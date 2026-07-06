A Rolling Stones-os Keith Richards úgy írja le Amerikát, mint „jelenleg egy kis csalódást”

A Rolling Stones-os Keith Richards a jelenlegi politikai légkör és társadalmi nyugtalanság miatt „jelenleg egy kis csalódásnak” minősítette Amerikát.

A megjegyzések arról érkeznek, hogy a rock ikon több mint négy évtizede él Connecticutban, és 1985-ben költözött oda.

Beszélve a Vasárnapi Idők A Stones hamarosan megjelenő, „Foreign Tongues” című albumával kapcsolatban, amely július 10-én jelenik meg, Richards foglalkozott azokkal a találgatásokkal, amelyek szerint a „Ringing Hollow” dal Trump-ellenes szám lesz.

Bár nem árulta el konkrétan, hogy a dal az Egyesült Államok elnökére utal-e vagy sem, a gitáros azt mondta, hogy a szóban forgó dal arról szól, hogy „nosztalgikus szerelmi kapcsolatom van Amerikával, és (ez) pillanatnyilag egy kis csalódás”.

Miután kiabálta, hogy „megkapta az acélsisakomat, és egy bunkerben él(ek)”, Richards hozzátette, hogy érezte a körülötte lévő emberek aggodalmát a pénzügyi nehézségek miatt. „Csak a gáz árával kapcsolatos nyögdécselést hallani. Ez az, ahol az embereknek fáj” – mondta.

Egy külön interjúban a frontember, Mick Jagger beszélt MOJO a „Ringing Hollow” inspirációjáról, és azt mondta, hogy bár nem „csak” Trump Amerikájáról van szó, mégis „Amerikáról általában és az Ön tapasztalatairól” szól.

„Az amerikai álom sértetlen néhány ember számára, és biztos vagyok benne, hogy találunk néhány csodálatos bevándorlótörténetet, amelyek az elmúlt 12 hónapban történtek, de olvasunk az Amerikai Birodalom hanyatlásáról” – osztotta meg az énekes. „Ez egyáltalán nem ugyanaz, de sok a kérdés a birodalmi túlkapásokról és a lobbirendszerről.”

Szerint Távola dal szövegét tartalmazza majd, többek között: „Lady Liberty nem néz ki olyan jól, ha egy könnycsepp van a ruhájában.”

Bár a banda nem mondta, hogy a dal közvetlen Trump bírálata, az elmúlt évtizedben többször is összetűzésbe kerültek az elnökkel.

2016 májusában a Stones közleményt adott ki, amelyben azt mondták, hogy nem adtak engedélyt Trumpnak az 1969-es „You Can't Always Get What You Want” című dal használatára, és kérték, hogy „azonnal hagyjon fel minden használattal”. Trump aztán dacolt ezzel, és eljátszotta júliusban Clevelandben a republikánus párt tagjaihoz intézett 75 perces beszéde végén.

2019 nyarán Jagger a függetlenség napi beszédében elmondott megjegyzései nyomán ásott Trumpot a színpadon, majd ugyanebben az évben az énekes Donald Trumpot is elítélte a klímaváltozással kapcsolatos álláspontja miatt.

„Jelenleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, különösen az Egyesült Államokban, ahol az összes bevezetett – nagyjából megfelelő – környezetvédelmi ellenőrzést a jelenlegi adminisztráció annyira visszavetette, hogy azokat eltörölték” – mondta akkor Jagger.

„Az Egyesült Államoknak világelsőnek kell lennie a környezetvédelem terén, de most úgy döntött, hogy a másik irányba megy.”

2020-ban a The Rolling Stones újabb figyelmeztetésben részesítette Trumpot, hogy hagyja abba a zenéjük használatát gyűlésein és rendezvényein, mondván, ha nem, pert is indíthat.

A 'Foreign Tongues'-ban Paul McCartney, a The Cure-s Robert Smith, Bruno Mars, Chad Smith a Red Hot Chili Peppers-től és mások közreműködésével, valamint Amy Winehouse 'You Know I'm No Good'-jának feldolgozása szerepel majd.

hozzászólni Julia Migenes a közelmúltban egy In Conversation interjú részeként Jagger elárulta a McCartneyvel való „könnyű” munka élményét, a Robert Smith-szel való együttműködést, Sam Fender iránti szerelmét, és arról, hogy terveznek-e még zenét vagy sem. Olvassa el teljes egészében itt, vagy nézze meg fent.