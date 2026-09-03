Megnyílik az UMusic Hotel a londoni Denmark Streeten

Az UMusic Hotel a londoni Denmark Streeten nyílik meg.

Az Outernet London és az UMusic Hospitality and Lifestyle partnerségében a szálloda várhatóan október 1. és december 31. között nyílik meg. Ők veszik át a 55 hálószobás egykori Chateau Denmark szálloda, amely tavaly augusztusban bezárta kapuit.

Ez lesz az első szálloda az Egyesült Királyságban az UMusictól, és a második szálloda Európában, 2022-ben megnyílik az UMusic Hotel Madrid. Az Outernet Live és The Lower Third helyszíneket birtokló Outernet mellett a társaságok „egy összekapcsolt kulturális negyedben egyesítik az élő előadásokat, az éjszakai életet, a vendéglátást és a magával ragadó szórakozást”.

A partnerségben részt vesz az Outernet programozása is, amelyet az UMHL vezet, amely művészek és kiadók széles köréből merít.

Az új vállalkozásról az UMHL elnöke, Jordi Solé elmondta: „A Dán Street különleges helyet foglal el a zenetörténetben. Évtizedek óta ez az a hely, ahol a művészek megtalálták a hangjukat, a kreativitás virágzott, és a zenei kultúra formát öltött. Hihetetlenül büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk a következő fejezetnek. Az Outernettel együtt lehetőségünk nyílik arra, hogy a vendégszeretet és a kulturális tapasztalat tiszteletben tartásával támogassuk ezt a lelkesedést és támogatást. feltörekvő művészeket, és biztosítsa, hogy ez a figyelemre méltó úti cél továbbra is alakítsa a zene jövőjét a következő generációk számára.”

Közben az Outernet vezérigazgatója, Philip O'Ferrall így nyilatkozott: „A zene mindig is az Outernet mozgatórugója volt, és egy olyan helyen vagyunk, amely a zenetörténetben gyökerezik. Ennek az örökségnek a összekapcsolása egy olyan platformmal, amely tömegeket érhet el mind fizikailag, mind magával ragadó képernyőink és audiotechnológiáink révén, ez az, ami olyan különlegessé teszi ezt a partnerséget. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Hospitality-vel dolgozhatok együtt. Az Outernet látványos lesz, átalakítja mind az előadók, mind a rajongók élményét.”

Az Outernetnél korábban HERE néven ismert Outernet Live az év elején indult újra új néven.

Az eredetileg 2022-ben megnyílt Outernet Live a legnagyobb élő események helyszíne, amelyet az 1940-es évek óta London központjában építettek, és 2000 kapacitással rendelkezik.

A helyszín új márkajelzése „új stratégiai és programozási irányt” tartalmaz: a Ticketmaster átveszi az összes jegyértékesítési műveletet az Outernet Live számára a következő hetekben.

Új „exkluzív prémium ajánlatok is lesznek a helyszínen” a látogatók számára. Az ajánlatokkal kapcsolatos részletek hamarosan jelentkeznek.