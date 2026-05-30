„A radikális baloldal szívesebben látná meghalni”

Egy amerikai bíró elrendelte Donald Trump nevének eltávolítását a Kennedy Center for the Performing Arts címéből, ami az Igazságtársadalmi tirádát váltotta ki az amerikai elnöktől.

Ez egy viharos év után jött létre a helyszínen, amikor számos művész lemondta fellépését és bojkottálta a művészeti központot, miután az épületet vezető testület tavaly decemberben megszavazta, hogy Trump-Kennedy Központra nevezzék át.

Pénteken (május 29-én) egy bíró úgy döntött, hogy a washingtoni helyszínt nem lehet átnevezni kongresszusi jóváhagyás nélkül, ami azt jelenti, hogy Trump nevét 14 napon belül le kell venni az intézmény címéről, homlokzatáról és minden egyéb feliratról vagy hivatalos anyagról.

Per BBC Newsa központ szóvivője azt mondta, hogy fellebbezni fognak a névváltoztatási rendelet ellen, míg Trump a közösségi médiában közzétette, hogy „együtt fog működni a Kongresszussal, hogy visszaadja nekik ezt a kudarcos intézményt”.

„Hacsak nem tehetem meg azt, amit bárki másnál jobban csinálok, és nem hozzam vissza ezt az intézményt, fizikailag, anyagilag és művészileg, nem érdekel, hogy folytassam azt a reménytelen utazást, amely a „SOHA SOHA FÖLDI”-be csak reménytelen lehet” – írta tegnap este a Truth Social oldalán.

MOST: Egy szövetségi bíró elrendelte Donald Trump nevének eltávolítását a Kennedy Centerből, és a tisztviselők két évre leállítják a helyszín bezárására vonatkozó tervüket. „A Kennedy Center organikus alapszabálya kristálytisztán világossá teszi, hogy a központot Kennedy elnökről nevezik el, és… pic.twitter.com/kWJAbn43dC – Republikánusok Trump ellen (@RpsAgainstTrump) 2026. május 29

A helyszín teljes címe „The Donald J Trump and John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” volt. Christopher Cooper körzetbíró végzése értelmében azonban a név visszakerül a „John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”-ra, ahogyan az 1971-es első megnyitáskor elnevezték, a meggyilkolt elnök előtt tisztelegve.

„A Kennedy Center alapszabálya kristálytisztán világossá teszi, hogy a Központot Kennedy elnökről kell elnevezni, és nem viselhet semmilyen más hivatalos nevet vagy nyilvános emléket az igazgatótanács egyoldalú kijelentése alapján” – írta a döntésről Cooper, az Obama-korszak kinevezettje – amit Trump a közösségi médiában fel is hívott.

„A Kongresszus adta a Kennedy Központ nevét, és csak a Kongresszus változtathatja meg.”

A Truth Social című műsorban Trump azt mondta, hogy „Cooper bíró és a radikális baloldal szívesebben látná meghalni, mint hogy Trump elnök olyasmivé alakítsa át, amire mindenki büszke lehet”.

Tavaly, Gonosz Stephen Schwartz zeneszerző csatlakozott a helyszínt bojkottáló művészek egyre növekvő listájához, mondván, hogy a helyszín többé nem jelenti a „szabad művészeti véleménynyilvánítás apolitikus helyét, amelyre alapították”.

Még decemberben, South Park Toby Morton író elárulta, hogy hónapokkal korábban vásárolta meg a Trump-Kennedy Center domain neveket, hogy trollkodjon az Egyesült Államok elnökével.

A közelmúltban Milli Vanilli és a The Commodores azon művészek közé tartoznak, akik kiestek Trump Freedom 250 ünnepségéről a Nagy Amerikai Állami Vásáron.

Az eseményt a hét elején jelentették be, és a tervek szerint június 25. és július 10. között a Washington DC-ben található National Mall-ban kerül sor. A hivatalos lista szerint a „generációnként egyszer megrendezett ünnepség” „egyesíti és bemutatja az Egyesült Államok mind az 56 államát és területét egyetlen világkiállítási méretű eseményben”.

A kezdeti felállásban olyanok voltak, mint a Vanilla Ice, Milli Vanilli, Flo Rida, a Poison frontembere, Bret Michaels, a The Commodores, a Young MC, a Morris Day & The Time, a C+C Music Factory és még sok más, az eseményről – hasonlóan a Kennedy Center fiaskójához – számos művész távozott, tiltakozva Trump tettei ellen.