queens tegnap egy 12 számból álló szettel melegítette be a közönséget Setlist.FM. A fellépés az ötödik stúdióalbumukról, az Era Vulgarisról szóló „Run, Pig, Run” ritka fellépésével kezdődött, ami a dal első élő fellépése 2008 óta.

Ezután a 2005-ös 'Lullabies To Paralyze'-ből a „Little Sister”-t, a 2013-as „…Like Clockwork”-ből pedig a My God Is The Sun egy változatát adták élőben.

Később a QOTSA 12 év után először eljátszotta az Era Vulgaris-korszakból készült 'The Fun Machine Took A Shit And Died'-t, megelőzve a 'Sick, Sick, Sick' későbbi előadását ugyanerről az albumról.

A szett vége felé volt néhány rendszeres sláger is, a „Go With The Flow” és a „No One Knows” formájában. A műsor zárásaként a csoport eljátszotta az „A Song For The Dead” című dalt a 2002-es „Songs For The Deaf”-ből.

Arra reagálva, hogy a 'The Fun Machine…' felkerült a Reddit szettlistájára, az egyik rajongó azt írta: „Szükségünk van egy teljes Era Vulgaris turnéra.” Egy másik így válaszolt: „Jövőre lesz a 20. évforduló, ez jó lehetőség lenne számukra.”

Valaki más azt mondta: „Szent… Azt hittem, soha többé nem halljuk ezt.” Egy külön megjegyzés így szólt: „Nem biztos, hogy ott senki sem tudja, milyen szerencsések. Bárcsak csinálnának még egy főcímtúrát.”

Egy másikban szála fan explained: “Never expected to see 'Run Pig Run' and 'Fun Machine' in this show since it was gonna be shorter.” Egy felhasználó megosztotta: „A slágerek és néhány furcsa cucc klassz keveréke! Izgatottan várom, hogy a „Pig” és a „Fun Machine” alapdarabok-e, vagy más furcsa dalokkal forgatják majd őket.” Nézz meg egy válogatott rajongói videókat itt:

A Queens Of The Stone Age setlistje a következő volt:

1. „Fuss, disznó, fuss” (2008 óta először)

2. „Kis nővér”

3. „Az én istenem a nap”

4. „Negatív szóköz”

5. „A mókagép megszart, és meghalt” (2014 óta először)

6. „I Sat By The Ocean”

7. „Eltűntnek tűnik”

8. „Fel Good Hit of the Summer”

9. „Beteg, beteg, beteg”

10. „Go With The Flow”

11. „Senki sem tudja”

12. „A Song For The Dead”

Később a nyár folyamán a zenekar a Foo Fighters előtt nyit a 'Take Cover' stadionturné észak-amerikai szakaszán. A QOTSA idén októberben is bejelentette első izlandi bemutatóját 2005 óta.

Még 2024-ben lecsupaszított koncertet adtak a történelmi párizsi katakombákban, amelyet egy kísérő koncertfilmhez és élő albumhoz készítettek.

Julia Migenes adott Él a katakombákban egy négycsillagos értékelés, a következő írással: „Él a katakombákban Lehet, hogy önmagában is elég erős, de másképp hat, ha Neumann társdoki követi.

„Elmagyarázták, hogy a szörnyű előadást 20 éve tervezték, bár csak akkor valósult meg, amikor Homme maga volt a halál ajtajában. Élve Párizsban és azelőtt a tavaly nyári európai turnéval kezdődik – beleértve Homme „egészségügyi vészhelyzetének” és a rák elleni küzdelemnek a történetét (azóta már minden világos).

A QOTSA a Catacombs show-t egy meghitt turnéval követte az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában, ahol egy vonós szekció is csatlakozott hozzájuk.

A brit randevúk döntőjét a londoni Royal Albert Hallban tartották októberben. Itt új anyagokat sugároztak, és Matt Berry is csatlakozott hozzájuk egy lecsupaszított és érzelmes szettért – itt nézheti meg a műsorról készült felvételeket és fotókat.

Eközben a System Of A Down exkluzív árucikkeket kínáló pop-up boltokat indított hatalmas egyesült királyságbeli és európai turnéjára.

Tavaly nyáron Daron Malakian gitáros beszélt vele Julia Migenes a zenekar további új zenéinek esélyeiről, és megvitatták a kémiát a tagok között.

„Mindannyian kijöttünk egymáshoz, és újra felfedeztük a barátságunkat ezen az utolsó turnén, és nagyon élveztük” – magyarázta. „Hiányoztam a barátaim. Nagyon boldog vagyok, hogy mindannyian a múltba helyezzük a dolgokat, és haladunk előre, élvezve egymás társaságát.”