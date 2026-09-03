A 'Queer Edward II' Derek Jarman filmforgatásának kulisszái mögé visz minket és egy politikai visszhang (Exkluzív velencei klip)

1991-ben Seamus McGarvey ír operatőr, aki később a Engesztelés, Az órák, Éjszakai állatok és A Legnagyobb Showmana legendás Derek Jarman hívta meg filmje forgatásán a kulisszák mögé forgatni Edward IImeleg szerelmi története véres véggel.

Miután 30 órányi felvételt évtizedekig nem láttak, Theo Rollason brit kreatív végignézett rajtuk, és összeállította őket a rendezői debütáláshoz. Queer Edward IImelynek világpremierje a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venice Open szekciójának versenyen kívüli helyén lesz szeptember 4-én.

Queer Edward II a Lightborn Films produkciója a March 13th és a John Gore Studios közreműködésével.

A dokumentumfilm bensőséges hozzáférést biztosít Jarmanhoz és munkatársaihoz, köztük Tilda Swintonhoz és Sandy Powell jelmeztervezőhöz, akik mindketten ügyvezető producerek az új filmben. És rávilágít arra, hogy Jarman, akit akkoriban meglehetősen újonnan diagnosztizáltak HIV-fertőzéssel, hogyan nem volt hajlandó elválasztani a művészetet a politikától, és azt a kemény politikai légkört, amellyel akkoriban szembesültek a furcsa emberek Nagy-Britanniában. Az Ian McKellen lovagi cím elfogadása körüli vita, valamint a queer jogok aktivistáival és egy brit popsztárral kapcsolatos incidens is szerepel, aki ugyanabban a stúdióban próbált turnéra, ahol a film forgatása zajlott, ami bulvárbotrányba torkollott, és a produkció kisiklásával fenyegetett.

Ráadásul a film egy falka beagle-t mutat be, akiket szabadon engedtek, egy füstszünetet húzó apácákat – és még sok mást. A 20After Hours és a Cinephil folytatja az értékesítést Queer Edward II.

„Amikor először megkerestek, hogy végignézzem a forgatáson forgatott láthatatlan rohamokat Edward II – amely már több mint 30 éve egy szekrényben ült – reméltem, hogy lesz elég anyag egy rövidfilmhez” – osztja Rollason a rendezői nyilatkozatban. „Ehelyett meglepett, hogy átfogó felvételt találtam Jarman sajátos filmkészítési gyakorlatáról, amely mindent megörökített a próbáktól a meghitt beszélgetéseken át a produkciós irodai drámákig. Ami azonban igazán megdöbbentett, az az 1990-es évek politikai légkörének ölelése volt, különös tekintettel a melegek jogaira” – tették hozzá.

A rendező pedig felidézi, hogy megtudta, hogyan lett Jarman az első közéleti személyiség az Egyesült Királyságban, aki nyilvánosságra hozta HIV-státuszát és az OutRage aktivista csoporttal való kapcsolatát! „Jarman halála után született furcsa filmrendezőként egyértelmű lehetőséget láttam arra, hogy kihasználjam a Edward II ugródeszkaként szolgáltam annak megvitatására, amit bárcsak tudtam volna: hogy mennyire nagy volt a tét a közösség számára ebben a történelmi pillanatban, és Jarman központi szerepét az azt követő küzdelemben” – összegzi Rollason. „A nézőpontomat az a meggyőződés formálja, hogy a furcsa történelmet túl gyakran depolitizálják és a haladás tekintélyes narratíváira redukálják, ahelyett, hogy a haladás lehetséges zűrzavara, amely ezzel szembefordult volna.”

Ez is teszi Queer Edward II nagyon időszerű. „A transz-ellenes retorika és a queer jogok elleni támadások ismét erősödése miatt remélem, hogy a film nem egyszerűen egy történelmi pillanat pillanatképeként funkcionálhat, hanem emlékeztet arra, milyen lehet a kollektív ellenállás – és milyen szerepet kell játszania a művészetnek” – emeli ki Rollason.

THR most már kizárólag egy klipet premierálhat Queer Edward II. Azt mutatja be, ahogy Jarman megvitatja, hogyan lehet a legjobban leforgatni egy jelenetet az ágyban, beleértve a beférő emberek számát, valamint a szükséges ruhaválasztást vagy annak hiányát.