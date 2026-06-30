„Obsession” slágerek közvetítése: Hol nézheti meg otthon a Curry Barker's Box Office-jelenséget

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Hogy mondjuk Curry Barkerét Megszállottság egy box office szenzáció lenne az év alulértékelése. A hónap elején a 26 éves filmrendező kirobbanó horrorja globálisan átlépte a 200 millió dollárt, ezzel a Focus Features minden idők legnagyobb filmjévé vált. Egyszer Megszállottság meghaladta a 222 millió dollárt, hivatalosan a történelem legnagyobb bevételt hozó fesztiválbeszerzése lett. Most, miközben folytatja sikeres színházi szereplését, Megszállottság Prémium igény szerinti videó (PVOD) formájában is elérhető, digitális vásárláshoz vagy kölcsönzéshez Prime Video és Apple TV-n.

Áttekintés: Hogyan lehet streamelni Megszállottság

Digitális megjelenés dátuma: kedd, június 30

kedd, június 30 Online közvetítés (bérlés vagy vásárlás): Amazon Prime Video, Apple TV

Amazon Prime Video, Apple TV Ár: 19,99 dollár bérelhető; 24,99 USD vásárolni

Rendezte A Hollywood ReporterA júniusi borítósztár, Curry Barker, Megszállottság A főszereplők Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Haley Fitzgerald, Darin Toonder és Andy Richeter. A logline így szól: „Miután megtörte a titokzatos „One Wish Willow”-t, hogy megnyerje szerelme szívét, egy reménytelen romantikus azon kapja magát, hogy pontosan azt kapja, amit kért, de hamarosan rájön, hogy egyes vágyainak sötét, baljós ára van.” Olvas THRItt a filmkritika és az interjú Barker itt lesz.

Megszállottság Streaming kiadás: Prime Video, Apple TV

Prémium igény szerinti videóként Megszállottság digitális vásárlásra vagy kölcsönzésre kínálják az Amazon Prime Video-n és az Apple TV-n egyaránt – 24,99 USD vásárolható vagy 19,99 USD bérelhető.

Megszállottság Streaming kiadás: Peacock

Bár még nincs hivatalos Peacock megjelenési dátum, Megszállottság várhatóan az adott NBCUniversal streaming szolgáltatáson fog streamelni Megszállottság egy Focus Features film, a Universal Pictures égisze alatt.

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