Emily Blunt azt mondja, hogy „rémül” az AI-tól, és úgy döntött, hogy nem használja Steven Spielberg „Disclosure Day” című műsorában

Emily Blunt elárulja, mennyire „rémült” a mesterséges intelligencia használatától a következő filmjében Nyilvánosság napja, Steven Spielberg rendezte, ezért úgy döntött, hogy más módot keres karaktere egyik legszokatlanabb jelenetének elkészítésére.

A legutóbbi epizódban ForrókBlunt úgy tűnt, hogy elősegítse Nyilvánosság napja, június 12-én kerül a mozikba. A filmben Margaret Fairchild tévémeteorológust és egykori újságírót alakítja, aki hirtelen képességekre tesz szert, miután találkozott a nem emberi élettel. Az egyik jelenetben Margaret jelentős hangváltást szenved, és egy élő időjárási szakaszban nem emberi nyelven kezd beszélni.

„Ez egy négyperces sorozat, amit forgattunk, és elvezet ahhoz a pillanathoz, amikor fokozatosan szétesik” Az ördög Pradát visel 2 – mondta a színésznő. „Sokféle módon megteheti. Használhatja a mesterséges intelligenciát, amitől kicsit félek.”

Így Blunt egy másik módot talált arra, hogy a karaktere által igényelt hangokat mesterséges intelligencia nélkül hozza létre.

„Azt hittem, nagyon furcsa hangokat tudok kiadni” – folytatta. „Azt mondtam, hogy bejöhetek, és csak egy sor furcsa hangot adunk ki. És mi is ezt csináltuk. Megszólaltattam a csattanó hangokat, amolyan búgó hangokat, mássalhangzó hangokat, légzést, furcsa hangokat.”

A cél eléréséhez szükség szerint mikrofonokat is elhelyeztek a készülék körül. „A hangtervező elment, és létrehozta azt a furcsa hangot” – tette hozzá.

A nyilvánosságra hozatal napja azt vizsgálja, mi történhetne, ha az emberiségnek bizonyítéka lenne arra, hogy nem vagyunk egyedül. Blunton kívül Josh O'Connor, Colman Domingo, Eve Hewson, Colin Firth és Wyatt Russell a főszerepben.

A hét elején a közösségi média reakcióinak első hulláma az előzetes vetítéseken részt vevő újságírók és kritikusok részéről A nyilvánosságra hozatal napja mint Spielberg évek egyik legjobb filmje. A háromszoros Oscar-díjas a sci-fi műfajban végzett munkáiról ismert, többek között Close Encounters of the Third Kind, ET a földönkívüli, Jurassic Park, Minority Report, AI Artificial Intelligence, Super 8, World War of the Worlds és Ready Player One.